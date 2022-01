11:00 | 04.01.2022

Business Wire News: VEGANZONE will die vegane Gemeinschaft in 196 Ländern erweitern!



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--04.01.2022-- VEGANZONE, eine unentbehrliche 'Super-App' für alle, die einen vegan-vegetarischen Lebensstil pflegen, hat den Beta-Prozess abgeschlossen und ist in 196 Ländern gestartet, um die vegane Gemeinschaft zu erweitern. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220103005334/ de/ (Graphic: Business Wire) (Graphic: Business Wire) VEGANZONE wurde eingeführt, um fast 100 Millionen Veganer auf der ganzen Welt miteinander zu vernetzen. VEGANZONE ist eine Super-App-Plattform, auf der pflanzlich lebende Nutzer gemeinsame Werte teilen und Restaurants, Produkte, Veranstaltungen, Nachrichten, Rezepte und Menschen in ihrer Nähe entdecken können! Zu den beliebtesten Funktionen gehören der Vegan & Cruelty-Free Product Scanner, Vegan Calculator, Nutritions, Nearby Restaurants, Recipes, Vegan News. Kein Veganer soll sich mehr allein in der Welt fühlen! 'Veganzone wird dafür sorgen, dass sich jeder, der sich für eine pflanzenbasierte Lebensweise interessiert, wie zu Hause fühlt, Fragen stellen kann, leicht lernt und seine Erfahrungen mit anderen teilt, denn wir wollen, dass die vegane Lebensweise für alle offen ist', so Murat Aksu, Gründer und Initiator von Veganzone. 'Die App wird auch bei Vegetariern beworben, da viele von ihnen erwägen, ganz auf tierversuchsfreie Produkte umzusteigen und sich vegan zu ernähren, weshalb die Zahl der Veganer weltweit rasant ansteigt. Veganzone ist kostenlos im Google Play Store und im App Store erhältlich. Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft!', fügte er hinzu. Platz 3 der besten Produkte des Monats unter 2.880 Produkten auf Producthunt.com Veganzone wurde im März 2021 von 2.880 Produkten auf Producthunt.com zum besten Produkt des Tages, zum besten Produkt der Woche bzw. zum drittbesten Produkt des Monats gekürt. Veganzone wurde im März 2021 in New York von Selin Tuyen, Murat Aksu und Ogous Chan Ali gegründet. Veganzone erhielt im März 2021 seine erste Investition von Focus Global Project mit einer Bewertung von 3 Millionen Dollar und plant eine neue Finanzierungsrunde für neue Investoren im Februar 2022. VEGANER LEBENSSTIL IN ZAHLEN Wenn die Bewegung ihr derzeitiges Wachstumstempo beibehält, wird in zehn Jahren mindestens jeder fünfte Mensch Veganer sein. Eine im Auftrag von Veganuary durchgeführte Umfrage ergab, dass 32 % der Amerikaner im Jahr 2022 mehr pflanzliche Lebensmittel essen wollen. Jüngsten Schätzungen zufolge gibt es 100 Millionen Veganer und 800 Millionen Vegetarier auf der Welt. Die Gesamtzahl der Veganer, Vegetarier und aller verwandten Kategorien beträgt fast 14 Prozent der Weltbevölkerung - und sie wächst täglich. HIYPERLINK www.veganzone.com https://www.vegansociety.com/news/media/statistics https://www.vegansociety.com/news/media/statistics/worldwide https://thevou.com/lifestyle/

2019-the-world-of-vegan-but-how-many-vegans-are-in-the-world/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20220103005334/de/ Kontakt:

Ansprechpartner für Medien:

Anna Cohen

Bwo

anna@bwo.net

+1-917-423-5804



