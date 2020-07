21:50 | 07.07.2020

Business Wire News: Telefonkonferenz zu Ergebnissen von Lattice Semiconductor für zweites Quartal 2020



07.07.2020 / 21:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HILLSBORO, Oregon --(BUSINESS WIRE)--07.07.2020-- Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Geräten mit geringem Stromverbrauch, gab bekannt, dass am Dienstag, den 28. Juli 2020, eine Telefonkonferenz zum zweiten Quartal 2020 stattfinden wird. Jim Anderson, President und Chief Executive Officer, und Sherri Luther, Chief Financial Officer, werden die Finanzergebnisse und Geschäftsaussichten von Lattice Semiconductor erörtern. Die Einwahlnummer für den Live-Audioanruf, der am Dienstag, den 28. Juli 2020, um 17:00 Uhr ET beginnt, ist 1 888 684 5603 oder 1 918 398 4852 mit der Konferenzidentifikationsnummer 1694084. Ein Live-Webcast der Konferenz wird außerdem im Bereich Investorenbeziehungen der Firmenwebsite abrufbar sein: www.latticesemi.com. Über Lattice Semiconductor Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk, von der Edge bis zur Cloud, in den wachsenden Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationen schnell und einfach freizusetzen und eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch über LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo oder Youku folgen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200707005870/de/ Kontakt:

MEDIENKONTAKT:

Bob Nelson

Lattice Semiconductor Corporation

408-826-6339

Bob.Nelson@latticesemi.com ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor Corporation

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com



