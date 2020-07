02.07.2020 / 06:30



Netzgekoppelte Validierung verringert Risiken beim Kauf von Geräten und gewährleistet Zuverlässigkeit und Versicherbarkeit

YOKOHAMA, Japan --(BUSINESS WIRE)--02.07.2020--

Das Unternehmen Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) gab heute bekannt, dass seine Validierungsanlage für das Kombikraftwerk T-Punkt 2 mit einer verbesserten JAC-Gasturbine, die den Rekord für Leistung und Effizienz aufstellt, den vollen kommerziellen Betrieb aufgenommen hat. Die T-Punkt 2-Anlage wurde im März im Takasago-Werk in der Präfektur Hyogo, Japan, in Betrieb genommen, um die ursprüngliche T-Punkt-Anlage von MHPS zu ersetzen und den Ansatz von MHPS, der sich von dem jedes anderen Herstellers unterscheidet, fortzusetzen, nämlich die Grenzen der Technologie zu erweitern und dabei das Risiko für seine Kunden zu minimieren. Zu diesem Zweck validiert MHPS seine neuen Gasturbinentechnologien und digitalen Lösungen im langfristigen netzgekoppelten Betrieb für mindestens 8.000 Betriebsstunden, was fast einem Jahr Normalbetrieb entspricht und ein Schlüsselkriterium der Versicherungsbranche für die Zuverlässigkeit der Flotte darstellt.

Mitsubishi Hitachi Power Systems' T-Point 2 combined cycle power plant validation facility has entered full commercial operation with an enhanced JAC gas turbine that sets the record for output and efficiency. Shown: T-Point 2 at Takasago Works in Hyogo Prefecture, Japan. (Photo: Business Wire)

Die fortschrittlichste JAC-Gasturbine von MHPS, die auf maximale Effizienz und geringere Emissionen ausgelegt ist, ist jetzt mit den digitalen MHPS-TOMONI^ (R)-Lösungen zur Verifizierung und Validierung am T-Punkt 2 integriert. Die Gasturbine geht mit einem rekordverdächtigen kombinierten Wirkungsgrad von über 64 % und einer weltweit ersten Turbineneintrittstemperatur von 1650 °C in den kommerziellen Betrieb. Diese Gasturbine reduziert die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu kohlebefeuerten Kraftwerken um 65 %. Darüber hinaus verfügt es über die Fähigkeit zur Umwandlung von Erdgas in eine Mischung aus Erdgas mit 30 % erneuerbarem Wasserstoff, um die Emissionen weiter zu reduzieren. Letztlich wird es mit 100 % erneuerbarem Wasserstoff betrieben werden können, um die Kohlenstoffemissionen vollständig zu eliminieren.

Zu den digitalen Bausteinen des autonomen Kraftwerks, die bei T-Punkt 2 validiert werden, gehört ein fortschrittliches Paket für den automatischen Anlagenstart, das eng mit der fortschrittlichen Analytik und Diagnostik verbunden ist, die die Gesamtanlage kontinuierlich überwacht. Zur Validierung des vollständigen Fernbetriebs werden der Betrieb vom lokalen Kontrollraum zum Fernüberwachungszentrum in Takasago übertragen. Zu den evaluierten Betriebsund Instandhaltungsbausteinen gehört eine fortschrittliche Reihe von akustischen, Video- und thermografischen Datenerfassungssensoren, die von fortschrittlichen Analysegeräten überwacht werden, die darauf trainiert werden, Musteränderungen zu erkennen. T-Punkt 2 evaluiert auch das allererste digitale Netmation 4S-Regelsystem, das in einem Gas- und Dampfturbinen-Kombikraftwerk der fortgeschrittenen Klasse eingesetzt wird. Netmation 4S erweitert die bewährte Netmation-Familie von Steuerungssystemen um zusätzliche Zuverlässigkeit, Redundanz und verbesserte Bedienerfreundlichkeit.

'Im Gegensatz zu anderen Herstellern demonstriert MHPS neue Gasturbinenfähigkeiten in unserem eigenen Kombikraftwerk, bevor wir es an unsere Kunden ausliefern. Dadurch sind wir in der Lage, unübertroffene Leistungen zu erbringen, wie etwa die 99,5%ige Zuverlässigkeit unserer Gasturbinen der J-Serie', sagte Paul Browning, President und CEO von MHPS Americas und Chief Regional Officer für Europa, den Nahen Osten, Afrika und Amerika. 'Ich gratuliere unserem engagierten Team von Ingenieuren, Beschaffungs- und Konstruktionsmitarbeitern, dass der kommerzielle Betrieb termingerecht und im Rahmen des Budgets erreicht wurde und die Leistungs- und Effizienzerwartungen übertroffen hat. Mit diesem Projekt sind wir jedem Hersteller um Jahre voraus, wenn es darum geht, die neueste Generation der 1650°C-Gasturbinentechnologie in den kommerziellen Betrieb zu überführen. Wir führen einen Machtwechsel an.'

Über Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

Das Unternehmen Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), hat seinen Sitz in der japanischen Stadt Yokohama und ist ein Joint Venture, das im Februar 2014 von Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., und Hitachi, Ltd., gegründet wurde und die Integration der Geschäftsbetriebe der beiden Unternehmen im Bereich Wärmekraftwerke und der damit verbundenen Geschäftsbereiche nach sich zog. MHPS kündigte kürzlich an, dass sein Name bald in Mitsubishi Power geändert wird. MHPS zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern von Anlagen und Dienstleistungen am Markt für Energieerzeugung. Das Unternehmen verfügt über ein Kapital von 100 Milliarden Yen und rund 20.000 Mitarbeiter weltweit. Die Produkte des Unternehmens umfassen Gasturbinen-Kombikraftwerke (gas turbine combined-cycle, GTCC) und integrierte Kohlevergasungsanlagen (integrated coal gasification combined-cycle, IGCC), gas-, kohle- oder ölbefeuerte Wärmekraftwerke (Dampfkraftwerke), Kesselanlagen, Generatoren, Gas- und Dampfturbinen, geothermische Kraftwerke, Luftreinhaltungssysteme (air quality control systems, AQCS), Peripheriegeräte für Kraftwerke und Festoxidbrennstoffzellen (solid-oxide fuel cells, SOFC). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https:/ /www.mhps.com

