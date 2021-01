22:40 | 11.01.2021

Business Wire News: Takeda hält Vortrag auf der 39. jährlichen J.P. Morgan Healthcare Conference



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. OSAKA, Japan und CAMBRIDGE, Massachusetts, USA --(BUSINESS WIRE)--11.01.2021-- Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) ('Takeda') wird im Rahmen der 39. jährlich stattfindenden J.P. Morgan Healthcare Conference am Montag, 11. Januar 2021, 17.20 Uhr New Yorker Zeit (Dienstag, 12. Januar 2021, 7.20 Uhr Japanischer Zeit) einen virtuellen Vortrag halten. Investoren und die Öffentlichkeit sind eingeladen, den Live-Webcast mit Christophe Weber, President und Chief Executive Officer, hier mitzuverfolgen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird ebenfalls über diesen Link bereitgestellt. Ein Link zum Webcast und Folien zum Herunterladen werden außerdem auf der Website von Takeda unter https://www.takeda.com/investors/ir-events/ verfügbar sein. ÜBER TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) ist ein weltweit tätiger, wertebasierter Konzern mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im biopharmazeutischen Bereich. Das in Japan ansässige Unternehmen erforscht und entwickelt lebensverändernde Therapien, geleitet von seiner Verpflichtung gegenüber den Patienten, seinen Mitarbeitern und dem Planeten. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, seltene genetische und hämatologische Erkrankungen, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Wir investieren Teile unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets auch gezielt in Therapien mit Plasmaderivaten und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hoch innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten, synergiebetonten Forschungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten basierenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210111006041/de/ Kontakt:

Ansprechpartner für Medien:

Japanische Medien

Kazumi Kobayashi

kazumi.kobayashi@takeda.com

+81 (0) 3-3278-2095 Medien anderer Länder

Holly Campbell

holly.campbell@takeda.com

+1 617-588-9013 Ansprechpartner für Investoren:

Christopher O'Reilly

christopher.oreilly@takeda.com

+81 (0) 3-3278-2543



