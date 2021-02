25.02.2021 / 03:00



* Mit der Herstellung des rekombinanten Impfstoffkandidaten von Novavax und der Verteilung des mRNA-Impfstoffkandidaten von Moderna stellt Takeda zwei COVID-19-Impfstoffe mit Unterstützung der japanischen Regierung in Japan bereit

* Phase-1/2-Studien zu Immunogenität und Sicherheit sollen 200 gesunde japanische Erwachsene einschließen, die nach der zweiten Impfung 12 Monate lang beobachtet werden

* Die für das Kalenderjahr 2021 erwarteten Ergebnisse der Primäranalyse aus beiden Studien werden die Zulassungsanträge (New Drug Applications, NDA) in Japan unterstützen

OSAKA, Japan --(BUSINESS WIRE)--25.02.2021--

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) gab heute bekannt, dass der erste Proband im Rahmen der Phase-1/2-Studie zu Sicherheit und Immunogenität des COVID-19-Impfstoffkandidaten (TAK-019) von Novavax in Japan behandelt wurde. Takeda hat in diesem Monat bereits die Aufnahme von Probanden für die Phase-1/2-Studie zu Sicherheit und Immunogenität des COVID-19-Impfstoffkandidaten (TAK-919) von Moderna in Japan abgeschlossen.

'Bereits in einer frühen Phase der Pandemie haben wir uns dazu entschieden, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten und unsere umfangreichen Erfahrungen und Fähigkeiten bei Impfstoffen für die COVID-19-Impfstoffversorgung in Japan zu nutzen', sagte Rajeev Venkayya, M.D., President der Global Vaccine Business Unit, Takeda. 'Wir haben uns über die hervorragenden Phase-3-Wirksamkeitsdaten der Programme von Moderna und Novavax gefreut und werden gerne mit beiden Unternehmen und der japanischen Regierung zusammenarbeiten, um uns für das Ende der Pandemie einzusetzen.'

Takeda hatte bereits seinen Einsatz für einen schnellen und nachhaltigen Zugang zu COVID-19-Impfstoffen in Japan durch Partnerschaften mit Novavax und Moderna bekanntgegeben. Takeda wird einen Technologietransfer für die Fertigung von Novavax erhalten und basierend auf einer Kapazität zur Herstellung von über 250 Millionen TAK-019-Dosen für die Entwicklung und Vermarktung verantwortlich sein. Überdies wird das Unternehmen im Rahmen einer gemeinsamen Partnerschaft mit Moderna und dem japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt (MHLW) 50 Millionen TAK-919-Dosen importieren und verteilen.

Ergebnisse aus der Studie zu TAK-919 werden für die erste Jahreshälfte 2021 und Ergebnisse der Studie zu TAK-019 für die zweite Jahreshälfte 2021 erwartet. Sobald die Studienergebnisse vorliegen, werden sie bei der japanischen Behörde für Arzneimittel und Medizinprodukte (PMDA) im Rahmen des NDA-Antragsverfahrens eingereicht. Wird die Zulassung erteilt, beabsichtigt Takeda, mit der TAK-919-Verteilung in der ersten Jahreshälfte 2021 zu beginnen und strebt den Beginn der TAK-019-Verteilung für Ende 2021 an.

Klinische Studie zu TAK-919

In dieser placebokontrollierten Phase-1/2-Studie in Japan wird die Sicherheit und Immunogenität von zwei im Abstand von 28 Tagen verabreichten TAK-919-Impfungen untersucht. Die Teilnehmer erhielten beide Male entweder ein Placebo oder 0,5 ml TAK-919. Am 3. Februar 2021 wurde für die Studie die Rekrutierung von 200 Teilnehmern im Alter von mindestens 20 Jahren abgeschlossen. Nach der zweiten Impfung erfolgt eine 12-monatige Nachbeobachtung der Teilnehmer.

Die Kennung unter ClinicalTrials.gov für diese Studie lautet NCT04677660.

Klinische Studie zu TAK-019

In dieser placebokontrollierten Phase-1/2-Studie in Japan wird die Sicherheit und Immunogenität von zwei im Abstand von 21 Tagen verabreichten TAK-019-Impfungen untersucht. Der erste Proband der TAK-019-Studie wurde am 24. Februar 2021 in Japan geimpft und Takeda beabsichtigt die Aufnahme von 200 Teilnehmern im Alter von mindestens 20 Jahren. Die Teilnehmer erhalten beide Male entweder ein Placebo oder 0,5 ml TAK-019. Nach der zweiten Impfung erfolgt eine 12-monatige Nachbeobachtung der Teilnehmer.

Die Kennung unter ClinicalTrials.gov für diese Studie lautet NCT04712110.

Über Takedas Bemühungen im Kampf gegen COVID-19

In Bezug auf die Behandlung und Prävention von COVID-19 geht Takeda ganzheitlich vor und setzt auf vielfältige Aktivitäten und Partnerschaften, die den Fokus auf die Weiterentwicklung vielfältiger potenzieller Therapien und Impfstoffe legen. Takeda war Gründungsmitglied der CoVig-19 Plasma Alliance und bündelte seine Kräfte mit anderen führenden Plasmaunternehmen, um ein Medikament mit Hyperimmunglobulin zu entwickeln und herzustellen, das derzeit in einer klinischen Studie untersucht wird. Die Allianz beteiligt sich zudem an der Koalition The Fight Is In Us und der entsprechenden Kampagne, die Genesene zu Plasmaspenden aufruft. Takeda prüft zudem eigene bestehende und in der Entwicklung befindliche Produkte auf ihre Wirksamkeit gegen das COVID-19-Virus und hat sich der COVID R&D Alliance, der IMI Care Alliance und der Partnerschaft Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV) angeschlossen. Takeda kooperiert mit der japanischen Regierung, Novavax und Moderna, um zu einer beschleunigten Verfügbarkeit eines COVID-19-Impfstoffs beizutragen. Das Unternehmen nutzt seine umfangreichen und bewährten weltweiten Herstellungs- und Liefermöglichkeiten und knüpft an seine bestehende Bereitschaftsplanung hinsichtlich einer Influenzapandemie in Japan an. Takeda verfolgt mit seinen Partnern und Allianzen gemeinsam das Ziel, rasch wirksame Behandlungen und Impfstoffe für COVID-19 zu entdecken, zu entwickeln und bereitzustellen und auf künftige Pandemien vorbereitet zu sein.

Takedas Engagement für Impfstoffe

Impfstoffe verhindern jedes Jahr mehr als zwei bis drei Millionen Todesfälle und haben zu einem Wandel in der weltweiten öffentlichen Gesundheit geführt. Seit 70 Jahren stellt Takeda Impfstoffe zum Schutz der Bevölkerung Japans bereit. Heute verfolgt Takeda im Rahmen seiner globalen Geschäftstätigkeit mit Impfstoffen einen innovativen Ansatz, um die schwierigsten Infektionskrankheiten wie Dengue-Fieber, COVID-19, Zika und Norovirus zu bekämpfen. Das Team von Takeda verfügt über eine überragende Erfolgsbilanz und umfassendes Know-how in der Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen sowie weltweiten Zugang zur Weiterentwicklung einer Pipeline von Impfstoffen gegen einige der weltweit dringendsten Bedürfnisse im Gesundheitssektor. Weitere Informationen finden Sie unter www.TakedaVaccines.com.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) ist ein globales, wertebasiertes, auf Forschung und Entwicklung ausgerichtetes führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich der Erforschung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien verschrieben hat, geleitet von unserer Verpflichtung gegenüber Patienten, unseren Mitarbeitern und dem Planeten. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, Seltene Genetik und Hämatologie, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets in plasmabasierte Therapien und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung höchst innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten synergiebetonten Forschungs- und Entwicklungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer soliden, auf unterschiedlichen Modalitäten beruhenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter https:// www.takeda.com.

