Business Wire News: TCL präsentiert die weltweit erste Mini-LED-Technologie der nächsten Generation auf der CES 2020



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LAS VEGAS --(BUSINESS WIRE)--07.01.2020-- TCL (1070.HK), einer der größten TV-Hersteller der Welt und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, stellte heute auf der Consumer Electronics Show 2020 erstmals eine Display-Technologie der nächsten Generation vor: Die Mini-LED-Technologie Vidrian(TM). Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200106006060/ de/ (Graphic: Business Wire) (Graphic: Business Wire) TCL übernimmt erneut eine innovative Vorreiterrolle im Bereich Displaytechnologie, um eine leistungsstarke Bilddarstellung zu liefern. Die neue Mini-LED-Technologie Vidrian von TCL ist die erste TV-Hintergrundbeleuchtung der Welt, bei der die treibende Halbleiterschaltung und Tausende von Mini-LEDs der Mikro-Meter-Klasse direkt in ein kristallklares Glassubstrat eingegossen sind. Die Mini-LED-Technologie Vidrian ist die nächste Stufe, um die Bildleistung von LCD-LED-Fernsehern auf unerreichte Niveaus von scharfem Kontrast, brillanter Leuchtdichte und hochstabiler, langlebiger Leistung zu bringen. In Kombination mit den großformatigen 8K-LCD-Panels von TCL bietet diese leistungsstarke Hintergrundbeleuchtungstechnologie dem Verbraucher ein beeindruckendes Erlebnis bei allen Lichtverhältnissen. Starke Leistung Im Gegensatz zu den konkurrierenden selbstleuchtenden TV-Displaytechnologien der älteren Generation bieten TCL-Fernseher mit der Mini-LED-Technologie Vidrian einen außergewöhnlichen Kontrast und eine kraftvolle, brillante Leuchtdichte für jede Art der Fernsehansicht. Durch das Einbringen von reinen Glastafeln, die 65 Zoll (165 cm) oder größer sind, mit Tausenden von winzigen Lichtquellen und allen Schaltkreisen, die für die individuelle Steuerung des präzisen Lichtpegels in jeder Zone des Fernsehbildschirms erforderlich sind, bildet diese leistungsstarke Fernsehleistung eine Klasse für sich. Erstklassiges Display Unter Ausnutzung von TCLs Investition in Höhe von 8 Mrd. US-Dollar in eine kürzlich eröffnete und hochmoderne Panel-Fertigungsanlage werden das gesamte Design und die automatisierte Produktion des LCD-Panels sowie die neuen Glas-Lichtklingen mit der Mini-LED-Technologie Vidrian von TCL intern gesteuert. Verglichen mit dem bestehenden LED-LCD-Produktionsprozess, der traditionelle Leiterplattenherstellungstechniken verwendet, liefert TCLs neu entwickelter Prozess, bei dem Halbleiterschaltkreise mit einem Kristallsubstrat verschmolzen werden, eine höhere Effizienz, eine größere Lichtpräzision und eine größere Leuchtdichteausgabe. Um mehr über TCLs leistungsstarke 8K-HDR-Fernsehgeräte mit der Mini-LED-Technologie Vidrian zu erfahren, besuchen Sie vom 7. bis 10. Januar Stand Nr. 12930 in der Central Hall auf der CES 2020. Über TCL TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Unterhaltungselektronik und führend in der globalen TV-Industrie. TCL wurde 1981 in China gegründet und ist heute in über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die Fernsehgeräte sowie Audio- und Smart-Home-Produkte umfassen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200106006060/de/ Kontakt:

TCL Pressekontakt:

Siyang Wang

+86 755 33311656

pr@tcl.com



