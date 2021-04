07.04.2021 / 23:00



Das Technology Innovation Institute (TII), der Grundpfeiler der angewandten Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) in Abu Dhabi, gab heute die Berufung führender internationaler Experten in den Beirat (Board of Advisors) seines Autonomous Robotics Research Centre (ARRC) bekannt.

Dr. Najwa Aaraj, Acting Chief Researcher at Autonomous Robotics Research Centre (Photo: AETOSWire)

Die Berufungen folgen auf eine Reihe von raschen Bekanntmachungen am Technology Innovation Institute seit der ersten Vorstandssitzung des Advanced Technology Research Council im August 2020.

Das Autonomous Robotics Research Centre (Forschungszentrum für autonome Robotik) ist eines der ursprünglich sieben Fachzentren des Technology Innovations Institute. Die Mitglieder des neuen Beirats sind renommierte Experten aus verschiedenen Bereichen, wie u. a. der intelligenten Autonomie, der autonomen Systeme und Robotik, der Robotik und der Wahrnehmung. Die Forscher des Zentrums beschäftigen sich mit der Erforschung der neuesten Fortschritte im Bereich der Robotik, die zum Aufbau hybrider Gesellschaften, die sich aus biologischen und künstlichen Systemen zusammensetzen, beitragen sollen. Der hochkarätige Beirat wird die Bemühungen um die Entwicklung bahnbrechender Technologien von globaler Bedeutung leiten.

Der Beirat setzt sich zusammen aus Prof. Ian F. Akyildiz, dem Ken Byers Chair Professor, Director des Broadband Wireless Networking Lab und Vorsitzender der Telecommunications Group der School of Electrical and Computer Engineering am Georgia Institute of Technology in den USA; Prof. Luca Benini, dem Vorsitzenden des Bereichs Digital Circuits and Systems des Departements Informationstechnologie und Elektrotechnik der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und Professor der Electronik an der italienischen Universität Bologna; Prof. Marko Bertogna, Professor an der Universität von Modena und Reggio Emilia in Italien, wo er das High-Performance Real-Time Systems Laboratory leitet; Prof. A. E. Eiben, Professor der künstlichen Intelligenz (KI) und kollektiven Systeme an der Vrije Universiteit Amsterdam in den Niederlanden und Gastprofessor an der University of York in Großbritannien; Prof. Giuseppe Loianno, Assistenzprofessor für Robotik und Wahrnehmung an der New York University in den USA, und Prof. Martin Saska, Gründer der Multi-Robot Systems Group des Fachbereichs Kybernetik an der Tschechischen Technischen Universität in Prag.

Zu den neuen Berufungen sagte Dr. Najwa Aaraj, die stellvertretende Forschungsleiterin am Autonomous Robotics Research Centre: 'Die Mitglieder des Beirats werden wissenschaftliche Partnerschaften anbahnen, die nachweisliche, rigorose, systematische und empirische wissenschaftliche Untersuchungen und Forschungsarbeiten im Bereich der Spitzentechnologie ermöglichen und Abu Dhabi und die Vereinigten Arabischen Emirate insgesamt in die erstklassige Lage versetzen werden, zukünftige Kompetenzen der autonomen Robotik in allen Dimensionen - Luft, Land, Wasser, Unterwasser und sogar im Weltraum - zu prägen.'

Über das Technology Innovation Institute (TII):

Das Technology Innovation Institute (TII) ist der spezialisierte Stützpfeiler für 'angewandte Forschung' des Advanced Technology Research Council (ATRC). Das TII ist ein bahnbrechendes globales Forschungs- und Entwicklungszentrum, das sich auf angewandte Forschung und Fähigkeiten im Bereich der New-Age-Technologie konzentriert. Das Institut verfügt zunächst über sieben spezialisierte Forschungszentren in den Bereichen Quantenphysik, autonome Robotik, Kryptografie, fortgeschrittene Materialien, digitale Sicherheit, gerichtete Energie und sichere Systeme. Durch die Zusammenarbeit mit außergewöhnlichen Talenten, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industriepartnern aus der ganzen Welt verbindet das Institut eine intellektuelle Gemeinschaft und trägt zum Aufbau eines F&E-Ökosystems in Abu Dhabi und den Vereinigten Arabischen Emiraten bei.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tii.ae

Über das Autonomous Robotics Research Centre (ARRC):

Das Autonomous Robotics Research Centre (ARRC) - am Technology Innovation Institute (TII) - widmet sich bahnbrechenden Entwicklungen in den Bereichen Robotik und Autonomie. Mit fundiertem technischem Fachwissen in den Bereichen Robotik, Computer Vision und bio-inspirierten Technologien hat sich das Zentrum eine führende Position auf seinem Fachgebiet aufgebaut.

Weitere Informationen finden Sie unter https://autonomousrobotics.tii.ae/

