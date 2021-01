1:30 | 08.01.2021

Business Wire News: Teledyne Paradise erhält WGS-Zertifizierung für Satcom-Modems



08.01.2021 / 01:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Sichere, in hohem Maße konfigurierbare QFlex-400- und Q-Lite-Modems sind jetzt WGS-zertifiziert RANCHO CORDOVA, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--08.01.2021-- Teledyne Paradise Datacom gibt bekannt, dass zwei der führenden Modems des Unternehmens offiziell für den Einsatz im 'Wideband Global Satcom'-System (WGS-System) zertifiziert wurden. Dabei handelt es sich um eine Partnerschaft zwischen den Verteidigungsministerien der USA, Kanadas und Australiens für ein Hochkapazitäts-Satcom-System. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210107005936/ de/ From Teledyne Paradise Datacom, the WGS-certified QFlex-400 satellite communications modem. (Photo: Business Wire) From Teledyne Paradise Datacom, the WGS-certified QFlex-400 satellite communications modem. (Photo: Business Wire) Als Teil der Teledyne Defense Electronics Group hat Teledyne Paradise Datacom (Paradise) den WGS-Zertifizierungsprozess mit zwei der führenden softwaredefinierten Modemprodukte, QFlex-400 und Q-Lite Compact Modem Card, abgeschlossen. Beide softwaredefinierten Modems sind vom U.S. Army Forces Strategic Command (ARSTRAT) für den Einsatz auf WGS-Satelliten zugelassen. Sie sind vielseitig einsetzbar, in hohem Maße konfigurierbar und haben sich im Einsatz als zwei der sichersten Modems der Branche bewährt, wodurch eine ununterbrochene Datenübertragung gewährleistet wird. WGS-Nutzer werden die Paradise-Modems als Datenverbindungen für Sprach-/Daten-/Video- und Internet-Datentransfer für die sichere Regierungskommunikation über die WGS-Satellitenkonstellation einsetzen. 'Der WGS-Zertifizierungsprozess ist eine der strengsten und anspruchsvollsten Zertifizierungen, die ein Satellitenkommunikationshersteller erfolgreich absolvieren muss', sagte Mike Towner, Senior Director für Vertrieb und Marketing bei Paradise. 'Diese Zertifizierung ist ein Beweis für die sichere Basis der Paradise-Modemtechnologie, die wir seit langer Zeit für geschäftskritische Anwendungen liefern.' Das QFlex-400, das Modem mit der höchsten Datenrate im Paradise-Portfolio, verfügt über eine Reihe von Funktionen, die die leistungsfähigsten bandbreiteneinsparenden Technologien auf dem Markt unterstützen, darunter DVB-S2X, die Carrier-Overlap-Technologie, die es ermöglicht, dass Sende- und Empfangsbetreiber das gleiche Segment belegen, sowie IP-Funktionen wie die beschleunigte Adaptive Code Modulation sowie Header- und Payload-Kompression. Die Q-Lite Compact Modem Card ist ein Einplatinenmodem für den mobilen Einsatz, das für eine einfache mechanische Integration in OEM-Produkte entwickelt wurde. Sie unterstützt ähnliche bandbreitensparende Technologien wie das QFlex-400, zeichnet sich aber zusätzlich durch einen sehr geringen Stromverbrauch und eine sehr kleine physische Grundfläche mit einer Größe von 255 mm x 184 mm aus. Sie ist außerdem für die Verwendung mit dem QFlex-400-Modem kompatibel. Über Teledyne Paradise Datacom Als Teil der Teledyne Defense Electronics Group entwickelt, fertigt und vertreibt Teledyne Paradise Datacom Satellitenmodems, Halbleiter-Leistungsverstärker (Solid State Power Amplifiers, SSPA), rauscharme Verstärker (Low Noise Amplifiers, LNA), Block-Up-Konverter (Block Up Converters, BUC) und zugehörige Redundanz-Subsysteme. Wir liefern Satellitenkommunikationsprodukte in die ganze Welt und verfügen über eine beispiellose Erfahrung im Bereich der Verstärker- und Modemtechnologie. www/ paradisedata.com. Über Teledyne Defense Electronics Teledyne Defense Electronics beliefert weltweit Verteidigungs-, Raumfahrt- und kommerzielle Branchen und bietet ein umfassendes Portfolio an hochentwickelten Lösungen, die Ihre anspruchsvollsten Anforderungen in den widrigsten Umgebungen erfüllen. Unsere vielfältigen Produktlinien, die sowohl kundenspezifische als auch Standardprodukte umfassen, decken den Bedarf an Schlüsselanwendungen in den Bereichen Avionik, Energetik, elektronische Kriegsführung, Flugkörper, Radar, Satellitenkommunikation, Raumfahrt sowie Test- und Messtechnik. www.teledynedefelec.com. TDE ist ein Geschäftsbereich von Teledyne Technologies, Inc., einem führenden Anbieter von hochentwickelten Instrumenten, digitalen Bildgebungsprodukten und entsprechender Software, Raumfahrt- und Verteidigungselektronik sowie technischen Systemen. www.teledyne.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210107005936/de/ Kontakt:

Darrek Porter, Marketingleiter

Teledyne Defense Electronics

(404) 368 9714

darrek.porter@teledyne.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



08.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1159252 08.01.2021