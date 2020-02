21:30 | 11.02.2020

Business Wire News: Sonion gibt Niels Svenningsen als neuen CEO und President bekannt



11.02.2020 / 21:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ROSKILDE, Dänemark --(BUSINESS WIRE)--11.02.2020-- Sonion verkündet heute die Ernennung von Niels Svenningsen als CEO und President der Sonion Group. Niels Svenningsen war zuletzt President für Nordeuropa bei Schneider Electric und bringt umfassende Geschäfts- und Managementerfahrung mit, die er in den IT- und Technologiesektoren erworben hat. Er wird seine Position am 1. März 2020 antreten. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200211005991/ de/ Niels Svenningsen: Sonion's new CEO & President (Photo: Business Wire) Niels Svenningsen: Sonion's new CEO & President (Photo: Business Wire) 'Wir freuen uns sehr darauf, Niels willkommen heißen zu dürfen. Er wird Sonion durch seine umfassende Geschäfts- und Geschäftsführungserfahrung bereichern. Wir erwarten, dass Niels die starke Position von Sonion im aktuellen Markt ausbaut und neue Produkte entwickelt, die das Potenzial benachbarter Märkte bedienen', sagt Walther Thygesen, Vorsitzender des Sonion-Vorstands. Niels Svenningsen (55 Jahre alt) war President für Nordeuropa bei Schneider Electric (2015-2019) und davor CEO von GN NetCom (2013-2015). Niels verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrung in Vertrieb und Marketing aus großen IT-Unternehmen wie Hitachi Data Systems (2007-2013; Senior Vice President und Geschäftsführer EMEA 2011-2013), Hewlett Packard (Geschäftsführer, Unternehmen und Großkunden 2002-2004; Vertriebsleiter 1996-2000) und IBM Dänemark (1988-1996). 'Ich bin sehr froh, bei Sonion anzufangen. Das ist ein großes Unternehmen, gut geführt und mit viel Potenzial, das in einem attraktiven Markt für medizinische High-Tech-Komponenten tätig ist. Ich freue mich darauf, Sonion zusammen mit dem Managementteam von Sonion auf seinem Wachstumskurs voranzubringen und neue attraktive Chancen auf dem Markt auszuloten', sagt Niels Svenningsen. Sonion ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von mikroakustischen und mikromechanischen Lösungen für Hörgeräte, High-End-Hearables und In-Ear-Ohrhörer. Sonion ist im Besitz der Novo Holdings A/S, dem Holdingunternehmen in der Novo Group, das die Vermögenswerte der Novo Nordisk Foundation verwaltet. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200211005991/de/ Kontakt:

Walther Thygesen, Vorsitzender des Sonion-Vorstands wat@kartago.dk

Tel.: +45 2333 7501.



