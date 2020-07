0:50 | 10.07.2020

Business Wire News: Taulia sichert sich strategische Investitionen von Ping An, J.P. Morgan und Prosperity7 Ventures



10.07.2020 / 00:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Fintech aus San Francisco nimmt 60 Millionen US-Dollar in jüngster strategischer Finanzierungsrunde auf SAN FRANCISCO, USA --(BUSINESS WIRE)--09.07.2020-- Taulia, der führende Anbieter von Technologielösungen für Betriebskapital, kündigte heute eine neue strategische Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen US-Dollar an, angeführt vom Ping An Global Voyager Fund mit Beteiligung von J.P. Morgan, Prosperity7 Ventures und bestehenden Investoren wie Zouk Capital. Die Finanzierung wird dabei helfen, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen und seinen globalen Expansionskurs fortzusetzen. Cedric Bru, CEO von Taulia, kommentiert: 'Das Interesse und die Investitionen dieser Dreiergruppe von Fortune Global 50-Unternehmen unterstreichen die Marktreife der Taulia-Lösung. Ping An, J.P. Morgan und Prosperity7 Ventures bringen eine Fülle an Kenntnissen mit, die wir nutzen werden, um den Liquiditätsbedarf der Unternehmen weiter zu bedienen und so einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum zu leisten.' Donald Lacey, Managing Director und COO des Ping An Global Voyager Fund, erklärt: 'Der Zugang für kleine und mittelständische Unternehmen zu effizienten Finanzierungsquellen ist angesichts des derzeitigen wirtschaftlichen Umfelds ein Thema von hoher Bedeutung. Taulia ist führend im Bereich von Technologien zur Lieferkettenfinanzierung und verfügt über eine globale Präsenz, die mehr als zwei Millionen Zulieferunternehmen umfasst. Seine Lösungen ermöglichen eine dramatische Verbesserung des Liquiditätsmanagements kleiner und mittelständischer Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Cedric und seinem Team beim weiteren Ausbau seiner Kapazitäten in China.' Diese jüngste Finanzierungsrunde erfolgt im Kontext der Ankündigung von Taulia, 2019 die Gewinnzone zu erreichen und Anfang des Jahres eine neue strategische Allianz mit J.P. Morgan einzugehen. Durch den Einsatz technologiegestützter Lösungen und Innovationen wie maschinelles Lernen, verarbeitet das Unternehmen über sein Netzwerk jährliche Ausgaben in Höhe von über 500 Milliarden US-Dollar. 'Unser Ziel besteht darin, unseren Kunden die besten Lösungen auf dem Markt anzubieten, und unsere strategische Allianz mit Taulia ist von den Kunden gut aufgenommen worden', so Stuart Roberts, Global Head of Trade, J.P. Morgan. 'Die Investitionskomponente ist ein weiterer Schritt zur Erweiterung unserer Partnerschaft, um die Erwartungen unserer Kunden und ihrer Lieferketten im Rahmen unserer Global-Trade-Franchise noch besser gerecht werden zu können.' Aysar Tayeb, Executive Managing Director bei Prosperity7 Ventures, ein Risikokapitalfonds von Aramco, erklärt: 'Taulia ist ein vielversprechendes Unternehmen, das Käufern und Lieferanten durch eine kluge Kombination von dynamischen Rabatten und Lieferkettenfinanzierung einen echten Mehrwert bietet. Die innovative Lösung von Taulia wird für viele Konzerne und KMUs zu einer unverzichtbaren Komponente für die Optimierung ihres Betriebskapitals, was angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen eine hohe Priorität genießt.' Über Taulia Taulia ist ein führender Anbieter von Betriebskapitallösungen mit Hauptsitz in San Francisco, US-Bundesstaat Kalifornien. Durch eine einzigartige Kombination seiner Technologieplattform, seiner Mitarbeiter und seiner Verfahren hilft Taulia Unternehmen, den in ihrer Lieferkette gebundenen Wert zu erschließen, indem sie von ineffizienten und oft manuellen Praktiken des Betriebskapitalmanagements zu technologiegestützten Betriebskapitaloptimierungsstrategien wechseln. Taulias Vision ist es, eine Welt zu schaffen, in der jedes Unternehmen floriert, indem es Käufern und Lieferanten die Möglichkeit gibt, frei zu entscheiden, wann sie bezahlen und bezahlt werden wollen. Ein Netzwerk von 2 Millionen Unternehmen nutzt die Technologie von Taulia. Jedes Jahr verarbeitet das Unternehmen mehr als 500 Milliarden US-Dollar. Taulia genießt das Vertrauen der größten Unternehmen der Welt, darunter Airbus, AstraZeneca, Nissan und Vodafone. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.taulia.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200709005994/de/ Kontakt:

Juhie Kapoor

Director of Content and Communications

juhie.kapoor@taulia.com Mary Arrizza

Marketing Communications Associate

mary.arrizza@taulia.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



10.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1090875 10.07.2020