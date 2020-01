11:30 | 30.01.2020

Business Wire News: Sumitomo Mitsui Banking Corporation entscheidet sich bei Bereitstellung von e-FX-Infrastruktur der nächsten Generation für Kx-Technologie



30.01.2020 / 11:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation ist die jüngste Bank, die sich an Kx gewandt hat, um die neuesten Anforderungen in den Bereichen Handel, Analyse und Risikomanagement zu erfüllen. Damit baut Kx seine marktführende Präsenz im Devisenhandel weiter aus. LONDON --(BUSINESS WIRE)--30.01.2020-- Kx, ein Unternehmensbereich von First Derivatives plc (LSE:FDP), gibt bekannt, dass das Unternehmen von der Sumitomo Mitsui Banking Corporation mit dem Aufbau und der Verwaltung ihrer e-FX-Plattform der nächsten Generation beauftragt wurde. Im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung wird Kx der Sumitomo Mitsui Banking Corporation und ihren Kunden eine Lösung bereitstellen, die eine hervorragende elektronische Ausführung, breite Verteilungsmöglichkeiten, algorithmischen Handel und ein effektives Risikomanagement bietet - unterstützt durch fortschrittliche Echtzeit-Analysen vor und nach dem Handel. Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation ist derezit mit Phase Eins live und profitiert bereits von engeren Spreads, höherer Liquidität und höheren Auftragserfüllungsquoten. Die Lösung basiert auf drei Komponenten - Kx for Flow, Algo Risk Management und FX Analytics -, die Schlüsselelemente der führenden e-FX-Handelsplattform von Kx sind. Diese kombinieren ausgefeilte Auftragsmanagement- und Preisbildungstechniken mit maßgeschneiderten Handelsalgorithmen und der Verteilung reichhaltiger Liquidität an mehrere Marktkanäle, wodurch die Sumitomo Mitsui Banking Corporation ihre Kundenreichweite weiter erhöhen kann. Das Herzstück der Kx-Technologie ist die erstklassige kdb+ Datenbank-Engine, die modernste Transaktionsanalyse und -visualisierung ermöglicht und einzigartige Geschäfts- und Kundeneinblicke über den gesamten Handelszyklus hinweg bietet, während sie gleichzeitig eine konkurrenzlose Geschwindigkeit und Leistung über die gesamte Plattform hinweg gewährleistet. Die Lösung stellt einen integralen Bestandteil des FX-Ökosystems der Sumitomo Mitsui Banking Corporation dar und ermöglicht es der Bank, schnell einen umfassenden, marktführenden Service anzubieten, der die Bedürfnisse ihrer Händler und Kunden gleichermaßen erfüllt. Katsuhiko Yano, Joint General Manager, Global Markets Engineering bei der Sumitomo Mitsui Banking Corporation, kommentierte: 'Kx war eine naheliegende Wahl für die Sumitomo Mitsui Banking Corporation und ist gut aufgestellt, um uns eine flexible, skalierbare und leistungsstarke Technologie zu liefern, die sich leicht in unsere bestehenden Systeme integrieren lässt und uns eine Grundlage für unser weiteres Wachstum und unsere Expansion im e-FX-Handel bietet. Die Fähigkeit von Kx, eine hochflexible Plattform zu liefern, die durch eine lokale japanische Präsenz und eine globale Reichweite unterstützt wird, wird es uns ermöglichen, von vielen neue Möglichkeiten für die Sumitomo Mitsui Banking Corporation und unsere Kunden zu profitieren.' Patrick Brazel, Chief Commercial Officer von Kx, dazu: 'Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Sumitomo Mitsui Banking Corporation bei dieser strategischen Initiative. Unsere e-FX-Lösungen bieten eine umfassende Funktionalität, die auf langjähriger Erfahrung im FX-Bereich beruht und durch die weltweit führende Leistung der Kx-Technologie unterstützt wird. Diese Kombination bringt unseren Kunden wichtige Vorteile und etabliert Kx als einen wichtigen Technologieanbieter auf dem e-FX-Markt.' Über Kx Kx ist ein Unternehmensbereich von First Derivatives, einem globalen Technologieanbieter mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Finanz-, Technologie-, Einzelhandels-, Pharma-, Fertigungs- und Energieunternehmen. Die Technologie von Kx, zu der auch die Zeitreihendatenbank kdb+ gehört, ist führend in den Bereichen High-Performance-, In-Memory-Computing, Streaming-Analyse und operative Informationen. Kx bietet die bestmögliche Leistung und Flexibilität für hochvolumige, datenintensive Analysen und Anwendungen in verschiedenen Branchen. Die Gruppe ist von 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum aus tätig, zu denen auch der Hauptsitz in Newry gehört, und beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Weitere Informationen über Kx finden Sie auf www.kx.com. Allgemeine Anfragen richten Sie bitte an info@kx.com. Presseanfragen richten Sie bitte an pr@firstderivatives.com Über Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) und ihre Konzerngesellschaften bieten eine breite Palette von Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt auf dem Bankwesen an. Sie sind auch in den Bereichen Leasing, Wertpapiere, Kreditkarten, Investitionen, Hypothekenverbriefung, Risikokapital und anderen kreditbezogenen Geschäften tätig. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200130005366/de/ Kontakt:

Louise Cunningham

VP Marketing

louise@kx.com

+44 7580 753 918



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



30.01.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

964181 30.01.2020