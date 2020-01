2:40 | 28.01.2020

Business Wire News: Teijin gründet Teijin Automotive Center Europe und erweitert Konzept-, Entwurfs-, Prototypen- und Evaluierugnskapazitäten



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Tokio, Japan --(BUSINESS WIRE)--28.01.2020-- Teijin Limited gründet im Februar die Teijin Automotive Center Europe GmbH (TACE) als neue Basis für ihre technischen Entwicklungen und Services für das Automobilgeschäft. Das Unternehmen mit Sitz in Wuppertal wird Konzeption, Prototyping, Evaluierungen, Marketing und technische Forschung für Fahrzeugkomponenten aus Verbundwerkstoffen übernehmen. Hierbei wird TACE die innovativen Design- und Konstruktionsfähigkeiten der Teijin-Gruppe nutzen, um Multi-Material-Lösungen für Fahrzeuge der nächsten Generation bereitzustellen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200127005759/ de/ Demonstration und CAE-Simulation bei TACE (Photo: Business Wire) Demonstration und CAE-Simulation bei TACE (Photo: Business Wire) Als starke Plattform für die europäischen Tochterunternehmen der Teijin-Gruppe wird TACE Teijin ermöglichen, ihre Kapazitäten als Lösungsanbieter für die Automobilindustrie zu stärken und weiterzuentwickeln. Konzeptionen, Designs, Prototypings und Evaluierungen der einzelnen Tochterunternehmen sollen somit beschleunigt werden. Später wird TACE Marketing- und Forschungsfunktionen übernehmen, um Möglichkeiten für neue Technologien und eventuelle Fusionen mit anderen Unternehmen auszuloten. Dabei soll die gemeinsame Entwicklung mit europäischen Autoherstellern intensiviert und auf die Anforderungen nach mehr Designfreiheit, Produktivität und Kosteneffizienz sowie Gewichtsreduzierung und Nachhaltigkeit eingegangen werden. Außerdem wird TACE Möglichkeiten suchen, auch in den USA und in China Stützpunkte für die technische Entwicklung und Vermarktung von Verbundwerkstoffen für die Automobilindustrie zu etablieren, um den regionalen Anforderungen gerecht zu werden und Teijins globale Marktposition weiter zu stärken. Die Teijin-Gruppe strebt bis 2030 einen Umsatz von rund 1,7 Milliarden Euro (2 Milliarden US-Dollar) im Geschäft mit Verbundwerkstoffen für die Automobilindustrie an. Angesichts der Entwicklungen zu "Connected, Autonomous, Shared and Electric (CASE)" verändert die Automobilindustrie ihre Geschäftsmodelle zu leichteren und multifunktionalen Fahrzeugen der nächsten Generation. Teijin übernahm im Jahr 2017 Continental Structural Plastics (CSP), um ein Tier-1-Zulieferer von Verbundwerkstoffen zu werden. In Europa wird am französischeen Standort von CSP ein neues Werk für Sheet Molding Compounds (SMC), glasfaserverstärkte duroplastische Halbzeuge, errichtet. Zudem hat Teijin die führenden Automobil-Verbundwerkstofflieferanten Inapal Plásticos in Portugal und Benet Automotive in Tschechien übernommen. Um diese jüngsten Schritte noch besser zu nutzen, wird Teijin durch die Neugründung von TACE seine Multi-Material-Kapazitäten in Europa weiter stärken und die Entwicklungs- und Marketingfunktionen seiner europäischen Tochterunternehmen organisch miteinander verknüpfen. Damit erfüllt Teijin die Anforderungen der Automobilhersteller in der kommenden CASE-Ära. Über die Teijin-Gruppe Teijin (TSE: 3401) ist eine technologieorientierte globale Gruppe, die fortschrittliche Lösungen in den folgenden Bereichen bietet: Umwelt; Sicherheit, Schutz und Katas­tro­phenminderung; demographischer Wandel und erhöhtes Gesundheits­bewusstsein. Die Haupttätigkeitsfelder sind Hochleistungsfasern wie Aramid, Kohlenstofffasern & Verbundwerkstoffe, Gesundheitswesen, Folien, Kunstharz- & Kunststoffver­arbeitung, Polyesterfasern, Produktverarbeitung und IT. Zu Teijin gehören über 170 Unternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern weltweit. Im Geschäftsjahr zum 31. März 2019 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von JPY 888,6 Mrd. (EUR 7,2 Mrd.) und eine Bilanzsumme von 1020,7 Mrd. JPY (EUR 8,3 Mrd.). Bitte besuchen Sie www.teijin.com. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200127005759/de/ Kontakt:

