MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Fachkräfte im Bereich Lieferketten aus Nordamerika und Europa können nun über eine einzelne Logistiktechnikplattform auf fortschrittliche Logistiktechnologie, Dienstleistungen und umsetzbare Erkenntnisse zugreifen DALLAS (USA) und LEUSDEN (Niederlande) --(BUSINESS WIRE)--17.03.2021-- Transplace, der führende Anbieter moderner Logistiktechnologie und dazugehöriger Lösungen, hat seine erste europäische Niederlassung eröffnet, um seine Kunden besser bedienen zu können und gleichzeitig seine branchenführenden Lieferkettenstrategien für globale Speditionen zu erweitern. Das neue Büro liegt in der niederländischen Gemeinde Leusden und damit am logistischen Tor zu Europa. 'Da unsere Kunden ihre internationalen Geschäfte erweitern, entstand ein steigender Bedarf für unsere auf Technologie basierenden Lösungen, um die Optimierung und Transparenz über ihre globalen Netzwerke hinweg voranzubringen', sagte Frank McGuigan, CEO von Transplace. 'Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Eröffnung der Zweigstelle in Leusden diese Erfordernisse mithilfe unserer Logistikplattform und unserer Lösungen unterstützen können.' Transplace befindet sich in einer guten Ausgangsposition für Wachstum in Europa und geht davon aus, bis zur Jahresmitte für Fracht im Wert von 300 Mio. USD bzw. 250 Mio. EUR verantwortlich zu sein. Da Transplace hinter dem größten Transport- und Logistiknetzwerk steht, bietet sein globales Transportdatenverzeichnis eine weltweite Standardisierung, sodass die Servicebereitstellung optimiert und das Betriebsrisiko sowie die Kosten gesenkt werden können. 'Die Datenfragmentierung ist für Fachkräfte im Lieferkettenbereich in Europa ein großes Problem, da viele Speditionen nicht über eine Plattform verfügen, die gesamteuropäische Transparenz für die Logistik bietet, einschließlich Dienstleistungsabstufungen, Kosten und Trends', kommentierte Etienne Visser, Geschäftsführer der europäischen Geschäftssparte von Transplace. 'Unsere internationale Logistikplattform für Nordamerika und Europa bringt in Verbindung mit unserem einsatzbereiten und fachkundigen Team vermehrt Agilität, Effizienz und Berechenbarkeit in die Lieferkette von globalen Speditionen ein.' Um mehr über die Innovationen bei Dienstleistungen für das Logistikmanagement in Europa und Nordamerika zu erfahren, nehmen Sie bitte Verbindung zu einem Experten von Transplace auf: transplace.com/contact/connect-with-an-expert/ Über Transplace Transplace ist ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das eine eigene Logistikplattform hostet und für global tätige Speditionen technische und ausführende Dienstleistungen erbringt. Die Plattform und das Dienstleistungsangebot bieten Prozessautomatisierung, Netzwerkoptimierung und Transparenz und fördern so eine optimierte Position für Unternehmen hinsichtlich ihres Service und ihrer Kosten. Transplace bietet auch Dienstleistungen mit Mehrwert, nämlich mittels unseres Geschäftsbereichs für strategische Dienstleistungen (LKW-Transportkapazitätsvermittlung und Kombigüterverkehr) sowie unseres Geschäftsbereichs für die Verwaltung grenzüberschreitender Transporte, zu der auch Zollabfertigung und Logistikdienstleistungen an der mexikanischen Grenze gehören. Mit dem Rückhalt von mehr als 1000 Kunden und Fracht im Wert von 11 Milliarden USD allein in Nordamerika sowie einem wachsenden Kundenstamm in Europa fährt Transplace damit fort, intelligente Lösungen zu liefern, durch die sich die Lieferketten seiner Kunden von anderen Anbietern abheben und wachsen. Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter, Facebook, Transplace.com und im Transplace Industry Blog. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210317005869/de/ Kontakt:

Kontaktperson für Medienvertreter: press@transplace.com Grace Platon | +1 214 901 4744

GraceP@TheCarbonAgency.com



