23:30 | 22.07.2020

Business Wire News: Ultivue und OracleBio bilden Partnerschaft, um personalisierte Tumorcharakterisierung und klinische Onkologie-Forschung unter Verwendung von Multiplex-Immunfluoreszenz zu fördern



22.07.2020 / 23:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. CAMBRIDGE, Massachusetts --(BUSINESS WIRE)--22.07.2020-- Ultivue, Inc. gab heute eine kollaborative Partnerschaft mit OracleBio bekannt, um tiefere Erkenntnisse bereitzustellen und die personalisierte Tumorcharakterisierung in der translationalen und klinischen Onkologie-Forschung und Arzneimittelentwicklung unter Verwendung von Multiplex-Immunfluoreszenz-Färbung und -Bildgebung zu fördern. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200722005934/ de/ Das Geschäft verbindet die histopathologische Bildgebungsanalyse-Expertise von OracleBio und die Gewebe-Färbefähigkeiten von Ultivue mit dem Ziel, Pharmaunternehmen einen durchgängigen Workflow zur Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus In-situ-Biomarkern bereitzustellen. OracleBio, ein Auftragsforschungsinstitut mit Sitz in Schottland, ist bekannt für seine quantitativen digitalen Pathologieserviceleistungen, die hochwertige Bildgebungsanalyseverfahren bereitstellen, wobei sie unterschiedliche Software-Plattformen bei der Unterstützung klinischer und präklinischer Forschung nutzen. 'OracleBio beabsichtigt, zuverlässige quantitative histopathologische Daten bereitzustellen, die innerhalb eines Qualitätsrahmens angewendet werden, und dass die Analyse sehr stark von der Qualität der Aufbereitung und Färbung der Proben abhängig sein kann', so Lorcan Sherry, CSO von OracleBio. 'In der Lage zu sein, eine Partnerschaft mit Ultivue einzugehen, bedeutet dass wir auf die Färbung des von uns quantifizierten Gewebes vertrauen können. Dies impliziert schließlich erheblich präzisere Daten.' Das in Cambrige im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige Unternehmen Ultivue entwickelt Reagenzien zur Gewebefärbung für Multiplex-Immunfluoreszenz-Bildgebungs-und Analyseverfahren. Seine proprietäre InSituPlex Technologie wurde zur raschen und umfassenden Exploration biologisch relevanter Marker in Gewebeproben entwickelt. 'Wir haben Reagenzien entwickelt, die workflow-unabhängig sind und in die bestehende Laborinfrastruktur der meisten Kunden dank Plug-and-Play integriert werden können. Daher ist eine Partnerschaft mit einem gleichgesinnten Bildgebungs- und Analyse-Auftragsforschungsinstitut wie etwa OracleBio äußerst sinnvoll. Letzten Endes bleibt es stets unsere Zielsetzung, unseren Kunden relevante und aussagekräftige biologische Erkenntnisse aus ihren Proben, unabhängig von ihrer bevorzugten Hardware oder Software, zu vermitteln', so Jacques Corriveau, President und CEO von Ultivue. Über OracleBio OracleBio ist ein führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), das sich auf quantitative digitale Pathologie konzentriert, um histopathologische Bildgebungsanalyse-Serviceleistungen zur Unterstützung präklinischer und klinischer Forschung und Entwicklung bereitzustellen. Die Verwendung sowohl von Indica Labs HALO(TM)als auch der Visiopharm Bildgebungsanalyse-Softwareplattformen kann eine präzise und detaillierte Quantifizierung nuklearer Membran- und zytoplasmatischer Marker in der Histologie, bei IHC-und ISH-Gewebeschnitten Zelle für Zelle bereitstellen. Über Ultivue Ultivue bietet Forschern und Wissenschaftlern Multiplex-Biomarker-Assays für Gewebephänotypisierung und digitale Pathologie. Seine proprietäre InSituPlex Technologie ermöglicht fortgeschrittene Exploration und die Untersuchung von Gewebeproben für die Präzisionsmedizinforschung. Diese maßgeschneiderten Lösungen und wissenschaftlichen Beratungsansätze verstärken und beschleunigen die Biomarker-Entdeckung sowie Arzneimittelentwicklungsprogramme. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200722005934/de/ Kontakt:

Lorcan Sherry

OracleBio

lorcan.sherry@oraclebio.com Christopher Hynes

Ultivue

christopher.hynes@ultivue.com



