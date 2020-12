9:20 | 16.12.2020

Der erste vollständig tokenisierte VC-Fonds wird nun für individuelle und institutionelle Investoren auf der BaFin-lizensierten Plattform Black Manta Investment verfügbar sein. SINGAPUR, SAN FRANCISCO, BERLIN --(BUSINESS WIRE)--16.12.2020-- SPiCE VC, der führende Venture-Capital-Fonds (VC-Fonds) im Blockchain-/ Tokenization-Ökosystem, gab heute bekannt, dass sein SPICE-Sicherheitstoken bei Black Manta Capital Partners, dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenzierten deutschen Finanzdienstleistungsinstitut, zugelassen wird. SPICE wird nun den globalen Investoren von Black Manta über seine vollständig regulierte Investmentplattform zur Verfügung stehen, die End-to-End-Lösungen für digitale Wertpapiere anbietet, einschließlich robuster Emissions- und Brokerage-Services. SPiCE VC, das die VC-Anlageklasse mit der Blockchain-basierten Tokenisierungs-Technologie revolutioniert hat, ging diesen Monat auf der Investment-Plattform von Black Manta live und bietet Investoren die Möglichkeit, ihre Portfolios weiter zu diversifizieren. Diese strategische Partnerschaft ist ein weiterer bedeutender Schritt, da das Ökosystem der digitalen Sicherheit weiterhin in rasantem Tempo wächst. 'Wir sind hellauf begeistert, auf der wachsender Investmentplattform von Black Manta zugelassen zu sein. Das erhöht nicht nur unser Engagement in einem europäischen Markt, der hungrig nach digitalisierten Investitionsmöglichkeiten ist, sondern es eröffnet Black Manta auch die Möglichkeit, SPICE als Teil seiner Brokerage-Dienstleistungen anzubieten', sagte Tal Elyashiv. 'Black Manta baut die Investitionsinfrastruktur auf, die im Tokenisierungs-Ökosystem benötigt wird, um die Digitalisierung der Kapitalmärkte voranzutreiben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit auf diesem Weg.' Diese jüngste Bekanntmachung folgt auf die Bekanntgabe einer neuen 100-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde durch SPiCE VC sowie von über 65 Prozent nicht realisierten Gewinnen in den ersten beiden Geschäftsjahren. Diese aktuellen Entwicklungen von SPiCE unterstreichen das Bestreben, Anlegern eine breite Beteiligung am massiven Wachstum des Blockchain- und Tokenisierungs-Ökosystems zu ermöglichen. Als einer der Pioniere der Branche hat SPiCE auch eine bedeutende Rolle bei der Schaffung des heute geltenden rechtlichen und regulatorischen Rahmens gespielt. Seit dem ersten Closing des Fonds 2018 hat SPiCE einen Wertzuwachs von 65 Prozent erzielt, wobei der Fokus auf Portfoliounternehmen liegt, die die digitale Tokenisierungslandschaft verändern wollen. Um mehr über SPiCE VC und die digitale Sicherheit von SPICE zu erfahren, besuchen Sie https://spicevc.com/ 'Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf, SPiCE auf unserer Plattform zuzulassen. SPiCE gehört nicht nur zu den ersten tokenisierten Risikofonds, sondern ist wirklich führend im Ökosystem der digitalen Wertpapiere. Es leistet einen wichtigen Beitrag zur rechtlichen und regulatorischen Struktur der ersten Generation von digitalen Wertpapieren und Sicherheits-Tokens', sagte Alexander Rapatz. Black Manta Capital Partners ist die erste BaFin-regulierte Tokenization-as-a-Service-Investmentplattform (TaaS), die Kunden und Investoren End-to-End-Services für jeden Aspekt des Sicherheits-Tokenization-Prozesses bietet. Die kontinuierliche Innovation von Black Manta bei Finanzprodukten schafft einen völlig neuen Zugang zu Kapital für Startups, kleine und mittelständische Unternehmen, Immobilienprojekte, Rohstoffmärkte oder Fonds, sowie Zugang zu neuen Anlagemöglichkeiten für Investoren. Das diversifizierte Team hinter BMCP besteht aus erfahrenen Fachleuten mit Bank-, VC- und Unternehmenshintergrund. Weitere Informationen über SPiCE VC finden Sie unter www.spicevc.com oder https://blackmanta.capital/spice-vc. ÜBER SPiCE VC: SPiCE VC ist ein Risikokapitalfonds, der Investoren ein Engagement im massiven Wachstum des Blockchain-/Tokenization-Ökosystems bietet. SPiCE investiert weltweit in Plattformen und Ökosystemanbieter, die den Zugang zu Kapitalmärkten, Banken, Immobilien und anderen durch Blockchain-Technologien verbesserten Branchen ermöglichen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die am meisten vom massiven Wachstum der Branche profitieren werden. Das Management-Team von SPiCE kombiniert institutionelles Know-how, praktisches Management, unternehmerische Innovation und professionelle Investment-Erfahrung und war als Unternehmer, Investoren und durch Führungskräfte an Hunderten von Tech-Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Dollar beteiligt. SPiCE hat Niederlassungen in den USA, der Schweiz, Singapur und Israel. Um mehr über SPiCE VC zu erfahren, besuchen Sie www.spicevc.com oder senden Sie eine E-Mail an den Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Tal Elyashiv unter tal@spicevc.com. ÜBER BLACK MANTA CAPITAL PARTNERS: Black Manta Capital Partners (R) ist eine vollständig regulierte und MiFID-II-konforme One-Stop-Agentur für alle technischen, finanziellen und rechtlichen Aspekte der Tokenisierung. Mit Sicherheits-Token, die Investoren Eigenkapital-, Gewinn- und Governance-Rechte gewähren, will BMCP einen globalen Standard für Security Token Offerings setzen. BMCP wurde 2018 in Luxemburg gegründet und betreibt die BMCP GmbH in Berlin als lizenziertes, reguliertes Finanzinstitut für STOs. Um mehr über Black Manta Capital zu erfahren, besuchen Sie www.blackmanta.capital oder senden Sie eine E-Mail an den Mitgründer und geschäftsführenden Gesellschafter Alexander Rapatz unter alex@blackmanta.capital. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201216005385/de/ Kontakt:

