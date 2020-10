1:10 | 09.10.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Nachrichten-Highlights: * Treasure Data versucht, das CDP-Geschäft mit der Erfahrung und den Erkenntnissen strategisch ausgerichteter Partner zu skalieren. * Das Programm wurde entwickelt, um die Nachfrage nach CDP-Lösungen zu befriedigen, die für die datengesteuerte digitale Transformation weltweit entscheidend sind.

* Der Partnerkanal bietet Zertifizierungen sowie technischen, Marketing- und Vertriebssupport für die preisgekrönte Unternehmens-CDP von Treasure Data. MOUNTAIN VIEW, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--08.10.2020-- Treasure Data(TM) stellte heute sein Globales Partnerprogramm vor, das Agenturen, Beratungsfirmen, Technologiedienstleistern, unabhängigen Softwareanbietern (Independent Software Vendors, ISVs) und Datenspezialisten neue Zertifizierungen, Schulungen sowie technische, Marketing- und Vertriebsunterstützung für die marktführende Kundendatenplattform (Customer Data Platform, CDP) des Unternehmens bietet. Das Programm wird mit 20 strategisch ausgewählten Partnern gestartet und soll wachsen, während wir unseren Kundenstamm in allen Gebieten weiter ausbauen. 'Unternehmen wenden sich an vertrauenswürdige Partner in ihren jeweiligen Branchen, um die kundenzentrierte digitale Transformation zu beschleunigen und komplexe Daten, Skalierungen und andere Hindernisse zu lösen, die außergewöhnliche Markenerlebnisse behindern', sagte Stephen Lee, Vice President of Strategy and Business Development, Treasure Data. 'Das globale Partnerprogramm von Treasure Data hilft vertrauenswürdigen Unternehmenspartnern, ihren technischen Scharfsinn und ihre Erfahrung mit der CDP zu erweitern, um ihre Markt- und Umsatzchancen zu steigern.' Zertifizierte Partner unterstützen Kunden während ihrer gesamten CDP-Bereitstellung. Für Agenturen und Beratungsfirmen bietet das Programm drei Stufen - Bronze, Silber und Gold - mit stufenspezifischen Verpflichtungen für Online-Schulungen, gemeinsames Marketing, Werbekostenzuschüsse (WKZ), Rabatte sowie technische und vertriebliche Unterstützung. Neben dem Zugang zu den Schulungen der CDP-Akademie von Treasure Data können die Partner auch zusätzliche zertifizierte Vertriebs- und technische Schulungen erhalten, die auf die Schlüsselrollen von Vertriebs- und Marketingbetrieben bis hin zu Datenarchitekten und Wissenschaftlern abgestimmt sind. Das Programm steht auch ausgewählten Technologiepartnern von Treasure Data offen. 'Acxiom und seine Partner sind bestrebt, durch strategische Partnerschaften Veränderungen für die Kunden voranzutreiben, und wir freuen uns, mit einem so leistungsstarken Tool wie der CDP von Treasure Data zu arbeiten', sagt Mike Menzer, President von Acxiom International. 'Kundendatenplattformen sorgen derzeit für viel Wachstum, und wir sehen die Kombination von Acxiom und Treasure Data als eine wichtige Lösung, um den Wert für unsere Kunden zu steigern.' 'CDPs wie Treasure Data spielen eine immer wichtigere Rolle dabei, Marketingfachleuten zu helfen, besser zu verstehen, wer ihre Kunden sind', sagt Jayne Babine, Executive Vice President, Partnerships and Sales bei MightyHive. 'Als eines der führenden Full-Service-Unternehmen für globale Marketing-Dienstleistungen freut sich MightyHive sehr über die Partnerschaft mit Treasure Data, um unsere Kunden im Bereich der Datenmarketing-Strategie und -Ausführung erfolgreicher zu machen.' Die CDP von Treasure Data vereinheitlicht Kundendaten und erschließt ihr volles Potenzial. Es erfasst alle Online- und Offline-Kundeninteraktionen, während sie stattfinden, und hilft Unternehmen, alle Markeninteraktionen mit genau den Details zu verstehen, die erforderlich sind, um Kunden zur richtigen Zeit am richtigen Ort anzusprechen. Treasure Data wird von mehr als 400 Organisationen auf der ganzen Welt als vertrauenswürdige, unabhängige Unternehmenslösung eingesetzt, die es den Partnern ermöglicht, mit jedem vorhandenen Technologiestack zu arbeiten, und ihnen die Flexibilität gibt, alle Arten von Daten aufzunehmen. Dadurch lässt sich die CDP von Treasure Data leicht in Partnerangebote und bevorzugte Lösungs-Stacks integrieren, um die Bereitstellung herausragender, personalisierter, datengestützter Markenerlebnisse zu beschleunigen. Partner, die in das globale Partnerprogramm von Treasure Data aufgenommen wurden: Accenture, Acxiom, MightyHive in der Gold-Stufe. Allant, BitBang, Brain+Trust Partners, Merkle (Isobar, Sokrati) Search Discovery, SilverBullet in der Silber-Stufe. AdGlobal360, Ansira, Exostatic, Gravitai, Green Lyzard, HGS Digital, Hero Digital, Hexagon Data, Keyrus, Verticurl in der Bronze-Stufe. Für weitere Informationen über unser Partnerprogramm besuchen Sie bitte https:/ /www.treasuredata.com/partnerships/ Über Treasure Data Die Kundendatenplattform (Customer Data Platform, CDP) von Treasure Data unterstützt Unternehmen durch die Bereitstellung reichhaltiger Einblicke, die herausragende Kundenerlebnisse ermöglichen. Aufbauend auf einer starken Datenmanagement-Grundlage ermöglicht unsere CDP Marken die sichere Vereinheitlichung von Kundendaten über mehrere Silos hinweg in großem Maßstab, sodass sie Kunden besser identifizieren, ansprechen und akquirieren können. Die hochgradig konfigurierbare Plattform verfügt über ein umfassendes Konnektorennetzwerk, das sich mit Ihrem bestehenden Technologiestack weiterentwickelt, um alle Kundendateninitiativen zukunftssicher zu machen. Treasure Data hat mehr als 400 Kunden, darunter Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen, und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Arm Ltd. 