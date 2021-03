19:20 | 02.03.2021

Business Wire News: Tecnotree meldet im Jahr 2020 großes Wachstum trotz Pandemie und globaler Konjunktureintrübung



02.03.2021 / 19:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. TAMPERE, Finnland --(BUSINESS WIRE)--02.03.2021-- Tecnotree, globaler Anbieter von IT-Lösungen für die Telekommunikationsbranche, gab jüngst seine Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2020 bekannt. In dem Jahr, das global als das Jahr der Pandemie und daraus resultierend als Jahr der Konjunkturabschwächung gelten wird, weist Tecnotree eine andere Erfolgsgeschichte auf. Mit einer deutlichen Steigerung seines Nettoeinkommens um 76% und einem EBIT-Wachstum von 48% bewies Tecnotree große Widerstandsfähigkeit selbst in schwierigsten Zeiten. Das Unternehmen war in Bezug auf alle wichtigen Kennzahlen im Jahr 2020 äußerst erfolgreich. Mit vier neue Kunden und einem Auftragsbuch, das mehr als 32 Mio. EUR aufweist, wird Tecnotree die Wachstumsdynamik auch im Jahr 2021 aufrechterhalten. Jahresergebnis 2020 im Überblick: * Nettoumsatz verzeichnete Zunahme um 12% auf 52,8 Mio. EUR (47 Mio. EUR) * Nettoeinkommen mit Wachstum um 76% auf 13,6 Mio. EUR (7,7 Mio. EUR) * Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verzeichnete Zunahme um 30% auf 18,6 Mio. EUR (14,4 Mio. EUR) * Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente wiesen eine Zunahme um 138 % am Ende des Zeitraums auf * Der Aktienpreis verzeichnete in dem Jahr eine Steigerung um 312% * Die Marktkapitalisierung stieg um 360% auf 193 Mio. EUR (42 Mio. EUR) * Der EPS (Gewinn je Aktie) stieg von 3 ct auf 5 ct Laut Helsingin Sanomat, einem führenden Publikationsmedium in Finnland, handelt es sich bei Aktien von Tecnotree um eines von lediglich zwei Aktienpaketen, das nach dem Schwarzen Montag des Jahres 2020 über 100% Rendite für die Aktionäre erzielen konnte, wobei die angesehene finnische Finanzzeitschrift Kauppalehti den CEO von Tecnotree als einen der Top-3-CEOs aller Unternehmen auswies, die an der Helsinki Stock Exchange notiert werden. Dies ist ein überzeugender Beleg für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, erklärte: 'Die Jahre der Investition in die Entwicklung der zukunftsweisenden Produkte und agilen Lieferfähigkeiten amortisieren sich für Tecnotree. Wir beendeten das Jahr 2020 mit nicht nachlassender Dynamik und einer stabilen Leistung. In Zeiten, in denen die Branche damit kämpft, sich über Wasser zu halten, erzielte Tecnotree in jedem Bereich neue Höchststände.' Sie ergänzte: 'Trotz Pandemie und Lockdown konnte Tecnotree alle Grenzen überwinden und alle Softwarelieferungen fristgerecht durchführen. Dies war nur mithilfe unseres kundenorientierten Ansatzes möglich.' Das Unternehmen expandiert weiterhin mit vier neuen Kunden, und zwar Altice Dominicana und Red Digital in Lateinamerika, STC im Nahen Osten und TRAI Mobile im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen vertiefte weiterhin die Partnerschaften mit bestehenden Kunden, darunter MTN und America Movil. Im Jahr 2021 konzentriert sich das Unternehmen auf Investitionen in Schlüsselbereichen, wie etwa Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI- und ML-fähige Produkte), Robotic Process Automation (RPA, Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen), 5G-Monetarisierung und Aufbau einer neuen Partnership Ecosystem Platform (Plattform für Partnerschaftsökosysteme), die Kommunikationsdienstleister in die Lage versetzen wird, ihre Produktivität zu erhöhen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210302005987/de/ Kontakt:

Padma Ravichander, CEO

Tel.: +97 156 414 1420

www.tecnotree.com



