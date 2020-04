17:00 | 22.04.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Anerkennung als führender Anbieter im Bereich Beschaffung und Lieferkette SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--22.04.2020-- Spend Matters zufolge befindet sich Taulia unter den '50 Procurement Providers to Know' 2020. Gewürdigt werden Unternehmen, die erfahrene Marktführer im Bereich Beschaffung und Lieferkette sowie fortwährend innovativ sind und ihren Kunden neue Technologielösungen und Dienstleistungen anbieten. Seit 2015 steht Taulia auf der '50 to Know'-Anbieterliste, ein Beleg für das nachdrückliche Engagement für technologische Innovation und Kundenerfolg. 'Wir freuen uns über unseren Platz unter den '50 Procurement Providers to Know' von Spend Matters. Wir prüfen ständig neue Wege, um unseren Kunden zu helfen, das Optimum aus unseren Working-Capital-Lösungen herauszuholen. Vor dem Hintergrund der Marktveränderung entwickeln wir ständig Lösungen, um unseren Kunden bei der Freisetzung nicht verfügbarer Liquidität zu helfen und ihre Lieferketten zu flexibilisieren', sagte Brady Cale, CTO. Um in die Liste aufgenommen zu werden, müssen die Anbieter aktiv im Spend Matters Almanac gelistet sowie stark in Europa und Nordamerika vertreten sein und geschäftlich auf Unternehmen der Privatwirtschaft ausgerichtet sein. Die Analysten von Spend Matters erörtern im Laufe mehrerer Diskussionsrunden, welche Unternehmen bei Faktoren wie Innovation, Marktpräsenz, technischer Kompetenz und Lösungsbereitstellung erfolgreich waren. Zudem überlegen die Analysten von Spend Matters anhand der '50 to Know'-Anbieterliste des letzten Jahres, welche Unternehmen ihre Richtlinien weiterhin erfüllen. Hinweise für Redaktionen: Taulia ist ein führender Anbieter von Working-Capital-Lösungen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Durch eine einzigartige Kombination seiner Technologieplattform, Mitarbeiter und Prozesse hilft Taulia Unternehmen, den in ihrer Lieferkette gebundenen Wert freizusetzen. Dazu werden ineffiziente und häufig manuelle Verfahren im Working Capital Management durch technologiebasierte Strategien zur Working-Capital-Optimierung ersetzt. Die Vision von Taulia ist die Schaffung einer Welt, in der jedes Unternehmen gedeiht, indem Einkäufer und Lieferanten die Wahl erhalten, wann sie bezahlen bzw. bezahlt werden. Ein Netz aus zwei Millionen Unternehmen nutzt die Technologie von Taulia und das Unternehmen verarbeitet jedes Jahr über 500 Milliarden Dollar. Zu den weltweit größten Unternehmen, die Taulia vertrauen, zählen Kunden wie Airbus, AstraZeneca, Dairy Farmers of America, Pfizer und Vodafone. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200422005666/de/ Kontakt:

