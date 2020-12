08.12.2020 / 20:40



Mit dem IWSC-Sieg erhält der Single-Malt-Whisky von Teerenpeli einen Platz auf der Weltkarte

LAHTI, Finland --(BUSINESS WIRE)--08.12.2020--

Die in Lahti ansässige Brauerei und Destillerie Teerenpeli wurde als 'Weltweiter Whiskyproduzent' bei einem der größten Wettbewerbe der Welt für Alkoholika geehrt, dem Internationalen Wein- und Spirituosenwettbewerb (International Wine and Spirit Competition, IWSC).

Lahti-based Teerenpeli Brewery and Distillery has been awarded as the 'Worldwide whisky producer' in one of the world's largest alcohol competitions, the International Wine and Spirit Competition. Photo by Teerenpeli.

Hunderte von Destillerien aus aller Welt nahmen an dem internationalen Wettbewerb in London teil. Vier hochkarätige Produzenten wurden zur Endrunde als Kandidaten für den Titel 'Best Worldwide Whisky Producer 2020' eingeladen. Neben Teerenpeli waren in diesem Jahr die Kavalan Distillery aus Taiwan, die Sazerac Company aus den USA und The Lark Distillery aus Australien in der Kategorie der Scotch-Whisky-Hersteller nominiert.

'Es war eine große Ehre für uns, dass wir die erste Kandidatur in Finnland erhalten haben. Aber die Tatsache, dass wir die Serie gewonnen haben, ist natürlich eine großartige Anerkennung für fast 20 Jahre Arbeit', so Samuli Korhonen, General Manager der Brauerei und Destillerie Teerenpeli.

Anssi Pyysing, Gründer und CEO von Teerenpeli, betrachtet den Sieg als große Überraschung, sieht aber auch viele gute Gründe dafür: 'Der Standort der Teerenpeli-Destillerie ist perfekt für die Whiskyherstellung geeignet. Das Grundwasser, das durch die Salpausselkä-Höhenzüge gefiltert wird, ist das beste der Welt. Unsere Gerste wird auf heimischen Feldern angebaut und nach der Ernte in der Stadt Lahti, direkt neben der Teerenpeli-Destillerie, zu Malz verarbeitet. Fügt man dann noch all die Erfahrung, das Können und die Leidenschaft der hoch qualifizierten Mitarbeiter von Teerenpeli hinzu, dann wird man eben der Beste der Welt.'

Im Sommer wurden die Whiskys der Teerenpeli-Destillerie von der IWSC mit der höchsten Auszeichnung gewürdigt. Die Auszeichnung zum Whisky-Produzenten des Jahres rundete den Aufstieg von Teerenpeli zu einem Whiskyhersteller von Weltklasse ab, erläutert Korhonen.

Dieses Jahr schloss Teerenpeli neue Exportabkommen in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden ab. Der Whisky-Export nach Deutschland und Schweden nimmt ebenfalls zu, und nach einer Vereinbarung mit einem schwedischen Importeur wird der Kaski-Whisky von Teerenpeli als erster finnischer Whisky in die staatlichen Systembolaget-Läden gelangen.

Die Teerenpeli Group ist ein Familienunternehmen im Besitz von Anssi und Marianne Pyysing. Das Unternehmen unterhält einen Whiskydestillerie- und Brauereibetrieb im finnischen Lahti sowie zehn Restaurants in ganz Finnland. Die Teerenpeli Group wurde 1994 gegründet und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter.

Kontakt:

Samuli Korhonen, General Manager

Brauerei und Destillerie Teerenpeli

+358 40 861 1081

samuli.korhonen@teerenpeli.com

Anssi Pyysing, CEO und Gründer

Teerenpeli Group

+358 500 830 458

anssi.pyysing@teerenpeli.com