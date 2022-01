4:00 | 07.01.2022

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die größten Unternehmen und Regierungsorganisationen nutzen die Tanium-Plattform, um ihre Vermögenswerte vor Angriffen zu schützen KIRKLAND, Washington (USA) --(BUSINESS WIRE)--07.01.2022-- Branchenexperten bezeichnen Log4j als eine der schwerwiegendsten Internet- und Computerschwachstellen, die sie je gesehen haben. Der Direktor der US-amerikanischen Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) erklärte, dass die Log4j-Schwachstelle: '...ist eine der schwerwiegendsten, die ich in meiner gesamten Laufbahn gesehen habe, wenn nicht sogar die schwerwiegendste.' Log4j ist die perfekte Kombination aus Schweregrad, Verbreitung und leichter Ausnutzbarkeit. Es handelt sich um eine Open-Source-Codebibliothek, die in kommerziellen und Open-Source-Softwareanwendungen weit verbreitet ist. Die kürzlich entdeckte Sicherheitslücke ermöglicht es Hackern, mit einer einzigen Codezeile die vollständige Kontrolle über betroffene Endgeräte zu übernehmen. Daher ist es für Unternehmensnetzwerke von entscheidender Bedeutung, jede einzelne Instanz von Log4j und Anwendungen, die darauf angewiesen sind, zu finden und zu reparieren. Der Schlüssel, um alle Instanzen von Log4j zu finden, ist die Fähigkeit, jede Datei in einem Unternehmensnetzwerk zu durchsuchen. Tanium ist die einzige Lösung, die innerhalb von Minuten jede Datei durchsuchen und jede Instanz von Log4j finden kann - und das in großem Umfang. Tanium unterstützt Organisationen auf der ganzen Welt bei der Beseitigung von Log4j-Schwachstellen. Die Tanium-Plattform ermöglicht es Unternehmen auf einzigartige Weise, ihre Risiken folgendermaßen zu verwalten: * Suche in verschachtelten Archivordnern und -dateien nach Schwachstellen * Auffinden von Verweisen auf Log4j, auch wenn sie (böswillig oder absichtlich) umbenannt wurden

* Automatisierung von Software-Upgrades und Patches in großem Umfang für alle anfälligen Systeme

* Überwachung, Alarmierung und Behebung jeder neuen Instanz der Sicherheitslücke, die nach der Bereinigung versehentlich eingeführt wird Die Ring Power Corp. war in der Lage, jede Datei und jeden Ordner zu scannen und jede einzelne Instanz von Log4j in ihrer gesamten Umgebung in nur wenigen Minuten zu finden. 'Tanium Reveal war für uns entscheidend, um auf Log4j zu reagieren. Niemand sonst war in der Lage, in gängigen Dateiformaten nach Verweisen auf die betroffene Bibliothek zu suchen und Fälle von Missbrauch zu erkennen. Mit Tanium haben wir in 30 Minuten geschafft, wofür wir sonst Monate gebraucht hätten.' - Kevin Bush, Vizepräsident für IT bei Ring Power Corp. Die Universität Salisbury erklärte : 'Wir haben die Stärke von Tanium während der Log4j-Sicherheitskrise aus erster Hand erfahren. Tanium hat uns auf viele Endpunkte aufmerksam gemacht, die durch vom Benutzer installierte Tools und Anwendungen für Log4j anfällig waren, von denen wir nichts wussten.' - Steven Blankenship, Leiter der IT-Abteilung Um eine Tanium-Evaluierung Ihrer Umgebung auf die Log4j-Schwachstelle einzurichten, kontaktieren Sie uns bitte unter https://www.tanium.com/log4j/. Über Tanium Tanium ist die Plattform, der die anspruchsvollsten und komplexesten Unternehmen vertrauen, um Transparenz und Kontrolle über alle Endpunkte in lokalen, Cloud- und hybriden Umgebungen zu erhalten. Tanium begegnet den wachsenden IT-Herausforderungen von heute mit zuverlässigen Endpunktdaten und gibt IT-Betriebs-, Sicherheits- und Risikoteams das Vertrauen, ihre Netzwerke schnell und in großem Umfang zu verwalten, zu sichern und zu schützen. Fast die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen, führende Einzelhändler und Finanzinstitute sowie mehrere Abteilungen der US-Streitkräfte vertrauen auf Tanium, um jeden Endpunkt überall sehen und kontrollieren zu können. Das ist die Macht der Gewissheit. Tanium wurde in sechs aufeinanderfolgenden Jahren in die Forbes Cloud 100-Liste der 'Top 100 Private Companies in Cloud Computing" aufgenommen und steht auf der FORTUNE-Liste der 'Best Large Workplaces in Technology 2021". Besuchen Sie bitte www.tanium.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20220106005860/de/ Kontakt:

