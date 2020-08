1:30 | 26.08.2020

Business Wire News: Unabhängiges Forschungsunternehmen sieht Airship führend in der Automatisierung des mobilen Engagements



26.08.2020 / 01:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Dem Bericht zufolge zeichnet sich Airship durch seinen 'mobile-first'-Ansatz aus, der Vermarktern intuitive Orchestrierungsmöglichkeiten mit einer robusten Testplattform bietet. PORTLAND, Oregon --(BUSINESS WIRE)--25.08.2020-- Das Unternehmen für Kundenbindung Airship gab heute bekannt, dass Forrester Research Inc. in seinem Bericht 'The Forrester Wave(TM): Mobile Engagement Automation, Q3 2020' Airship als marktführend bezeichnet hat. Diese Auswertung von 31 Kriterien konzentrierte sich auf die neun bedeutendsten Lösungsanbieter für die mobile automatisierte Kundenbindung (Mobile Engagement Automation, MEA). Innerhalb der drei Hauptkategorien des Berichts erzielte Airship das höchste Ergebnis für 'Strategie' und das zweithöchste für 'Aktuelles Angebot'. Um mehr über die Auswertung zu erfahren und für ein tieferes Verständnis der Überlegungen zur Auswahl von MEA-Anbietern, laden Sie eine Kopie des Berichts herunter. In dem Bericht heißt es unter anderem: 'Da Marken das mobile Engagement nicht mehr als Silo betrachten, sondern als Teil des Kundenerlebnisses, werden die Integration von MEA-Anbietern, iteratives Messaging sowie Test- und Berichtsfunktionen bestimmen, welche Anbieter die Führung übernehmen. Anbieter, die reichhaltige Integrationen mit Marketing-Technologie (Martech), flexible und reaktionsschnelle Nachrichtenübermittlung und ausgeklügelte Test- und Berichterstattungsverfahren bieten können, sind in der Lage, mobiles Engagement im Zusammenhang mit breiteren Kundenreisen erfolgreich umzusetzen und zu optimieren.' 'Die seit langem weltweit führende Position von Airship im Bereich Mobile First Customer Engagement erfährt eine dramatische Beschleunigung, da neue Funktionen wie Airship Journeys und Apptimize-Tests und -Experimente unseren Kunden leistungsstarke Optimierungsmöglichkeiten eröffnen, die meiner Meinung nach in umfassenden Bewertungen wie Forrester's WAVE bereits als wichtige vorteilhafte Unterscheidungsmerkmale anerkannt sind', sagte Brett Caine, CEO und President von Airship. 'Da der Mobilfunk für Marken immer wichtiger wird, wird Airship seine klare Führung bei Innovationen im Bereich Mobile First Platform, globalem Support und erstklassigen strategischen Dienstleistungen weiter ausbauen, damit unsere Kunden ihren Benutzern beeindruckende und wertvolle Erfahrungen bieten können.' Über Airship Teams für Marketing und digitale Möglichkeiten bei Tausenden der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen verlassen sich auf die Kundendialog-Plattform von Airship, um damit umfassendere Verbindungen zu Kunden herzustellen, indem sie kanalübergreifend ganz besonders relevante und koordinierte Botschaften liefern. Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet. Heute stellt Airship Marken die Daten, Engagementkanäle, KI-Orchestrierung und Dienste auf Benutzerebene zur Verfügung, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, Karten für die mobile Brieftasche und vieles mehr genau zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person zu liefern. Dadurch wird Vertrauen aufgebaut, Engagement gefördert, Aktionen werden vorangetrieben und Mehrwert gesteigert. Erfahren Sie mehr über unsere Kundenengagement-Plattform, lesen Sie unseren Blog oder folgen sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200825005941/de/ Kontakt:

Danielle Stickler

Mission North for Airship

+1 415-749-9124

airship@missionnorth.com Corey Gault

Airship

+1 503-206-9164

corey@airship.com



