22:10 | 17.08.2020

Business Wire News: Trane Technologies lanciert Innovation zum Heizen und Kühlen mit einzigem Gerät bei gleichzeitiger Reduzierung der CO2-Bilanz von Gebäuden



17.08.2020 / 22:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Sintesis(TM) Balance CMAF bietet Komfort, Kosteneinsparungen und um 350 Prozent höhere Energieeffizienz als typische Gaskessel im Heizbetrieb BRÜSSEL --(BUSINESS WIRE)--17.08.2020-- Der globale Klima-Innovator Trane Technologies (NYSE: TT) hat heute die Markteinführung von Sintesis(TM) Balance CMAF bekannt gegeben, einer vollelektrischen Einzelanlage zum Heizen und Kühlen von Gebäuden. Die luftgekühlte Mehrrohrlösung ist das neueste Modell im Sintesis-Portfolio der Hochleistungs-Innenklimaanlagen von Trane(R), der HVAC-Marke des Unternehmens. Sie ist zunächst Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika verfügbar. Sintesis Balance ist eine vollelektrische Einheit, die warmes und gekühltes Wasser zum Heizen und Kühlen liefert. Sie eignet sich besonders für Gebäude mit dynamischen Temperaturanforderungen wie Schulen, Hotels, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Bürogebäude und Theater- oder Kinosäle. 'Der Sintesis Balance macht separate Kessel- und Kältesysteme überflüssig und bietet Flexibilität, um Komfortbedürfnisse über Klimazonen, Jahreszeiten, Nutzung und Belegung hinweg zu erfüllen, sowie eine bessere Nutzung der Stellfläche', sagte José La Loggia, President von Trane Technologies' Commercial HVAC in EMEA. 'Die Anlage bietet außerdem einen äußerst zuverlässigen Betrieb, Temperaturregelung und Raumluftqualität. Die meisten Systeme in Europa arbeiten mit Gas- oder Ölkesseln, wobei diese Lösung vollständig elektrisch ist. Da Gebäude zu etwa 15 Prozent der globalen Kohlenstoffemissionen beitragen und Heizung und Kühlung rund 35 Prozent davon ausmachen, ist Sintesis Balance auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Elektrifizierung und Dekarbonisierung von Gebäuden.' Die Innovation trägt zur Gigaton Challenge von Trane Technologies bei, einem Ziel, die Treibhausgasemissionen von Kunden bis 2030 um eine Milliarde Tonnen zu reduzieren. Die Einheit gewinnt Energie zurück und verwendet sie wieder, ohne eigene Kohlenstoffemissionen zu erzeugen, wodurch der Verbrauch fossiler Brennstoffe im Vergleich zu typischen Systemen, die sowohl einen Kessel als auch eine Kältemaschine umfassen, erheblich reduziert wird. Bei Bezug aus einem Netz, das Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt, hat Sintesis Balance das Potenzial, eine Null-Emissionslösung zu sein. Sintesis Balance: Nachhaltigkeit in Zahlen Trane Sintesis Balance hat einen durchschnittlichen Gesamtwirkungsgrad von 8,2. Es erzeugt 8 kW gleichzeitige Kühlung und Heizung aus nur 1 kW elektrischer Leistung. Die Anlage erreicht eine Leistungszahl (LZ) von 3,35, was unter luftbetriebenen Mehrrohreinheiten der höchste Wert ist (Die LZ ist das Maß dafür, wie viel Wärme das System pro Einheit des Energie-Inputs produziert.) Das erweiterte Betriebskennfeld der Technologie ermöglicht die Temperaturregelung auch in sehr heißen oder kalten Klimazonen. Die Heizfähigkeiten des Geräts machen es zu einer guten Wahl für Gebäudeanwendungen in Regionen, in denen die Umgebungslufttemperaturen auf bis zu Minus 18 Grad Celsius sinken. Das Gerät kann auch Wasser auf bis zu 68 Grad Celsius erhitzen. Technische Merkmale des Trane Sintesis Balance CMAF * Das Trane Adaptive Refrigerant System(TM) optimiert automatisch die Kältemittelfüllung in jedem Betriebsmodus und bei jeder Temperaturbedingung, wodurch zusätzliche Leistungs- und Effizienzgewinne erzielt werden.

* Die vollelektrisch angetriebene CMAF-Mehrrohreinheit erzeugt keine direkten Treibhausgasemissionen, die über die Emissionen aus dem Stromnetz hinausgehen. Sie bietet eine bis zu 350 Prozent höhere Effizienz im Vergleich zu den meisten Gasheizkesseln bei der Aufbereitung von heißem Wasser für Heizsysteme.

* Konfigurierbarkeit mit drei Akustikpaketen und Wirkungsgraden zur Erfüllung verschiedener Anforderungen von Bauanwendungen. * Neue Generation der Trane-Steuerungstechnologie, Tracer Symbio(TM) 800 Controller, verfügt über fortschrittliche Algorithmen, die einen reibungslosen, zuverlässigen Betrieb bei niedrigen Betriebskosten gewährleisten. Außerdem stehen sechs Entscheidungsmöglichkeiten zur Auswahl, um die Leistungen der jeweiligen Anwendung zu optimieren. * Tracer Symbio 800 mit dem Touchscreen TD7 AdaptiView(TM) bietet Hausmeistern eine benutzerfreundliche Steuerung der Einheit. Die Steuereinheit ermöglicht Fernverwaltung und Reaktion auf eine Vielzahl von Bedingungen sowie die Aufrechterhaltung eines effizienten Betriebs mit verschiedenen vorprogrammierten Betriebsarten. Weitere Einzelheiten zum gesamten Lösungsangebot von Trane für EMEA finden Sie unter www.Trane.eu. Über Trane Technologies Trane Technologies ist ein globaler Klima-Innovator. Mit unseren strategischen Marken Trane(R) und Thermo King(R) sowie unserem Portfolio an umweltbewussten Produkten und Dienstleistungen bieten wir effiziente und nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Wohnungen und Verkehrsmittel. Weitere Infos: tranetechnologies.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200817005646/de/ Kontakt:

Ansprechpartnerin Medien:

Jennifer Regina, Trane Technologies

+1 630 390 8011

Jennifer.regina@tranetechnologies.com Ansprechpartner Investoren:

Zachary Nagle, Trane Technologies

+1 704 990 3913

zachary.nagle@tranetechnologies.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



17.08.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1119701 17.08.2020