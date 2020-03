09.03.2020 / 22:50



Das TS4-A-M (Monitoring Add-on) optimiert die PV-Wartung, verfolgt die Produktion und weist die Investitionsrendite nach.

Tigo(R), Pionier der intelligenten modularen Flex-MLPE-Plattform, kündigte heute eine neue Ergänzung der Add-on-TS4-Plattform an, das TS4-A-M. Diese zusätzliche Add-on-Überwachungslösung auf Modulebene bietet den Kunden von Tigo, Privathaushalten, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie Versorgungsunternehmen, eine intelligente PV-Modultechnologie und die höchste Granularität über die Produktionsdaten.

Mit der Überwachungslösung von Tigo können Kunden zwischen der Premium- und der kostenlosen Solarüberwachung wählen, die verschiedene Funktionen für Daten auf Modulebene bietet. Das Premium Monitoring von Tigo kann 30 Tage lang kostenlos freigeschaltet werden, so dass Kunden über die SMART-Website von Tigo auf detailliertere Daten auf Modulebene, eine detaillierte Produktionshistorie, Leistungswarnungen und auf erweiterte Diagramme zugreifen können. Zur Aktivierung laden Sie in Verbindung mit einem PV-System von Tigo über Google Play oder Apple Store die mobile SMART-App von Tigo herunter. Um mehr zu erfahren, nehmen Sie an dem kostenlosen Online-Webinar 'Überwachung mit TS4-A-M und Premium-Abonnement' ('Monitoring with TS4-A-M and Premium Subscription') von Tigo teil, das am Donnerstag, dem 12. März um 18 Uhr CET stattfindet.

Zu den Highlights des neuen TS4-A-M (Monitoring Add-on) in Verbindung mit dem Premium-Abonnement gehören:

* Anzeige von Leistungs-, Spannungs- und Stromdaten von überall aus über die SMART-Website oder die App

* Anzeigen oder Herunterladen von detaillierten Diagrammen über die Energieproduktion des Systems

* Konfigurieren von^ Drittanbieter-Modbus-Geräten wie Wechselrichter und Wechselstromzähler in der Tigo SMART App * Herunterladen von Daten direkt über die Tigo-API * Automatische E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung bei Störungen oder Leistungsproblemen

* Proaktive Wartung von PV-Systemen mit geringeren Betriebskosten * Empfang von monatlichen oder täglichen Produktionsberichten * Verfolgung der Leistung einzelner Module zur einfachen Identifizierung von Problemen

* Vorhersage des Wartungsbedarfs zur Reduzierung der Arbeitszeit

'Tigo bietet dank unserer UHD-Core-Technologie im TS4-A-M und anderen Geräten mit dieser Überwachungsfunktion die granularsten Daten auf Modulebene in der Branche', sagt Maxym Makhota, VP für Software Engineering bei Tigo. 'Außerdem ist die Premium-Überwachungssoftware ein absolutes Muss für Kunden, die eine möglichst einfache Systemwartung, eine bessere Übersicht und Echtzeitdaten wünschen.'

Tigo nimmt nun weltweit Bestellungen für die TS4-A-M entgegen. Für Preis und Lieferung wenden Sie sich an Ihren bevorzugten Solarvertriebspartner, rufen Sie Tigo unter +1 408 402 0802 an, senden Sie eine E-Mail an sales@tigoenergy.com oder besuchen Sie www.tigoenergy.com.

Über Tigo Energy, Inc.

Das Unternehmen Tigo aus dem Silicon Valley wurde 2007 von einem Team erfahrener Technologen gegründet. Das Tigo-Team kombinierte einen einzigartigen Ansatz auf Systemebene mit Erfahrungen in den Bereichen Halbleitertechnik, Leistungselektronik und Solarenergie, um die erste Generation der 'Smart Module Optimizer'-Technologie für die Solarindustrie zu entwickeln. Tigo lässt sich von der Vision leiten, durch integrierte und nachgerüstete Flex-MLPE- und Kommunikationstechnologie die Solarstromkosten zu senken. Durch Partnerschaften mit Tier-1-Herstellern von Modulen und Wechselrichtern ist Tigo in der Lage, sich mit der intelligentesten modularen TS4-Plattform auf seine wichtigste Innovation zu konzentrieren und das breitere Ökosystem besser zu nutzen. Tigo hat Betriebe in den USA sowie in Europa, Lateinamerika, Japan, China, Australien und im Nahen Osten. Weitere Infos finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Kontakt:

Tiffany Douglass

408 402 0802 x 430

marketing@tigoenergy.com