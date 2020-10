19:50 | 06.10.2020

Business Wire News: Soundtrap führt ‘Soundtrap Capture” ein, eine neue Musik-App für kollaboratives Recording von unterwegs



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Neues benutzerfreundliches Tool lässt Musik-Schöpfer in Echtzeit zusammenarbeiten und qualitativ hochwertige Audioaufnahmen erstellen, wann immer und wo auch immer sie Inspiration finden NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--06.10.2020-- Soundtrap führte heute Soundtrap Capture ein, eine kollaborative, mobile App für Musikaufnahmen und -kreationen von unterwegs. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Musikern und Künstlern, wurde die neue App zu einem interaktiven, benutzerfreundlichen Tool, das Musik-Schöpfer in Echtzeit zusammenarbeiten und qualitativ hochwertige Aufnahmen erstellen lässt, wann immer sie Inspiration finden. Seit heute steht Soundtrap Capture kostenlos und rund um den Globus im iOS App Store für den Download zur Verfügung. 'Diese neue App ermöglicht kreative Aufnahmen, wann immer und wo auch immer Sie Inspiration finden. Unabhängig davon, ob Sie die Straße entlang wandern, gerade in einem Café sitzen oder im Studio jammen - die Soundtrap Capture App lässt Künstler zusammenarbeiten und ihrer Fantasie in jedem Moment freien Lauf", so Per Emanuelsson, Director von Soundtrap bei Spotify. Soundtrap ermöglicht eine qualitativ hochwertige Musikerstellung, um all jenen rund um den Globus die Gelegenheit zu bieten, an einem einzigen Ort zu jammen - dabei gleichzeitig zu sehen, wer die Aufnahmen erstellt, sich von neuen Ideen inspirieren zu lassen, darüber zu diskutieren und darauf in Echtzeit zu reagieren. Mit der Soundtrap Capture App lassen sich Konzepte leichter als jemals zuvor in Songs verwandeln. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Künstlern, handelt es sich nun bei Soundtrap Capture um einen vom ersten Moment an auf den Künstler konzentrierten Musikschöpfungsprozess: das Konzept. Es handelt sich um diese Frühphase des Schöpfungsprozesses - die ersten Klänge einer Melodie, der anfängliche improvisierte Vers, das spontane Gitarrenriff - die Soundtrap mithilfe von Soundtrap Capture bestmöglich zu optimieren beabsichtigt. Mithilfe der Erfahrungen und Erkenntnisse Tausender Musiker und ihrer Kollaborateure ist Soundtrap bestrebt, den allzu komplizierten Musikschaffungsprozess zu vereinfachen. An diesem Prozess sind typischerweise viele Musiker beteiligt, die zwischen Sprachnotizen, Messaging-Apps, digitalen Audio-Arbeitsplätzen und Speicherdestinationen hin- und herpendeln, um ihre Konzepte zu verwirklichen. Ausgestattet mit integrierten Tools für Recording, Layering, Zusammenarbeit in Echtzeit und Speicherung, ersetzt Soundtrap Capture diesen Multi-Plattform-Prozess durch eine einzige effiziente App. 'Die Befähigung der Künstler zur Erschaffung ihrer besten Arbeit ist vorrangig für unsere Mission bei Spotify', so Charlie Hellman, Vice President und Head of Marketplace bei Spotify. 'Ich bin hocherfreut Soundtrap Capture nun dabei zu erleben, wie diese App immer mehr Musikern bei der Vereinfachung des kreativen Prozesses und dem Einfangen von Inspirationsfunken helfen kann.' Mit dem kommenden Update wird das Studio Tool von Soundtrap schon bald Künstler in die Lage versetzen, nahtlos bei Projekten zwischen der Soundtrap Capture App und der Soundtrap Studio App auf mobilen oder Desktop-Geräten zusammenzuarbeiten. Dieser reibungslos funktionierende Workflow wird beispielsweise einem Musiker den Start von unterwegs mithilfe von Soundtrap Capture ermöglichen und ihn anschließend in die Lage versetzen, über einen Kollaborateur zu verfügen, um diese Idee mithilfe des Soundtrap Studio auf ihrem Computer aufzugreifen und weiterzuverfolgen . Zu den sofort zur Verfügung stehenden Funktionen von Soundtrap Capture gehören: * Multi-Track-Layering: überlagern Sie Track-Aufnahmen (Instrumente und Gesang), um unterschiedliche Takes zu kreieren. * Arbeiten Sie mit anderen Künstlern zusammen: laden Sie mehrere Kollaborateure zur Zusammenarbeit an einem Projekt ein, präsentieren Sie ihre Ideen, erstellen Sie Aufnahmen und Layer Tracks, um Songs gemeinsam in Echtzeit zum Leben zu erwecken.

* Live Storage: synchronisieren und sichern Sie alle Projekte auf dem Soundtrap System und erhalten Sie leichten Zugang zu ihnen, so dass sie niemals eine Idee wieder verlieren können. Und für einen späteren Zeitpunkt dieses Jahres vorgesehen: * Nahtlose Integration: nahtlose Übertragung zwischen der Soundtrap Capture App und dem Soundtrap Studio, zwischen mobilem und Desktop-Gerät, stets ohne einen Beat zu verpassen. ÜBER SOUNDTRAP Als ein Teil von Spotify ist Soundtrap die erste cloudbasierte Aufnahme-Plattform für Musik und Podcasts, die auf allen Betriebssystemen funktioniert und allen Personen die Zusammenarbeit und gemeinsame Aufnahme an jedem Ort ermöglicht. Mithilfe einer leicht bedienbaren Erstellungsplattform versetzt Soundtrap die Musik-Schöpfer in die Lage, Original-Content durch Kombination von Software-Instrumenten, echten Instrumenten und Audio-Aufnahmen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.soundtrap.com. MEDIA ASSETS Zum Download bereit: HIER KLICKEN. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201006005972/de/ Kontakt:

