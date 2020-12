11:10 | 16.12.2020

Business Wire News: Triton Digital baut die mehrsprachigen Funktionen der Omny-Studio-Plattform weiter aus



16.12.2020 / 11:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die Omny-Studio-Plattform ist nicht nur in sechs Sprachen verfügbar, sondern unterstützt auch die Übersetzung eingebetteter Player, die mit der Browsersprache der Benutzer übereinstimmen NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--16.12.2020-- Triton Digital^(R), das weltweit führende Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für die digitale Audio- und Podcast-Industrie, gab heute bekannt, dass es die mehrsprachigen Funktionen der Podcast-Management-Plattform Omny Studio auf sechs Sprachen erweitert hat. Neben Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch ist die Plattform nun auch in Deutsch und Italienisch verfügbar. 'Durch die kontinuierliche Erweiterung der mehrsprachigen Funktionen unserer Plattform können wir die zunehmend dynamischen und globalen Teams unserer Kunden besser betreuen', sagte Sharon Taylor, Managing Director bei Triton Digital. 'Angesichts der steigenden Podcast-Nutzung in Deutschland und Italien freuen wir uns, den Gestaltern in diesen Ländern die Freiheit und Flexibilität zu bieten, die leistungsstärkste, funktionsreiche Podcast-Plattform der Welt in ihrer Landessprache zu nutzen, ihren Workflow zu optimieren und es ihnen zu ermöglichen, ansprechende Inhalte schneller an ihre Zielgruppen zu bringen, indem sie in ihrer bevorzugten Sprache arbeiten.' 'Für die Erstellung, Verteilung und Förderung von Podcast-Inhalten gibt keine bessere und innovativere Technologie als Omny Studio von Triton', so Mirko Lagonegro, CEO und Mitbegründer von DigitalMDE. 'Die Möglichkeit, die Plattform auf Italienisch zu nutzen, wird zweifellos eine neue Welt der Erzählkunst und der Erzielung von Einnahmen für ein breites Spektrum italienischsprachiger Gestalter aus ganz Italien und darüber hinaus eröffnen.' Neben einer mehrsprachigen CMS unterstützt die Omny-Studio-Plattform auch die Übersetzung eingebetteter Player, die mit der Browsersprache der Benutzer übereinstimmen Weitere Informationen zur Sprachunterstützung innerhalb der Omny-Studio-Plattform erhalten Sie unter omnystudio@TritonDigital.com. Über Triton Digital Triton Digital^(R) ist das weltweit führende Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für die digitale Audio- und Podcast-Industrie. Triton ist in mehr als 45 Ländern tätig und bietet innovative Technologien, mit denen Rundfunkanstalten, Podcaster und Online-Musikdienste ihr Publikum erweitern, ihre Einnahmen maximieren und ihre täglichen Abläufe optimieren können. Darüber hinaus unterstützt Triton die weltweite Online-Audioindustrie mit Webcast Metrics(R), dem führenden Online-Audiomessdienst, und Podcast Metrics, einem der ersten IAB-zertifizierten Podcast-Messdienste der Branche. Mit beispielloser Integrität, Exzellenz, Teamwork und Verantwortlichkeit ist Triton weiterhin bestrebt, Audio-Schaffende, Publikum und Werbetreibende miteinander zu verbinden, um das Wachstum der globalen Online-Branche kontinuierlich voranzutreiben. Triton Digital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der EW Scripps Company (NASDAQ: SSP). Weitere Informationen finden Sie unter www.TritonDigital.com. Über Omny Studio Omny Studio ist die Podcast-Verwaltungsplattform für Unternehmen von Triton Digital und bietet Herausgebern die branchenweit führenden Tools zum Erstellen, Hosten, Bearbeiten, Verteilen, Bewerben, Monetarisieren und Analysieren von Inhalten. Mit mehr als 28.000 auf der Plattform gehosteten Podcasts vertrauen Herausgeber weltweit auf Omny Studio, um ihre Podcast-Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten und Plattformen zu hosten und zu teilen, einschließlich Mobiltelefonen, intelligenten Lautsprechern und sozialen Netzwerken. Weitere Informationen finden Sie unter https://omnystudio.com/learn. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201216005089/de/ Kontakt:

Für weitere Informationen, Pressekontakt: Kristin Charron

Triton Digital

+514 448 4037

Kristin.Charron@TritonDigital.com



