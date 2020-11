16.11.2020 / 22:40



Die U.S. Bank gab heute die Eröffnung ihrer Niederlassung in Luxemburg bekannt, die Fondsbuchhaltung und -verwaltung, Domizilierung, Depot- und Verwahrungsdienstleistungen für in Luxemburg domizilierte Fonds anbietet.

Didier Delvaux, der Anfang des Jahres als Leiter für Luxemburg zur U.S. Bank kam, wird das Büro führen. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsverwaltung und -verwahrung. Bevor er zur U.S. Bank kam, war Delvaux bei State Street, wo er Leiter der Fondsverwaltung war, und davor war er Chief Operating Officer für Luxemburg und Irland.

'Beim Ausbau unseres Geschäftsbereichs Global Fund Services ist es unser Ziel, die Anforderungen unserer Kunden mit unseren anpassungsfähigen Serviceangeboten, modernsten digitalen Tools und einem beispielhaften Kundenservice zu erfüllen', sagte Delvaux. 'Kunden wünschen sich Fachkompetenz, der sie vertrauen können; sie wollen einen Anbieter, der die Branche, die Investitionen und ihre Ziele genau versteht. Angesichts der Komplexität und Volatilität des derzeitigen Regulierungs- und Marktumfelds ist es für Kunden von entscheidender Bedeutung, einen Anbieter zu finden, der mit den lokalen regulatorischen Besonderheiten umfassend vertraut ist.

'Anfangs werden wir uns auf privates Beteiligungskapital und private Schuldtitelfonds, Bereiche, in denen unsere Kompetenzen am Markt unübertroffen sind, konzentrieren. Wir engagieren uns langfristig am luxemburgischen Markt, wie unser brandneues Büro im Finanzzentrum Kirchberg verdeutlicht.'

Die U.S. Bank ist seit mehr als 14 Jahren in Europa vertreten und verfügt über zehn Niederlassungen mit mehr als 2.800 Mitarbeitern. Der Geschäftsbereich Investment Services der U.S. Bank verwahrt bzw. verwaltet weltweit ein Vermögen von mehr als 7,7 Billionen US-Dollar. Neben alternativen Investment- und Fondsverwaltungsdienstleistungen bietet sie auch Investmentdienstleistungsprodukte wie Verwahrung, umfangreiche Depot- und globale Unternehmenstreuhandprodukte an, einschließlich strukturierter Finanzierungen sowie herkömmlicher Schuldverschreibungen und besicherter Darlehensverbindlichkeiten.

Delvaux fügte hinzu: 'Wir sind sehr stolz darauf, in der Branche einen guten und ethischen Ruf zu pflegen. Mit 50 Jahren Erfahrung im Fondsverwaltungsgeschäft, gestützt durch die Stärke der fünftgrößten Geschäftsbank der USA, bietet die U.S. Bank ihren Kunden ein Serviceniveau und eine Finanzkraft, mit der nur wenige in der Branche mithalten können.'

Die U.S. Bank ist ein aktives Mitglied der Luxembourg Private Equity und Venture Capital Association (LPEA), der Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI) und der Luxembourg for Finance (LFF), um auf dem lokalen Markt tief verwurzelt zu bleiben.

Über die U.S. Bank

Die U.S. Bancorp mit mehr als 70.000 Mitarbeitern und Vermögenswerten in Höhe von 540 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. September 2020) ist die Muttergesellschaft der U.S. Bank National Association, der fünftgrößten Geschäftsbank der USA. Die in Minneapolis ansässige Bank kombiniert ihre Kundenberaterteams, Filialen und ihr Geldautomatennetzwerk mit mobilen und Online-Tools, die es den Kunden ermöglichen, ihre Bankgeschäfte zu erledigen, wie, wann und wo sie dies möchten. Die U.S. Bank hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Millionen von Kunden aus den Bereichen Privat- und Geschäftskunden, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr, Handel und Gewerbe sowie Investmentdienstleistungen im ganzen Land und auf der ganzen Welt als vertrauenswürdiger Finanzpartner zur Seite zu stehen. Diese Verpflichtung wurde vom Ethisphere Institute gewürdigt, das die Bank zu einem der weltweit ethischsten Unternehmen des Jahres 2020 ernannt hat. Besuchen Sie die U.S. Bank unter usbank.com oder folgen Sie ihr in den Social Media, um stets über die aktuellen Neuigkeiten des Unternehmens informiert zu sein.

Über die U.S. Bank Global Fund Services

Unser Team für globale Fondsdienstleistungen kombiniert branchenführende Technologie mit erstklassigem Kundendienst, um maßgeschneiderte Produktlösungen für alternative Anlagen, Publikumsfonds und börsengehandelte Produkte anzubieten. Dieses Team sowie unsere für Unternehmenstreuhand- und Verwahrungsprodukte zuständigen Teams bilden unsere Abteilung Investment Services, die Vermögenswerte in Höhe von insgesamt mehr als 7,7 Billionen US-Dollar verwahrt und verwaltet. Wir betreiben ein Netzwerk von mehr als 4.500 Mitarbeitern in mehr als 105 Niederlassungen in den USA und Europa, um Ihre jeweiligen lokalen, nationalen und internationalen Anforderungen umfassend erfüllen zu können. Auf Grundlage höchster ethischer Standards arbeiten wir mit Ihnen zusammen, um zuverlässige und reaktionsfähige Unternehmenstreuhand-, Verwahrungs- und Fondsdienstleistungen anzubieten, die auf unseren breit gefächerten Kundenstamm zugeschnitten sind. Die U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited wurde von der Central Bank of Ireland gemäß Investment Intermediaries Act, 1995 (Gesetz über Investitionsintermediäre) zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht. Weitere Informationen über unser umfassendes Angebot an Investmentdienstleistungen finden Sie unter usbank.com/investmentservices.

Die Elavon Financial Services DAC Luxembourg Branch (firmierend als U.S. Bank Depositary Services Luxembourg) ist in Luxemburg unter der RCS-Nummer B244276 eingetragen, hat ihren eingetragenen Firmensitz unter der Adresse Etage 3, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (CBI) sowie von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) und wurde von diesen zugelassen. Einzelheiten über den Umfang unserer Zulassung und die Aufsicht durch die CBI und die CSSF werden auf Anfrage von uns zur Verfügung gestellt.

Die U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. ist in Luxemburg unter der RCS-Nummer B238278 eingetragen und hat ihren eingetragenen Firmensitz unter der Adresse Etage 3, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg. Die U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht.

