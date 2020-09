16.09.2020 / 04:30



* cGMP-Anlage baut Takedas führende Kompetenzen in der Zelltherapie aus und erhöht dessen Kapazitäten zur Bereitstellung innovativer Zelltherapien für weltweite klinische Studien

* Fünf kollaborative Zelltherapie-Programme für die Onkologie werden voraussichtlich bis Ende des GJ 2021 in der klinischen Entwicklung sein

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ('Takeda') kündigte heute die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für Zelltherapie durch die Eröffnung einer neuen 2.230 Quadratmeter großen Fertigungsanlage zur Forschung und Entwicklung von Zelltherapie an seinem F&E-Hauptsitz in Boston, Massachusetts, an. Die Einrichtung bietet durchgängige Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und wird Takedas Bemühungen zur Entwicklung von Zelltherapien der nächsten Generation beschleunigen, die sich zunächst auf die Onkologie konzentrieren und in Zukunft gegebenenfalls in andere therapeutische Bereiche expandieren können.

'Wir arbeiten mit einigen der besten Wissenschaftler und Innovatoren der Welt zusammen, um eine hoch differenzierte immunonkologische Pipeline aufzubauen, die in neue Modalitäten und Mechanismen mit heilendem Potenzial vorstoßen kann', so Dr. Chris Arendt, Leiter der Onkologie-Therapieeinheit von Takeda. 'Mit drei onkologischen Zelltherapie-Programmen in der Klinik und zwei weiteren, die im Geschäftsjahr 2021 in die Klinik kommen sollen, arbeiten wir mit Dringlichkeit und zielstrebig für die Patienten. Diese neue Einrichtung hilft uns, unsere Herstellungskapazitäten rasch zu erweitern, so dass wir gleichzeitig mehrere hoch differenzierte Zelltherapie-Programme vorantreiben können.'

Die Zelltherapie in der Onkologie ist eine Art Immuntherapie, bei der genetisch veränderte Immunzellen eingesetzt werden, um Krebszellen zu finden und abzutöten. Da Zelltherapien aus lebenden Zellen entwickelt werden, müssen sie in einer hochgradig regulierten Umgebung hergestellt werden, um Sauberkeit, Konsistenz und Kontaminationskontrolle zu gewährleisten. Jede Onkologie-Zelltherapie-Plattform hat einzigartige Prozessanforderungen an die Art und Weise, wie sie formuliert, hergestellt, transportiert und schließlich den Patienten verabreicht werden. Die Zelltherapie der nächsten Generation ist eine der zahlreichen Forschungsplattformen, die Takeda in der Onkologie im Rahmen seiner Fokussierung auf umgelenkte Immunität erforscht. Takedas Pipeline verschiedener Immunonkologie-Programme macht sich die körpereigene Immunität zunutze, u. a. durch innovative Zelltherapien, Immun-Engager-Plattformen, körpereigene Immunmodulation, neuartige Gerüst-Immun-Kontrollpunkt-Plattformen und onkolytische Viren.

Eine zweckbestimmte Einrichtung zur raschen Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Zelltherapie

Die Produktionsstätte zur Forschung und Entwicklung von Zelltherapie wird Zelltherapien für die klinische Bewertung von der Entdeckung bis zu den zulassungsrelevanten Phase-2b-Studien herstellen. Die derzeitige Good Manufacturing Practices (cGMP)-Einrichtung ist so konzipiert, dass sie alle regulatorischen Anforderungen der USA, der EU und Japans für die Zelltherapie-Produktion erfüllt, um klinische Studien von Takeda weltweit zu unterstützen. Sie wird entscheidend dazu beitragen, Takedas Zelltherapie-Fähigkeiten und -Kapazitäten aufzubauen, um mehrere Zelltherapie-Plattformen und -Programme der nächsten Generation in der Onkologie mit erstklassigen Mitarbeitern voranzubringen, darunter die Nobelpreisträgerin Dr. med. Shinya Yamanaka, Ph.D., Universität Kyoto (induzierte pluripotente Stammzellen), Dr. Adrian Hayday, Ph.D., Gamma Delta Therapeutics (Gamma-Delta-T-Zellen), Dr. med. Koji Tamada, Ph.D., Noile-Immune Biotech (verstärkte CAR-Ts), Dr. med. Michel Sadelain, Ph.D., Memorial Sloan Kettering Cancer Center (CARs der nächsten Generation) und Dr. med. Katy Rezvani, Ph.D., University of Texas MD Anderson Cancer Center (CAR-NK) .

Takeda und MD Anderson entwickeln ein potenziell branchenführendes allogenes Zelltherapieprodukt (TAK-007), eine auf den CD19-Antigenrezeptor des natürlichen Killers (CAR-NK) gerichtete chimäre Antigen-Zelltherapie der Phase 1/2, die bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) und chronischer lymphatischer Leukämie (CLL ) untersucht wird und potenziell gebrauchsfertig bereitgestellt werden kann. Zwei weitere Phase-1-Studien von Takeda-Zelltherapie-Programmen wurden ebenfalls vor kurzem eingeleitet: 19(T2)28z1xx CAR T-Zellen (TAK-940), eine CAR-T-Signaldomäne der nächsten Generation, die in Partnerschaft mit dem Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) zur Behandlung von rezidivierten/refraktären B-Zell-Karzinomen entwickelt wurde sowie ein Zytokin- und Chemokin-gepanzertes CAR-T (TAK-102), das in Partnerschaft mit Noile-Immune Biotech zur Behandlung von GPC3-exprimierenden, zuvor behandelten soliden Tumoren entwickelt wurde. Dr. Sadelain und MSK besitzen aufgrund von Lizenzvereinbarungen zwischen MSK und Takeda geistige Eigentumsrechte und damit verbundene Interessen in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung.

Von Takedas translationaler Zelltherapie-Engine profitieren

Eine proaktive und tiefgreifende Zusammenarbeit zwischen Forschung und Entwicklung und der kommerziellen Herstellung ist für die Entwicklung und Bereitstellung von Zelltherapien der nächsten Generation von entscheidender Bedeutung. Die Cell Therapy Translational Engine (CTTE) von Takeda verbindet klinische Translationswissenschaft, Produktdesign, Entwicklung und Herstellung in jeder Phase der Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung. Sie bietet Bio-Engineering, Chemie, Herstellung und Kontrolle (CMC), Datenmanagement, analytische sowie klinische und translatorische Fähigkeiten in einer einzigen Plattform, um viele der Produktionsherausforderungen bei der Entwicklung von Zelltherapien zu bewältigen.

'Die Nähe und die Struktur unserer Zelltherapie-Teams ermöglichen es uns, das Gelernte rasch auf ein vielfältiges Portfolio von Zelltherapien der nächsten Generation anzuwenden, insbesondere CAR-NKs, verstärkte CAR-Ts und Gamma-Delta-T-Zellen', erläuterte Dr. Stefan Wildt, Ph.D., Leiter der Abteilung Pharmazeutische Wissenschaften und Translational Engine, Zelltherapien bei Takeda. 'Die in der Herstellung und klinischen Entwicklung gewonnenen Erkenntnisse können rasch in unseren globalen Forschungs-, Herstellungs- und Qualitätsteams weitergegeben werden, eine entscheidende Fähigkeit in unserem Bestreben, Patienten so schnell wie möglich potenziell transformative Therapien anzubieten.'

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ist ein weltweit führendes, wertebasiertes, auf F&E ausgerichtetes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich dafür einsetzt, Patienten durch die Umsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in hochinnovative Medikamente eine bessere Gesundheit und eine positivere Zukunft zu ermöglichen. Takeda konzentriert seine F&E-Bemühungen auf vier therapeutische Bereiche: Onkologie, Seltene Krankheiten, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Darüber hinaus tätigen wir gezielte F&E-Investitionen in aus Plasma gewonnene Therapien und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hochinnovativer Medikamente, die dazu beitragen, das Leben der Menschen zu verbessern, indem wir die Grenzen neuer Behandlungsmöglichkeiten erweitern und unsere verbesserte F&E-Kooperation sowie unsere Fähigkeiten nutzen, um eine robuste, modalitätsübergreifende Pipeline aufzubauen. Unsere Mitarbeiter setzen sich dafür ein, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und mit unseren Partnern im Gesundheitswesen in rund 80 Ländern zusammenzuarbeiten.

