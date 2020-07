15:20 | 10.07.2020

Business Wire News: Trueblue kündigt Integration mit Microsoft Dynamics 365 zur Steigerung des Kunden-Engagements auf dem Life-Sciences-Markt an



10.07.2020 / 15:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Trueblue kooperiert mit Microsoft bei der Einführung einer auf künstlicher Intelligenz basierenden CRM-Lösung, die auf eine Änderung der Arbeitsweise für den Life-Science-Markt abzielt MAILAND --(BUSINESS WIRE)--10.07.2020-- Trueblue bietet einen verbesserten Zugang zum digitalen Arbeitsmodell von Pharma- und Life-Sciences-Unternehmen. Trueblue kündigt die Integration seines Artificial Intelligence Relationship Managements (AiRM) mit Microsoft Dynamics 365 und Power Platform zur Verbesserung des Kundenerlebnisses für den Pharmaund Life-Sciences-Markt an. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200710005280/ de/ (Photo: Trueblue) (Photo: Trueblue) AiRM ist die Weiterentwicklung des Customer Relationship Managements (CRM). Dabei bildet KI das Fundament für die operativen und analytischen Lösungen basierend auf Microsoft Dynamics 365. Die systemeigene Funktion zur Integration von Daten aus verschiedenen Quellen umfasst eine 360-Grad-Sicht auf die Kunden, um eine echte Omni-Channel-Strategie umsetzen zu können. In Verbindung mit dem intelligenten und virtuellen Assistenten M.A.R.C. (My Artificial Intelligence Companion) von Trueblue wird der Zugang zu Informationen durch eine vollständig auf Gesprächen beruhenden Interaktion über Smartphones und tragbare Geräte erheblich vereinfacht. 'Ich freue mich sehr über diese Beziehung. Microsoft ist der ideale Partner für uns', erklärte Marco Bonesini, CEO und Präsident von Trueblue. 'Mit innovativen technologischen Lösungen, weltweiter Infrastruktur und Marktführerschaft mit weltweit verfügbaren Serviceleistungen ermöglicht uns Microsoft die Realisierung unserer Vision eines einzigartigen Systems, in dem die KI nativ in operative und analytische Bereiche eingebettet ist, um die Kundenbindung mit ,Information at your Fingertips' zu ermöglichen und zu stärken.' Mit dieser Integration sollen die Kunden die fortschrittlichste Technologie auf dem Markt erhalten, um durch AiRM Verwaltung und Interaktion auf äußerst einfache und innovative Weise gestalten zu können, sodass die Kundenbindung über mehrere Kanäle hinweg mit Plattformen von Microsoft und Expertise von Trueblue auf dem Pharmamarkt revolutioniert werden kann. 'Da Life Sciences und Pharmazeutika für die Welt wichtiger denn je sind, begrüßen wir Trueblue im Ökosystem für Geschäftsanwendungen von Microsoft im Rahmen des Programms ISV Connect', sagte Steven Guggenheimer, Corporate Vice President. 'Trueblue hat seine Lösungen für die Life-Sciences- und Pharma-Industrie in Dynamics 365 und die Power Platform integriert. Diese Einbindung wird die Auswahlmöglichkeiten auf dem Markt erhöhen und den Wert für die Kunden in dieser Branche steigern.' Über Trueblue Trueblue bietet branchenführende cloud-basierte, gebrauchsfertige BI- und KI-Lösungen für den Life-Science-Markt. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Trueblue die wichtigsten multinationalen Pharmakonzerne durch die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Technologielösungen, die eine kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsabläufe fördern. Mit unserem einzigartigen und ganzheitlichen Verständnis der weltweiten Datenmenge sowie tiefgreifenden Branchenwissen und echten Fokus auf das Kundenerlebnis können wir disruptive und effektive Lösungen mitentwickeln, die von den Endbenutzern schnell angenommen und alljährlich von branchenführenden Beratungsunternehmen (beispielsweise Gartner) gewürdigt werden. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200710005280/de/ Kontakt:

Corrado Corsini,

VP Global Business Development

corrado.corsini@truebluecorp.com

+39 328-9049248



