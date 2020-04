23.04.2020 / 23:20



Velodyne-Lidar-Sensoren fördern die autonomen Lösungen von TLD für Flughäfen und Industriestandorte

Velodyne Lidar, Inc. gab heute eine Dreijahresvereinbarung mit TLD, einem weltweit führenden Anbieter von Bodenunterstützungsgeräten, bekannt. TLD verwendet Velodyne-Lidar-Sensoren bei der Herstellung seines autonomen elektrischen TractEasy(R)-Gepäckschleppers, der eine erhebliche Steigerung der Produktivität, Effizienz und Arbeitsersparnis bei Flughafen- und Industriebetrieben ermöglicht.

TLD wird seine bahnbrechende TractEasy-Traktorflotte mit den hochmodernen Velodyne-Sensoren für sichere und effiziente Navigation auf Straßen bei unterschiedlichen Wetterbedingungen erweitern. TractEasy ist ein emissionsfreier Schlepper, der Gepäck und Fracht von den Flughafenterminals zu den Flugzeugbereichen auf den Betriebsstraßen mit einem fahrerlosen Ansatz befördert. Er kann auch den Bodentransport von Gütern an Industriestandorten und Logistikzentren übernehmen - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. TractEasy kann bis zu 25 km/h fahren und hat eine maximale Zugkraft von 25 Tonnen.

'Velodynes Hochleistungssensoren helfen TractEasy bei der Navigation und Manövrierung in komplexen und lebendigen Rampenumgebungen, um Fracht sicher und zuverlässig zu transportieren, ohne dass eine Änderung der Infrastruktur erforderlich ist', sagte Nicolas Verin, CEO von TLD-Europe. 'Die Lidar-Lösungen von Velodyne treiben unsere Traktoren an, um die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten bei der Gepäckabfertigung auf Flughäfen zu senken.'

'TractEasy ist ein marktführender fahrerloser Elektroschlepper, der die betriebliche Flexibilität und Effizienz beim Bodentransport von Gütern deutlich erhöht', sagte Erich Smidt, Executive Director Europe, Velodyne Lidar. 'Diese Traktoren demonstrieren, wie Velodyne-Lidar-Sensoren die Reichweite und das Sichtfeld bieten, die erforderlich sind, um auf dynamischen Straßen die Sicht auf das, was vor uns liegt, zu erhalten und potenzielle Hindernisse für sichere Logistikoperationen zu erkennen und zu vermeiden.'

Velodynes Surround-View-Lidar-Lösungen erzeugen datenreiche Bilder mit der Fähigkeit, Objekte mit geringem Reflexionsvermögen zu erkennen. Diese Sensoren sind für eine hervorragende Leistung im Innen- und Außenbereich optimiert und arbeiten bei einer Vielzahl von Lichtverhältnissen. Durch die Kombination von hochauflösender 3D-Wahrnehmung mit einem breiten vertikalen Sichtfeld ermöglichen die Lidar-Sensoren von Velodyne eine genaue Erkennung von Zebrastreifen, Bordsteinen und Hindernissen in Fahrbahnbereichen.

Über Velodyne Lidar

Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics im Jahr 2005 die Echtzeit-Rundumsicht-Lidar-Systeme. Herr Halls Erfindung revolutionierte die Sichtweise und Autonomie in den Bereichen Automobile, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck(TM), der vielseitige Ultra Puck(TM), der autonomiefördernde Alpha Prime(TM), der ADAS-optimierte Velarray(TM) sowie die bahnbrechende Software Vella(TM) für Fahrerassistenzsysteme.

Über TLD

TLD (www.tld-group.com) ist seit 60 Jahren in der Branche tätig und ein führender Industriekonzern, der sich weltweit der Entwicklung, der Montage, dem Vertrieb und dem After-Sales-Support von Luftfahrt-Bodengeräten (Ground Support Equipment, GSE) widmet. TLD-Produkte sind auf den meisten Flughäfen der Welt in Betrieb. Die gut konzipierten und an die Anforderungen unserer Kunden angepassten Ausrüstungen werden von den großen TLD-Ingenieurteams konsequent nach höchsten Standards gewartet und in den neun Werken des Konzerns in Amerika, Asien und Europa zusammengebaut. Die Mission des Unternehmens besteht darin, den Kunden einen sorgfältigen, effizienten und gründlichen After-Sales-Support zu bieten, unabhängig davon, wo sie sich befinden.

