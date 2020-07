1:40 | 24.07.2020

Business Wire News: Talkdesk bringt 143 Millionen US-Dollar in Serie-C-Finanzierungsrunde auf



24.07.2020 / 01:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Finanzierung der Serie C bringt Talkdesk-Bewertung auf mehr als 3 Milliarden Dollar, spiegelt starkes Vertrauen der Investoren wider und unterstreicht strategische Rolle überlegener Kundenerlebnisse globaler Top-Marken SAN FRANCISCO, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--23.07.2020-- Talkdesk(R), Inc., das Cloud-Kontaktzentrum für innovative Unternehmen, gab heute eine Finanzierung in Höhe von 143 Millionen US-Dollar in Serie C bekannt, die von einer Kombination aus neuen und bestehenden Investoren bereitgestellt wird. Der eingenommene Betrag und die Bewertung des Unternehmens von mehr als 3 Milliarden US-Dollar spiegeln sowohl das Vertrauen der Investoren in das Geschäft von Talkdesk wider, als auch die strategische Rolle, die ein überlegenes Kundenerlebnis unter den globalen Top-Marken spielt. Zu den neuen Investoren, die an dieser jüngsten Runde teilnehmen, gehören Franklin Templeton, Willoughby Capital, Skip Capital, Lead Edge Capital und Top Tier Capital Partners sowie die bestehenden Partner Viking Global Investors und Threshold Ventures. Insgesamt hat Talkdesk im Rahmen seiner Finanzierungsrunden 268 Millionen US-Dollar aufgebracht und damit seine Führungsposition auf dem Markt für Contact Center as a Service (CCaaS) gestärkt und die Rolle der Kundenerfahrung als strategisches Unterscheidungsmerkmal für Unternehmen gefestigt. Diese jüngste Investition folgt auf ein Jahr kontinuierlichen globalen Wachstums für Talkdesk, der Produktentwicklung und Marktführerschaft. In den letzten 12 Monaten hat Talkdesk mehr als 600 Produktinnovationen auf den Markt gebracht, darunter Talkdesk 20-in-20, ein ehrgeiziges Release-Programm, das die Contact-Center-Branche mit Anfang 2020 mit 20 Produkteinführungen in den ersten 20 Wochen anführen soll. Die Innovationskultur von Talkdesk hat zu 200 Patentanmeldungen in 100 Tagen geführt und treibt den Kundendienst mit Branchenentwicklungen wie CXTalent und mehreren Auszeichnungen weiter voran. Die neue Finanzierung wird Talkdesk ermöglichen, von der derzeitigen Dynamik zu profitieren und sein globales Wachstum fortzusetzen. Talkdesk plant, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu erhöhen und in Markteinführung, Vertrieb, Marketing und Entwicklung von Vertriebskanälen zu investieren, während es weiter im oberen Marktsegment expandiert. Unterstützung für Marken bei der Differenzierung durch Kundenservice während COVID-19 Während Unternehmen in der Vergangenheit erhebliche Investitionen in ihre Kontaktzentren als Mittel zur Differenzierung durch Kundensupport getätigt haben, dient COVID-19 als Katalysator für beschleunigte Investitionen in Cloud-basierte Lösungen. Viele verbraucherorientierte Marken haben effektiv ihren primären Einzelhandelskanal verloren, so dass die Notwendigkeit eines erstklassigen Supports zu einem strategischen Imperativ geworden ist. Da viele Unternehmen ihren Betrieb zum ersten Mal in eine vollständig auf Remote umgestellte Umgebung verlagern, stellen die Cloud-basierten Lösungen von Talkdesk sicher, dass Vertreter unabhängig von ihrem Standort ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bieten können. 'Die Bedeutung der Bereitstellung eines unvergleichlichen Kundenerlebnisses war noch nie so groß wie heute, und diese jüngste Finanzierung spiegelt die entscheidende Wichtigkeit dieses Aspekts wider, während Marken in unserem derzeitigen Umfeld nach Wachstumsmöglichkeiten suchen', sagte Tiago Paiva, Chief Executive Officer von Talkdesk. 'Wir sind unglaublich dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen unserer Investoren, Kunden und Partner, die unsere Vision, die innovativsten und flexibelsten Lösungen der Branche für das moderne Kontaktcenter anzubieten, weiterhin unterstützen. Abschließend möchte ich meine riesige Dankbarkeit für das Engagement und die Sachkenntnis unserer Mitarbeiter zum Ausdruck bringen, die es uns ermöglichen, auch in den schwierigsten Zeiten für unsere Kunden zu arbeiten.' 'Die globale Pandemie hat die Bedeutung des Kundenerlebnisses für die Geschäftskontinuität noch verstärkt. Talkdesk bietet eine innovative CX-Plattform und Lösungen, die jedem Unternehmen helfen, die bestmögliche und beeindruckendste Kundenerfahrung zu bieten', sagte Mark Smith, Chief Executive Officer und Chief Research Officer von Ventana Research. 'Unsere Auszeichnung von Talkdesk mit dem Ventana Research Digital Innovation Award in CX für 2020 ist ein weiteres Beispiel für die Investition in Innovation. Das Wachstum und die Finanzierung zeugen vom Vertrauen der an Talkdesk angeschlossenen Kunden und Partner in die Marke.' Das Talkdesk-Team besteht aus einigen der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet von CCaaS und Kundenerfahrung. Die Organisation ist ein strategischer und zuverlässiger Anbieter für ihren Kundenstamm von mehr als 1.800 innovativen Kunden in 75 Ländern, darunter IBM, Acxiom, 2U, Trivago und Peloton. Unterstützende Investorenzitate: 'Wir freuen uns, gemeinsam mit Talkdesk ein entscheidendes Element der Kommunikations-Infrastruktur zwischen Unternehmen und Verbrauchern neu zu definieren, während Unternehmen versuchen, ihre Beziehungen zu ihren Kunden mit digitalen Einbindungstools der nächsten Generation zu verbessern. Das Marktpotenzial von Talkdesk ist groß, und das Geschäftsmodell ist vielversprechend', sagte Jonathan Curtis, Vice President, Research-Analyst und Portfoliomanager der Franklin Templeton's Franklin Equity Group. 'Wir sind enorm beeindruckt von Talkdesk und dem bemerkenswerten Wachstum und der Größe, die das Unternehmen in den letzten Jahren erreicht hat', sagte Morgan Rutman, Präsident von Willoughby Capital. 'Die Lösungen des Unternehmens sind in diesen herausfordernden Zeiten in vielen Branchen erfolgsentscheidend. Wir freuen uns darauf, Tiago und das Team in der nächsten Phase der Unternehmensentwicklung zu unterstützen.' 'Mit einem erstklassigen Produkt ist das schnelle Wachstum von Talkdesk im Segment der Enterprise-Kontaktzentren äußerst beeindruckend', so Kim Jackson, Gründer von Skip Capital. 'Wir freuen uns über die beschleunigte Einführung der Cloud, und da Unternehmen aller Größen nach Tools suchen, die bei der Umstellung auf Remote-Arbeit helfen, ist die Produktsuite von Talkdesk äußerst überzeugend. Wir sind begeistert, das Talkdesk-Team auf seinem Weg zu begleiten.' 'Talkdesk ist einen Schritt weiter, als die veralteten, überholten Kontaktcenter-Systeme, und hat sich schnell als der Anbieter der Wahl etabliert. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem Unternehmen, da seine Produktreihe einen noch größeren Umfang erreicht', sagte Mitchell Green, Managing Partner von Lead Edge Capital. 'Talkdesk erlebt eine explosionsartige Annahme seiner Technologie, und das ist keine Überraschung angesichts der massiven Probleme, die dadurch für große und kleine Unternehmen gelöst werden.' 'Talkdesk setzt Software und Innovationen ein, um das traditionelle Call Center zu revolutionieren', sagte Garth Timoll, Geschäftsführer von Top Tier Capital Partners. 'Das Unternehmen hat sich zu einem klaren Marktführer im CCaaS-Sektor entwickelt, und Top Tier Capital Partners freut sich sehr darauf, das weitere Wachstum von Talkdesk zu unterstützen.' 'Threshold Ventures arbeitet mit außergewöhnlichen Unternehmern zusammen, die eine Vision für transformative, marktverändernde Lösungen haben. Tiago und das Talkdesk-Team bringen CCaaS-Anwendungen auf innovative Weise auf ein neues Niveau', so Josh Stein, Partner bei Threshold Ventures. 'Seit wir ihre Serie-A-Finanzierung geführt haben, haben wir einen Platz in der ersten Reihe, um zu beobachten, wie sich Talkdesk zu einem unangefochtenen Marktführer im großen CCaaS-Markt entwickelt.' Zusätzliche Angaben: * Hören Sie direkt von Kunden, warum sie sich für die Talkdesk CX Cloud entschieden haben und welchen Unterschied das in ihren Kontaktzentren gemacht hat.

* Lesen Sie mehr darüber, wie Sie den Support für Ihre Kunden und Mitarbeiter stärken können, wenn das Unerwartete passiert. * Talkdesk 20-in-20 revolutioniert die Kontaktcenter-Branche mit 20 Produkten in den ersten 20 Wochen 2020.

* Sehen Sie sich die prestigeträchtige Liste der Auszeichnungen und Ehrungen von Talkdesk an, einschließlich der kürzlich erfolgten Auszeichnung als Leader im Gartner CCaaS Magic Quadrant für Nordamerika 2019 . Tweeten: .@Talkdesk bringt 143 Millionen US-Dollar in Serie-C-Finanzierung auf. Die Bewertung von über 3 Milliarden US-Dollar unterstreicht die strategische Rolle einer überlegenen Kundenerfahrung unter den führenden weltweiten Marken. https://bit.ly/3eUo5me Soziale Netzwerke: * Web: https://www.talkdesk.com

* Blog: https://www.talkdesk.com/blog/ * Twitter: https://twitter.com/Talkdesk * LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/talkdesk/ * Facebook: https://www.facebook.com/Talkdesk/ * Instagram: https://www.instagram.com/Talkdesk/ Über Talkdesk Talkdesk(R) ist das Cloud-Kontaktcenter für die Kundenbesessenen. Durch die Kombination von Unternehmensleistung und einfacher Bedienung für den Verbraucher passt sich Talkdesk leicht an die sich entwickelnden Bedürfnisse von Support- und Vertriebsteams und deren Endkunden an, was zu höherer Kundenzufriedenheit, Produktivität und Kosteneinsparungen führt. Über 1.800 innovative Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter IBM, Acxiom, 2U, Trivago und Peloton, verlassen sich auf Talkdesk, um Kundenerfahrung zu ihrem Wettbewerbsvorteil zu machen. Erfahren Sie mehr und fordern Sie unter www.talkdesk.com eine Demo an. Talkdesk ist ein eingetragenes Markenzeichen von Talkdesk, Inc. Alle Produktund Firmennamen sind Markenzeichen (Trademarks(TM)) oder eingetragene Markenzeichen (Registered(R) Trademarks) ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung impliziert keine Zugehörigkeit oder Empfehlung durch sie. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200723005974/de/ Kontakt:

Gavin Gustafson

gavin.gustafson@talkdesk.com

(801) 560-0073



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



24.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1100869 24.07.2020