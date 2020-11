11:10 | 18.11.2020

Business Wire News: Upptec ist neuer Solution Alliance Partner von Guidewire für Claim Content Automation



18.11.2020 / 11:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Neuer Partner bietet Schadenregulierern transparente digitale Bewertung für eine schnelle Regulierung per Fernzugriff MALMÖ, Sweden & LONDON --(BUSINESS WIRE)--18.11.2020-- Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), Anbieter einer Industrieplattform für Schaden- und Unfallversicherer für Innovation, Interaktion und profitables Wachstum, hat Upptec als neuen Solution Partner in das Guidewire PartnerConnect-Netzwerk aufgenommen. Upptec ist ein Anbieter von automatisierten Schadenregulierungslösungen für alle Arten der Haus- und Reiseversicherung. Upptec wurde 2006 gegründet und verbindet mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Claim Content Automation mit spezialisierten Fähigkeiten, die Versicherungsunternehmen dabei unterstützen, ihre Leistung und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Als Solution Partner von PartnerConnect ermöglicht die Ready for Guidewire-Integration von Upptec den Versicherern, die Claim-Content-Automation-Lösung innerhalb von Guidewire ClaimCenter zu nutzen. 'Unsere Partnerschaft mit Guidewire versetzt Schadenregulierer in die Lage, die Claims von Versicherungskunden per Fernzugriff und transparent zu bewerten, was schnellere Abwicklungszeiten ermöglicht", sagte Magnus Franck, CEO von Upptec. 'Wir freuen uns, Upptec im Guidewire PartnerConnect-Programm zu begrüßen", sagte Becky Mattick, Vice President, Global Solution Alliances, Guidewire Software. 'Die Lösung von Upptec liefert unseren gemeinsamen Versicherungskunden genaue und faire Bewertungen, die es ihnen wiederum ermöglichen, ihren Kunden zuverlässige und schnelle Schadenabwicklungen zu bieten.' Über Upptec Upptec ist der europäische Marktführer für die Automatisierung von Claim-Inhalten. Versicherungsgesellschaften und Schadenmanagement-Unternehmen erzielen mit der innovativen Lösung von Upptec, die die Schadenkosten senkt, die Kundenzufriedenheit steigert und die Einhaltung von Vorschriften fördert, hervorragende Ergebnisse. Über das Guidewire PartnerConnect Ökosystem und Ready for Guidewire Guidewire PartnerConnect Solution Partner bieten Software-, Technologie- und Datenlösungen sowie Versicherungsdienstleistungen an. Durch die Entwicklung und Bereitstellung von Integrationen, Erweiterungen, Apps und weiteren komplementären Lösungen für Guidewire-Produkte, tragen die Solution Partner dazu bei, den Geschäftswert und die Innovationskraft von Versicherern zu steigern. Alle Ready for Guidewire Partnerlösungen sind hinsichtlich Sicherheit, Qualität und Funktionalität mit Guidewire validiert und können bei Guidewire Marketplace gefunden werden. Weitere Informationen zu Guidewire PartnerConnect finden Sie unter https://www.guidewire.com/partnerconnect Über Guidewire Guidewire ist die Plattform auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um mit allen Beteiligten im Versicherungslebenszyklus zu interagieren, Innovation zu fördern und profitabel zu wachsen. Wir kombinieren digitale Lösungen, Kernsysteme, Analytics und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Zum Ende unseres Geschäftsjahres 2019 nutzten mehr als 380 Versicherer - von Start-ups bis hin zu den größten und komplexesten Versicherungsunternehmen der Welt - die Software-Lösungen von Guidewire. Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns stetig weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns über unsere einzigartige Erfolgsbilanz von Implementierungen, mit über 1.000 erfolgreichen Projekten - unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungs-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marketplace bietet hunderte von Anwendungen zur Beschleunigung von Integration, Lokalisierung und Innovation. Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de. Folgen Sie uns auch auf Twitter: @Guidewire_PandC. ANMERKUNG: Weitere Informationen zu den Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201118005193/de/ Kontakt:

Louise Bradley

PR & Communications - EMEA

Guidewire Software (UK) Ltd

+44(0)7474 837 860

lbradley@guidewire.com Vivian Dadamio

Allison+Partners

+49 89 388 892 010

GuidewireGer@allisonpr.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



18.11.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1149074 18.11.2020