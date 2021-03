0:00 | 23.03.2021

Business Wire News: Total Safety lanciert SafeTek^(TM)-Technologielösungen für die Sicherheit von Arbeitnern weltweit



23.03.2021 / 00:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. HOUSTON --(BUSINESS WIRE)--22.03.2021-- Total Safety, ein weltweit führender Anbieter von industriellen Sicherheitslösungen, hat die Einführung seiner neuen SafeTek^(TM)- Technologielösungen für Arbeitssicherheit angekündigt, die den Schutz von Arbeitern weltweit verbessern werden. SafeTek^(TM) wird das Engagement von Total Safety fortsetzen, branchenführende Lösungen für die Arbeitssicherheit unter Einbeziehung neuer und aufkommender vernetzter, datengestützter Technologien, Geräte und Dienstleistungen zu liefern. Sicherstellung des Wohlergehens von Arbeitern weltweit Bei Total Safety hat die Schaffung einer sicheren Umgebung für Arbeiter weltweit höchste Priorität. Es ist sogar die Mission des Unternehmens. Unabhängig von der Branche oder dem Standort ist Total Safety das Unternehmen, auf das Sie zählen können, wenn es um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter geht. Die Zukunft der Arbeitersicherheit 'Wir gestalten mit unserer fortschrittlichen SafeTek^(TM)-Technologie die Zukunft der Arbeitssicherheit', sagt George Ristevski, Chief Executive Officer von Total Safety. 'Wenn wir in die Zukunft blicken, werden wir bei der nächsten Generation der Sicherheitstechnologie führend sein. Wir werden unsere Sicherheitslösungen weiterhin innovativ gestalten und unsere globale Reichweite ausbauen. Wir sehen eine Zukunft, in der Technologie allen Arbeitern in gefährlichen und lebenskritischen Situationen helfen kann, sie sicher nach Hause zu bringen. Unsere SafeTek^(TM)-Lösungen werden im Bereich der Sicherheitstechnologie für Arbeiter eine Vorreiterrolle einnehmen und dazu beitragen, den Gold-Standard für vernetzte Sicherheitsinnovationen zu setzen.' Revolutionäre Sicherheitstechnologie SafeTek^(TM)-Lösungen statten Baustellen mit den Technologien und Geräten aus, die den Schutz und die Vernetzung der Arbeiter rund um die Uhr gewährleisten. Branchenführende Sicherheitsüberwachungssoftware, Wearable-Technologien, vernetzte Bereichsüberwachung, individuelle Gasdetektion und Kommunikationssysteme melden kritische sicherheitsrelevante Daten in Echtzeit und tragen so dazu bei, Leben zu retten und Kosten zu optimieren. Total Safety SafeTek^(TM)-Lösungen umfassen: SafeTek Smart Monitor^(TM) - Integrierte 'Centralized Confined Space Monitoring (CCSM)'-Technologie in Echtzeit maximiert die Sicherheit von Arbeitern in engen Räumen und überwacht Arbeitsatmosphäre, Aktivitäten und Mitarbeiteridentifikation per Fernzugriff von einem zentralen Kontrollraum aus. SafeTek Shield^(TM) - Von der individuellen Gasdetektion über die Positionsüberwachung von Einzelarbeitern bis hin zur Sturzerkennung - tragbare GPS-fähige Geräte mit innovativen Technologien überwachen, benachrichtigen und helfen sofort und in Echtzeit, um Arbeiter in kritischen Situationen zu schützen. SafeTek WorkZone^(TM) - Erweiterte vernetzte atmosphärische Überwachungsfunktionen, mobile vernetzte intelligente Inspektionen, Warnungen und Bestandsverteilung und -nachverfolgung sichern Baustellen und gewährleisten die Sicherheit am Arbeitsplatz und die Einhaltung der OSHA-Vorschriften. SafeTek Communications^(TM) - Die Zwei-Wege-Funkgeräte, Netzwerke und vernetzten Echtzeit-Kommunikationssysteme von SafeTek bieten eine direkte Kommunikation mit den Arbeitnern zu einem zentralen Kontrollraum für sofortige Hilfe und eine schnelle Problemlösung. SafeTek eDistribution^(TM) - Hochmoderne Technologie ermöglicht die einfache Bestellung, Überwachung und Ausgabe von PSA und Werkzeugen. Die Suite der eProcurement-Lösungen von Total Safety vereint Technologie und fortschrittliches Reporting, um sicherzustellen, dass Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter über einen ausreichenden Vorrat verfügen. SafeTek Hub360^(TM) - Diese multifunktionale Plattform überwacht Baustellen in Echtzeit und stellt kritische Sicherheits- und Leistungsdaten, Vorfallsberichte, Kartierungen der Gasbelastung, prädiktive Analysen und Berichte zur Arbeitseffizienz dar. Compliance Die innovativen Lösungen und das Expertenteam von Total Safety sorgen dafür, dass Mitarbeiter und Baustellen sicher sind und die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Das Unternehmen erfüllt die lokalen, nationalen, landesweiten und industriellen Standards, um sicherzustellen, dass die Unternehmen die OSHA-Vorschriften einhalten. Das Komplexe einfach machen Die Umsetzung von permanenten Digitalisierungsprogrammen vor Ort und/oder von zeitlich begrenzten vernetzten Technologieimplementierungen für Projekte kann eine Herausforderung sein. Total Safety verfügt über die datengestützte Technologie, die Ausrüstung, die Mitarbeiter und das Fachwissen, um Ihre Mitarbeiter zu vernetzen und so die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Mit Total Safety kaufen Sie nicht nur ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern einen auf Sicherheit fokussierten Technologiepartner für vernetzte Lösungen, der zuverlässig, professionell und kompetent ist und sich für den Schutz Ihres Unternehmens einsetzt. Schließen Sie sich uns an Total Safety arbeitet mit einigen der größten Unternehmen der Welt zusammen und bietet derzeit 50 Millionen Mitarbeitern weltweit Schutz in Branchen wie Raffination, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Petrochemie und vielen mehr. Begleiten Sie uns auf unserer Mission, bis zum Jahr 2025 200 Millionen Mitarbeiter zu schützen. Rufen Sie uns an, um mit einem unserer Sicherheitsexperten zu sprechen. Unter https://www.totalsafety.com/safetek/ erfahren Sie mehr über SafeTek^(TM) und darüber, wie Lösungen von Total Safety zum Schutz Ihrer Belegschaft beitragen können. Über Total Safety Total Safety mit Hauptsitz in Houston, Texas, ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen, Strategien und Ausrüstungen für die globale integrierte industrielle Sicherheit. Mit fast 4.000 Mitarbeitern und mehr als 180 Standorten weltweit unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu erhöhen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, die Produktivität zu steigern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Total Safety wird von einem unerschütterlichen Einsatz für seine Mission geleitet .das sichere Wohlergehen der Mitarbeiter weltweit (Wellbeing of Workers Worldwide(R)) zu gewährleisten. Wenn Sicherheit zählt, sind wir bereit Mit modernster Technologie, mehr als 250.000 Artikeln und PSA sowie einer Reihe umfassender Sicherheitslösungen ist Total Safety für Sie da - und bietet Ihnen einen sofortigen Service, wenn Sie ihn am meisten brauchen. Total Safety liefert komplette, kosteneffiziente Lösungen für Sicherheitsservices, wie vereinbart und ohne Kompromisse, mit den entsprechenden Ressourcen und dem nötigen Support, um dies zu gewährleisten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210322005827/de/ Kontakt:

Paul Tyree

Total Safety

ptyree@totalsafety.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



23.03.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1177398 23.03.2021