22:10 | 13.02.2020

Business Wire News: Syncordis erhält Status ‘Support Professionals of the Financial Sector’ vom luxemburgischen Finanzministerium



13.02.2020 / 22:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Status 'Support PSF' ermöglicht Syncordis die Bereitstellung lokal gehosteter SaaS-Dienste und stärkt seine Position als Temenos Global Services Partner LUXEMBURG --(BUSINESS WIRE)--13.02.2020-- Syncordis PSF S.A., ein führendes Spezialunternehmen für Temenos-Banksoftware und Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Infotech Ltd. (LTI), wurde vom luxemburgischen Finanzministerium die Lizenz 'Support Professional of the Financial Sector' (Support PSF, Art 29-3 - OSIP) zuerkannt. Ein 'Professional of the Financial Sector' ('PSF', Support-Fachunternehmen im Finanzsektor) ist eine Firma, die befugt ist, als regelmäßige Beschäftigung gemäß Artikel 13 des Gesetzes Tätigkeiten im Finanzsektor nachzugehen. Mit dieser Lizenz wird die Position von Syncordis als Temenos Global Services Partner gestärkt. Sie gilt unbegrenzt. Der PSF-Status dient als Garantie für die Kunden, da jedes PSF Support-Unternehmen aufsichtsrechtliche Bestimmungen einhalten, finanziell stabil sein und hinsichtlich Organisation, Infrastruktur, Sicherheit und interne Kontrollen für ein Höchstmaß an Qualität sorgen muss. Stéphane Fisch, Managing Director und Head of Managed Services bei Syncordis PSF S.A., sagte: 'Wir liefern seit 2008 Vor-Ort-Produktionsservices. Die steigende Nachfrage nach ausgelagerten produktionsbegleitenden Dienstleistungen und SaaS-Lösungen für Temenos-Kunden hat jedoch diese strategische Maßnahme nötig gemacht. Syncordis PSF wird seinen Kunden vollständige Managed Services mit den höchsten Standards bei Sicherheit, Governance, Prozessen und Tools bieten. Der Erhalt der 'Support PSF'-Lizenz stellt einen bedeutenden Meilenstein für Syncordis dar und wird uns einen Wettbewerbsvorteil geben, da wir den Weg unserer Kunden bei der digitalen Transformation in beispielloser Weise aufwerten können.' Sudhir Chaturvedi, President & Executive Board Member von LTI, sagte: 'Ich gratuliere Syncordis zu diesem bemerkenswerten Erfolg. Syncordis PSF verfügt nun über die vollständigen Rechte zur Nutzung primärer Informationssysteme im Banksektor und kann volle Verantwortung für die Organisation der Produktionsumgebung von Finanzinstituten übernehmen. Dank dieses Set-up können sich die Kunden von Syncordis ganz auf ihre Hauptgeschäfte konzentrieren, ohne sich Sorgen über Technologien machen zu müssen, und kommen in den Genuss zahlreicher weiterer Vorteile wie etwa lokal gehosteten SaaS-Lösungen, erhöhter Transparenz und Sicherheit sowie dem angemessenen Umgang mit direkten und indirekten Risiken.' Luxemburgische Unternehmen, die sich für eine PSF-Lizenz bewerben, müssen ein langwieriges Bewerbungsverfahren bei der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier, luxemburgische Finanzaufsicht) durchlaufen. Syncordis hat dieses Verfahren 2018 eingeleitet und in den letzten beiden Jahren 1.500 Seiten Dokumente eingereicht, um sämtliche Anforderungen der CSSF einzuhalten und zu erfüllen. Die lizenzierten Unternehmen werden jährlich geprüft und müssen der CSSF monatlich Bericht erstatten. Weitere Informationen finden Sie auf: http:// www.cssf.lu/en/supervision/pfs/support-pfs/ Über Syncordis: Syncordis, eine luxemburgische Tochtergesellschaft von LTI, realisiert hochwertige, vollständige Projekte für Implementierung und Systemintegration mit exklusivem Fokus auf Temenos-Banksoftware wie Temenos Infinity, Temenos Transact, Temenos Fund Administration, Temenos Infinity Wealth und Temenos DataSource. Syncordis ist ferner das erste PSF-Unternehmen, das sich voll auf Temenos-Dienste konzentriert, und verfügt über Supportressourcen für sämtliche Temenos-Softwaresuiten. Syncordis unterhält zwölf Niederlassungen auf der ganzen Welt, beschäftigt über 500 Fachleute und bietet ergänzende Services wie SaaS und Produktionsbegleitung an. So ermöglicht das Unternehmen seinen internationalen Kunden die Bewältigung ihrer digitalen Transformation. Syncordis ist damit einer der One-Stop-Servicepartner für Temenos-Kunden weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.syncordisconsulting.com Über LTI: LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 420 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Wir sind in 32 Ländern tätig und scheuen keinen Aufwand für unsere Kunden. Wir beschleunigen ihre digitale Transformation mit LTIs Mosaic-Plattform und bringen so ihre Arbeit im Bereich mobile Technologien, soziale Medien, Analysen, IoT und Cloud auf den Weg. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochter von Larsen & Toubro Limited gegründet. Aufgrund unserer einzigartigen Firmengeschichte verfügen wir über beispiellose praktische Expertise bei der Lösung auch der komplexesten Aufgaben für Firmen in allen Branchen. Jeden Tag ermöglicht es unser Team aus mehr als 30.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihres Geschäfts- und Technologiebetriebs zu erhöhen und Wert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu liefern. Mehr erfahren Sie unter www.Lntinfotech.com, oder folgen Sie uns auf @LTI_Global. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200213005907/de/ Kontakt:

Ansprechpartner Medien bei Syncordis:

Stéphane Fisch

Managing Director und Head of Managed Services Tel. +352 621 254 420

E-Mail sfisch@syncordispsf.com Clara Bechler

Marketing & Communication

Tel. +49 40 369 835 12

E-Mail cbechler@syncordisconsulting.com Ansprechpartnerin Medien bei LTI:

Shambhavi Revandkar

PR & Media Relations - Indien

Tel. +91 9769509545

E-Mail Shambhavi.Revandkar@lntinfotech.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



13.02.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

975495 13.02.2020