Während sich die Krankenhäuser auf einen Anstieg der bestätigten Fälle von COVID-19 vorbereiten, wird ein stärkerer Schwerpunkt auf die angemessene Nutzung der Gesundheitsressourcen gelegt werden. Ohne Planung und Organisation kann dieser Anstieg zu Verzögerungen bei der Versorgung und zur Verschwendung von Ressourcen führen, was wiederum den Patienten schadet. In Zusammenarbeit mit Experten des öffentlichen Gesundheitswesens hat Surgisphere ein Triage-Tool für COVID-19 entwickelt, das bei der Priorisierung der Versorgung von Patienten hilft, die dringend behandelt werden müssen (https://surgisphere.com/ covid-19-triage-tool/).

Access a rapid triage tool for front line healthcare professionals to optimize the delivery of timely and effective healthcare to COVID-19 patients. (Graphic: Business Wire)

Surgisphere hat sein weltweites Echtzeit-Forschungsnetzwerk zur Entwicklung dieses Triage-Tools genutzt. Mit Hilfe seiner an erster Stelle stehenden maschinellen Lernfähigkeiten identifizierte Surgisphere die klinischen Zeichen und Symptome, die am besten geeignet sind, um schlechte Ergebnisse vorherzusagen. Anhand des Alters des Patienten, chronischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes, Vitalzeichen und routinemäßiger körperlicher Untersuchungsabläufe kann das medizinische Fachpersonal an der Front einen COVID-19-Patienten in weniger als einer Minute triagieren.

'Diese Smartphone-App wird Tausenden von gefährdeten Patienten helfen. Wir haben bereits gesehen, wie die Gesundheitssysteme auf der ganzen Welt mit der großen Zahl kranker Patienten zu kämpfen haben. Die bessere Triagierung dieser Patienten, um die lebenswichtige Gesundheitsversorgung für diejenigen zu gewährleisten, die sie am dringendsten benötigen, hat oberste Priorität. Unser datengestützter Ansatz in Verbindung mit fortschrittlichem maschinellem Lernen hat eine Lösung geschaffen, die sich positiv auf die Gesundheitsversorgung auswirken kann', sagte Dr. Sapan Desai, MD, PhD, MBA, FACS. Dr. Desai ist ein Gefäßchirurg und Präsident und Chief Executive Officer der Surgisphere Corporation.

Dieses Triage-Tool wurde prospektiv validiert und weist eine Gesamtgenauigkeit von 95,5 % auf. 100 % der Patienten, die sofortige Aufmerksamkeit benötigen, werden korrekt triagiert. Diese Smartphone-App ist unter https:// www.Surgisphere.com zugänglich. Surgisphere hat zudem einen COVID-19-Mortalitätsrisikorechner und ein Tool zur Unterstützung von Diagnoseentscheidungen entwickelt, die alle kostenlos und sofort für medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt verfügbar sind.

Surgisphere setzt derzeit seine abgestimmten Bemühungen mit globalen Gesundheitsbehörden und seinem eigenen globalen Netzwerk von über 1.200 Gesundheitsorganisationen ein, um die schnelle, weltweite Einführung dieses lebensrettenden Tools zu erleichtern. Die Methodik und die Ergebnisse im Zusammenhang mit diesem Triage-Tool wurden zur Begutachtung und Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht.

Surgisphere ist ein von Ärzten geführtes Unternehmen, das sich der Aufgabe verschrieben hat, die Welt zu einem besseren Ort zu machen - eine Mission, die seit der Gründung im Jahr 2008 zu Wachstum und Fortschritt geführt hat. Als ISO 27001:2013-zertifiziertes Unternehmen in Chicago hat Surgisphere führende Lösungen für die Gesundheitsversorgung von Patienten mit Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lymphödemen und anderen schweren Erkrankungen entwickelt.

