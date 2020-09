01.09.2020 / 18:50



Auf der 360 Payments Platform von dLocal haben Spotify-Premium-Kunden in Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru und Mexiko die Möglichkeit, ihre Abonnements mit gängigen Methoden wie Barzahlung und Banküberweisungen zu bezahlen.

dLocal, ein preisgekröntes Fintech-Unternehmen, das auf grenzüberschreitende Zahlungen für aufstrebende Märkte spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass die neuen Spotify-Zahlungsmethoden durch die Nutzung seiner Zahlungsverkehrsplattform nun auch den Spotify-Premium-Kunden in Lateinamerika zur Verfügung stehen. Mit der Erweiterung alternativer Zahlungsmöglichkeiten wird Spotify die Zugänglichkeit auf dem lateinamerikanischen Markt verbessern, wo nach den Zahlen der dLocal-Marktforschung 63% der Bevölkerung keine Bankverbindung haben und mehr als 90% keine Kreditkarte besitzen.

Spotify hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Nutzern unabhängig von ihrem Zugang zu Bankdienstleistungen mehr Möglichkeiten für den Zugang zum besten Audioerlebnis zu bieten. Die Entscheidung für dLocal als Technologiepartner fiel aufgrund der Erfahrung dieses Unternehmens im Zahlungsverkehr in allen Ländern, in denen Spotify präsent ist. dLocal bietet Alternativen, die den Zugang erleichtern und die Zahlungsmodalitäten für Spotify Premium verbessern. Durch die Nutzung der 360 Payment Platform von dLocal reduziert Spotify die "Reibungsverluste" beim Bezahlen mittels Online-Banküberweisungen und Barzahlungen über Online-Codes (Gutscheine) erheblich und bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, unabhängig von ihrer Bankverbindung alle Vorteile von Spotify Premium zu genießen.

Spotify-Premium-Nutzer, die für ihr individuelles Abonnement in bar bezahlen möchten, können dies über Rapipago- oder Pagofacil-Punkte in Argentinien, Servipag in Chile, Baloto- oder Efecty-Punkte in Kolumbien, OxxoPay in Mexiko und Pago Efectivo in Peru tun. Nutzer, die sich nicht an ein Spotify-Premium-Abonnement binden möchten, haben zudem die Möglichkeit, die Prepaid-Zahlungsmethode zu wählen, bei der sie für 1-, 3-, 6- oder 12-Monats-Abonnements mit Bargeld oder Banküberweisung bezahlen können. Spotify hat außerdem die Möglichkeit der Banküberweisung mit WebPay in Chile und PSE in Kolumbien durch die Payins-Lösung von dLocal geschaffen.

'Für uns ist es eine Ehre, in Zusammenarbeit mit Spotify die Zugangsmöglichkeiten zu Spotify Premium für Verbraucher in ganz Lateinamerika zu erweitern', sagte Alejandro Esperanza, VP Head of Account Managers bei dLocal. 'In Lateinamerika hat jedes Land seine individuelle Identität gegenüber den Verbrauchern, die auf unterschiedliche Weise an der Wirtschaft teilhaben. Der Erfolg hängt von der Fähigkeit ab, den jeweiligen Markt zu verstehen und einzuschätzen, welche Methoden die Verbraucher für die Bezahlung der von ihnen erworbenen Waren und Dienstleistungen bevorzugen. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, den größten Unternehmen der Welt wie Spotify dabei zu helfen, das volle Potenzial dieser Märkte auszuschöpfen.'

Weitere Informationen über die Lösung Payins von dLocal finden Sie hier.

Über dLocal

dLocal ist eine führende Plattform für grenzüberschreitende Zahlungen und verfolgt das Ziel, die Innovationslücke im Zahlungsverkehr zu schließen, die zwischen Industrie- und aufstrebenden Volkswirtschaften besteht. Die 360°-Single-API-Plattform des Unternehmens wurde entwickelt, um Online-Massenzahlungen in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum (APAC), im Nahen Osten und Afrika abzuwickeln und zu erleichtern. dLocal agiert als lokaler Zahlungsabwickler eines Händlers in jedem Land und befähigt global tätige Händler, Milliarden von Kunden zu erreichen, Zahlungen zu akzeptieren, Auszahlungen zu senden und Geldtransaktionen weltweit abzuwickeln. Mehr als 450 globale E-Commerce-Einzelhändler, SaaS-Unternehmen, Online-Reiseanbieter und Marktplattformen setzen auf dLocal, um über 300 lokal relevante Zahlungsmethoden zu akzeptieren und Millionen von Zahlungen an ihre Vertragspartner, Agenten und Verkäufer auf Wachstumsmärkten in aller Welt zu tätigen. Zu den Kunden von dLocal gehören unter anderem Amazon, Avast, Banggood, Booking.com, Constant Contact, Didi, DropBox, GoDaddy, MailChimp, TripAdvisor, Uber, Wikimedia und Zara. Weitere Informationen finden Sie auf https://dlocal.com/.

Über Spotify

Der Start von Spotify im Jahr 2008 hat das Musikhören für immer verändert. Unsere Mission besteht darin, das Potenzial der menschlichen Kreativität freizusetzen, indem wir einer Million kreativer Künstler die Chance geben, von ihrer Kunst zu leben, und Milliarden Fans die Möglichkeit bieten, diese Kunst zu genießen und sich von diesen Schöpfern inspirieren zu lassen. Unser Antrieb für alles, was wir tun, ist unsere Liebe zur Musik. Entdecken, verwalten und teilen Sie über 40 Millionen Tracks kostenlos, oder upgraden Sie auf Spotify Premium mit Zugang zu exklusiven Funktionen wie dem Offline-Modus, besserer Klangqualität, Spotify Connect und einem werbefreien Hörerlebnis. Heute sind wir der weltweit größte Abonnementdienst für Audiostreaming und haben eine Gemeinschaft von mehr als 200 Millionen Nutzern, darunter über 96 Millionen Spotify-Premium-Abonnenten, auf 78 Märkten. Weitere Informationen, Bilder oder Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit unserem Presseteam finden Sie auf unserer Presseseite https://newsroom.spotify.com/.

