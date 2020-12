23:00 | 16.12.2020

Business Wire News: TIP beruft Arjen Kraaij zum stellvertretenden CEO



16.12.2020 / 23:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. AMSTERDAM --(BUSINESS WIRE)--16.12.2020-- TIP, ein Portfoliounternehmen von I Squared Capital und führender Anbieter von Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur von Sattelzugmaschinen- und Sattelaufliegern in Europa und Kanada, beruft Arjen Kraaij zum stellvertretenden CEO. Diese Entscheidung folgt auf die erfolgreiche Übernahme und Integration von zwei großen Industrie-Leasingunternehmen in Europa und Kanada und wird TIP gut für die Zukunft positionieren. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201216006003/ de/ Arjen Kraaij, appointed Deputy CEO of TIP Trailer Services (Photo: Business Wire) Arjen Kraaij, appointed Deputy CEO of TIP Trailer Services (Photo: Business Wire) Arjen Kraaij ist seit 2017 erfolgreich in der Rolle des Chief Commercial Officer für TIP Trailer Services tätig. Er ist seit 23 Jahren in Positionen mit wachsender Verantwortung für das Unternehmen tätig und bringt ein umfassendes Wissen aus allen Bereichen des Geschäfts mit. 'Arjen Kraaij war in den letzten Jahren maßgeblich am Erfolg von TIP beteiligt und ich freue mich sehr, seine Beförderung zum stellvertretenden CEO bekannt zu geben. Ich bin zuversichtlich, dass er sehr erfolgreich mit mir zusammenarbeiten wird, um TIP auf seinem zukünftigen Wachstumspfad weiterzubringen', sagt Bob Fast, President und CEO von TIP Trailer Services. Arjen Kraaijs Erfahrung in der Zusammenarbeit mit allen Regionen sowie seine Beziehungen zu Lieferanten und Kunden bieten ihm eine solide Grundlage für die Übernahme der Leitung des täglichen Geschäftsbetriebs. 'Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, diese neue Rolle zu übernehmen und eng mit allen regionalen VPs zusammenzuarbeiten, um unser Geschäft weiter auszubauen', sagt Arjen Kraaij. Arjen hat einen MBA-Abschluss der Erasmus-Universität Rotterdam, ist seit 2006 Mitglied des European Transport Board und wird in seiner neuen Rolle weiterhin vom Hauptsitz der TIP Group in Amsterdam aus arbeiten. Der Ernennung von Arjen Kraaij tritt am 1. Januar^ 2021 in Kraft. Über TIP TIP mit Hauptsitz in Amsterdam ist einer der führenden Anbieter von Ausrüstung und Dienstleistungen in Europa und Kanada. Mit Niederlassungen in 18 Ländern und über 140 Servicestandorten ist Tip auf Leasing, Vermietung, Wartung und Reparatur eines großen Ausrüstungssortiments für Auflieger für den Transportund Logistiksektor spezialisiert. Weitere Informationen finden Sie unter https: //www.tipeurope.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201216006003/de/ Kontakt:

Kapil Sharma

Treasury and Investor Relations Director T: +31 20 504 1677

M: +31 621 105358

E: kapil.sharma@tipeurope.com Marc Aandeweg

VP Sales and Marketing

M: +31 613 114293

E: marc.aandeweg@tipeurope.com



