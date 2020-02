2:00 | 05.02.2020

T-Mobile CZ und Slovak Telekom haben Mavenir für ihr NFV-basiertes abgestimmtes IMS der nächsten Generation gewählt



05.02.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. RICHARDSON, Texas --(BUSINESS WIRE)--05.02.2020-- Mavenir, der branchenführende Anbieter von cloudnativer End-to-End-Netzwerksoftware für Kommunikationsdienstleister, gab die erfolgreiche Bereitstellung seiner cloudnativen, konvergierten IMS-Lösung für T-Mobile Czech Republic (TMCZ) und Slovak Telekom (ST) bekannt. Diese gemeinsame und abgestimmte Lösung wurde gestaltet, um den bestehenden Fußabdruck deutlich zu reduzieren, das Netzwerk zu vereinfachen und so für beide Betreiber beachtliche Kosteneinsparungen zu erzielen. T-Mobile CZ, ein aktueller Kunde von Mavenir für VoLTE, IMS sowie konvergierte feste und mobile TAS, hat seine Millionen von VoLTE-Abonnenten (Prepaid, Postpaid, VoWiFi und Festnetz) auf eine NFV-basierte Software-Infrastrukturlösung umgestellt. Dabei wurden die gleichen Leistungsmerkmale und Funktionen beibehalten, wofür das Unternehmen für die beste mobile Netzwerk-Benchmark 2019 ausgezeichnet wurde. Slovak Telekom hat auf die gleiche Lösung umgestellt, ersetzt jedoch eine IMS-Implementierung mit überholter proprietärer Hersteller-Hardware der ersten^ Generation durch eine offene NFV-basierte Lösung. Slovak Telekom begann vor Kurzem mit der Migration seiner aktuellen VoLTE-Abonnenten mit überholten IMS, fügte neue Abonnenten hinzu und stellte seine Festnetzteilnehmer um. Beide Betreiber möchten gemeinsam genutzte Rechenzentren an zwei Standorten in zwei Ländern sowie die gemeinsame Implementierung nutzen, um die Betriebseffizienz zu steigern und die Netzwerkkomplexität zu mindern. 'Wir setzen die Transformation unserer führenden Netzwerke für unseren tschechischen und slowakischen Kundenkreis fort, wo die konvergente Mavenir IMS Voice-Lösung perfekt unseren Ansprüchen genügt und unsere zukünftige Technologie- und Kostensenkungsstrategie unterstützt', so Branimir Maric, CTIO für T-Mobile CZ und Slovak Telekom. 'Wir haben uns für Mavenir entschieden, da das Unternehmen in der Lage ist, Probleme mit der IMS-Bereitstellung schnell zu lösen und zu beheben. Außerdem sind wir von seinem nachweislichen Fachwissen zu NFV und Systemintegration überzeugt.' 'Mavenir hilft Kunden, ihre Netzwerke in cloudnative Software zu wandeln, die kommerziell serienmäßige Hardware (Commercial off the Shelf, COTS) nach Industriestandard nutzt', so Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. 'Wir freuen uns sehr, unseren Kunden zu helfen, die Betriebskosteneffizienz zu optimieren und ihnen gleichzeitig branchenführende Funktionen und Dienste bereitzustellen, die ihre Abonnenten begeistern werden.' Über Mavenir Mavenir ist der branchenweit einzige Anbieter von cloudnativer End-to-End-Netzwerksoftware, der für Kommunikationsdienstleister (Communication Service Providers, CSPs) neue Maßstäbe in der Netzwerkökonomie setzt. Unsere innovativen Lösungen bereiten den Weg zu 5G mit 100 % softwarebasierten, durchgehenden Cloud Native-Netzwerklösungen. Mit branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und vRAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 130 Ländern, die mehr als 50 % der Nutzer weltweit bedienen. Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Dank Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungen, durch die sich Kosten senken, sowie Einnahmen generieren und sichern lassen. Mavenir, das M-Logo und CloudRange sind Marken im Besitz von Mavenir Systems, Inc. Copyright (c) 2020 Mavenir Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200204006094/de/ Kontakt:

