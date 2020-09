22.09.2020 / 23:10



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Veeva stellt führende Geschäftsgrundlage für biopharmazeutisches Unternehmen zur Verfügung, um innovative neue Medikamente auf den Markt zu bringen

BARCELONA, Spanien --(BUSINESS WIRE)--22.09.2020--

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Idorsia Pharmaceuticals Ltd (SIX: IDIA) Veeva Commercial Cloud ausgewählt hat, um seine digitalen Außendienstmitarbeiter in den USA, Japan und Ländern in ganz Europa zu unterstützen. Idorsia ist führend in der Entwicklung innovativer Therapien und benötigte die beste Cloud-Technologie seiner Klasse, um seine globale kommerzielle Strategie voranzutreiben. Die Veeva Commercial Cloud vereint Multichannel-Engagement, Daten, Inhalte und Analysen, um Idorsia die Grundlage für digitale Exzellenz zu geben.

'Veeva ist ein wichtiger Partner, der uns bei der raschen Skalierung geholfen hat und unsere Wachstumspläne unterstützt', sagte Joseph Bejjani, CIO von Idorsia. 'Die Veeva Commercial Cloud optimiert kommerzielle Prozesse von der Planung vor der Markteinführung bis hin zur Ausführung und ermöglicht es unserem Außendienst, Kunden effektiver anzusprechen.'

Die Einführung der Veeva Commercial Cloud baut auf Idorsias Erfolg mit der Veeva Development Cloud bei der Beschleunigung der End-to-End-Produktentwicklung auf. Idorsia ist ein schnell wachsendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das ein breites Portfolio an innovativen Medikamenten in der Pipeline hat.

'Idorsia ist ein visionäres Unternehmen, das bei der digitalen Transformation eine Vorreiterrolle spielt', sagte Peter Gassner, Gründer und CEO von Veeva. 'Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Idorsia auszubauen und ihre digitale Strategie zu unterstützen, während sie sich darauf vorbereiten, neue Medikamente auf den Markt zu bringen und mehr Patienten zu helfen.'

Erfahren Sie mehr über die Veeva Commercial Cloud auf dem Veeva Commercial & Medical Summit Online, Europa (Veeva-Gipfel für Handel und Medizin), 17. bis 18. November. Die Veranstaltung ist nur für Fachkräfte der Biowissenschaftsbranche zugänglich. Registrieren Sie sich unter veeva.com/ Summit für die virtuelle Veranstaltung.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Veeva Commercial Cloud finden Sie unter veeva.com/eu/ CommercialCloud

Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_eu Liken Sie Veeva auf Facebook: facebook.com/veevasystems

Über Idorsia

Idorsia Ltd. strebt nach mehr - Wir haben mehr Ideen, wir sehen mehr Möglichkeiten und wir wollen mehr Patienten helfen. Um dies zu erreichen, werden wir Idorsia zu einem der führenden biopharmazeutischen Unternehmen Europas mit einem starken wissenschaftlichen Kern entwickeln.

Mit Hauptsitz in der Schweiz - einem Biotech-Hub Europas - ist Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von kleinen Molekülen spezialisiert, um den Horizont der therapeutischen Optionen zu verändern. Idorsia verfügt über ein breites Portfolio an innovativen Medikamenten in der Pipeline, ein erfahrenes Team, ein voll funktionsfähiges Forschungszentrum und eine starke Bilanz - die ideale Konstellation, um F&E-Anstrengungen zum Geschäftserfolg zu führen.

Idorsia wurde im Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker-Symbol: IDIA) und verfügt über mehr als 800 hochqualifizierte Spezialisten, die sich der Verwirklichung unserer ehrgeizigen Ziele widmen.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist ein führender Anbieter von Cloud-Lösungen - einschließlich Daten, Software und Dienstleistungen - für die globale Biowissenschaftsbranche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 900 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Gegend des San Francisco Bay, mit Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich der laufenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften 'Risk Factors' und 'Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations' in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2020 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

(R) 2020 Veeva Systems Inc., Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind Marken von Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. besitzt weitere eingetragene und nicht eingetragene Marken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200922006035/de/

Kontakt:

Roger Villareal

Veeva Systems

+1 925 264 8885

roger.villareal@veeva.com