MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina (USA) --(BUSINESS WIRE)--04.02.2020-- Synteract, ein innovatives Auftragsforschungsinstitut, das mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammenarbeitet, um neue Arzneimittel auf den Markt zu bringen, hat die für die menschliche Gesundheit zuständige Biometrik-Abteilung von Clindata aufgekauft, um die Marktnachfrage nach besser adaptierbaren Biometrik-Dienstleistungen zu befriedigen. Durch die Übernahme erweitert Synteract seine derzeitige globale Präsenz in den asiatisch-pazifischen Raum und nach Afrika und schafft ein weiteres wichtiges Biometrik-Dienstleistungszentrum, das jene in Europa und in den USA ergänzt. Clindata mit Niederlassungen in Bloemfontein in Südafrika und Colombo in Sri Lanka ist eine klinische Forschungsorganisation im Bereich Biometrik, die Biostatistik-, Programmierungs- und Datenmanagementdienstleistungen für alle Phasen der Arzneimittelentwicklung bietet. Die Veterinärabteilung von Clindata wird weiterhin unter dem Namen Clindata unabhängig von Synteract agieren, während die menschliche Biometrik-Abteilung mit Synteract verschmilzt. Die Zusammenführung der erfahrenen Teams aus Biometrik-Experten von Clindata und Synteract erweitert die Biometrik-Kapazitäten von Synteract in Bezug auf sein integriertes Vollservice-Programm, seine zweckbestimmte FSP-Lösung oder einen alleinstehenden Biometrik-Dienst zur Verstärkung der betriebseigenen Kapazitäten von Kunden. 'Wie Synteract ist Clindata für hochwertige Dienstleistungen, Kooperation, Agilität und das Know-how seiner Teams bekannt', so Steve Powell, CEO von Synteract. 'Innovative Veränderungen in der Biometrik wandeln die Art und Weise, wie Daten von klinischen Studien erfasst, integriert und analysiert werden, ganz grundsätzlich. Reichhaltige Patientendaten liefern Wissenschaftlern Erkenntnisse über das Fortschreiten von Krankheiten und das Ansprechen auf Therapien, wie sie bisher noch nie gesehen wurden. Dies ist insofern eine spannende Zeit, als wir unseren Teams noch mehr Know-how hinzufügen und in die Lage versetzt werden, weltweite Biometrik-Dienste in jeder Zeitzone bereitzustellen.' Mit Kompetenzen in den Bereichen Datenmanagement, CDISC, Biostatistik und SAS verfügt das Team von Clindata über wesentliche Erfahrung in der Durchführung von Studien der Phasen I bis IV über sämtliche komplementäre Therapiebereiche von Synteract hinweg. Der CEO von Clindata, Theo Erasmus, fügt hinzu: 'Dank unseren kombinierten Biometrik-Kapazitäten profitieren Kunden von einem vollständigen Serviceangebot, das sämtliche Datenkomponenten umfasst, von Forschung, Beratung zu Studienkonzeption und Dokumentplanung bis zu PK-Analysen und Ergebnisauswertung, neben globalen Kapazitäten, die alle von einem integrierten Auftragsforschungsinstitut bereitgestellt werden. Wir freuen uns, dass wir uns Synteract anschließen und ein Serviceteam auf Weltklasseniveau schaffen.' Synteract ist ein Portfoliounternehmen von Amulet Capital Partners, LP. Über die finanziellen Vertragsbedingungen wird nichts weiter bekannt gegeben. Über Synteract 'Bringing Clinical Trials to Life' (Klinische Studien zum Leben erwecken) steht für das Engagement von Synteract, mit Arzneimittelentwicklern, Patienten, Prüfärzten und Zulassungsexperten zusammenzuarbeiten, um Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und bessere Therapien zu realisieren. Synteract unterstützt mit multidisziplinären Teams und einschlägigem Know-how Biotech- und Pharmaunternehmen in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung. Synteract hat nahezu 4000 Studien auf sechs Kontinenten durchgeführt und zu mehr als 240 Produktzulassungen beigetragen. Synteract verfügt über bemerkenswert profunde Fachkompetenz in den Bereichen Onkologie, Dermatologie, Allgemeinmedizin, Neurowissenschaft, Pädiatrie sowie seltene Krankheiten. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. Über Clindata Clindata ist ein 2012 gegründetes Auftragsforschungsinstitut mit Sitz in Südafrika. Das Kernteam von Clindata besteht aus erfahrenen, engagierten Mitarbeitern, die seit vielen Jahren in der Gesundheitsbranche und für Auftragsforschungsinstitute tätig sind. Wir verfügen über eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Datenmanagement, CDISC, Biostatistik und SAS. Unsere Mitarbeiter haben im Zuge der Durchführung von Studien verschiedener Phasen in einer Reihe von therapeutischen Bereichen wesentliche Erfahrung gesammelt. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200204005495/de/ Kontakt:

