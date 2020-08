23:40 | 19.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Velodyne-Innovationen als Katalysator für die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen und Fahrerassistenzsystemen SAN JOSE, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--19.08.2020-- Velodyne Lidar, Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen von einer Jury aus Branchenexperten zum 'Hardware-Lieferanten des Jahres' im Rahmen der TU-Automotive-Auszeichnungen gewählt wurde. Mit dieser Auszeichnung wird Velodyne als der weltweit beste Hardware-Lieferant gewürdigt. Velodyne hatte ein hervorragendes Jahr, insbesondere in Bezug auf die Entwicklung, Einführung und Integration von Automobiltechnik in Fahrzeuge. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200819005741/ de/ Anand Gopalan, Velodyne Lidar CEO. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.) Anand Gopalan, Velodyne Lidar CEO. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.) Velodyne konzentriert sich darauf, hochwertige Lidarsensor-Produkte zu liefern und dabei zu helfen, das Versprechen von sicherer Mobilität einzuhalten. Durch die Einführung neuer Erkennungslösungen zur Weiterentwicklung der Märkte für autonome und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) hat das Unternehmen dies erneut unter Beweis gestellt. Velodyne stellte den Puck 32MR(TM)-Sensor vor, einen kompakten Sensor mit modernsten Fähigkeiten. Im Anschluss daran stellte Velodyne Alpha Prime(TM) vor, das eine erstklassige Kombination aus Sichtfeld, Reichweite und Bildqualität bietet. Das Unternehmen brachte außerdem Velabit(TM) auf den Markt, den kleinsten Sensor von Velodyne, der eine neue Stufe der Vielseitigkeit und Erschwinglichkeit in der 3D-Lidarerkennung ermöglicht. Velodyne verfügt über ein vielfältiges Produktportfolio mit Sensoren, die Surround-Sicht-, Richtungs-, Fern- und Nahbereichsfunktionen bieten. Im Jahr 2019 skalierte Velodyne die Produktion durch die Lizenzierung der Lidar-Kerntechnologie an den Tier-1-Lieferanten Veoneer im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung über die Fertigung großer Stückzahlen mit einem globalen Automobilhersteller. Velodyne kündigte auch eine Vereinbarung mit Hyundai Mobis zur Einführung eines neuen ADAS-basierten Lidar-Systems an, das die Lidar-Technologie von Velodyne und die kognitive Software von Hyundai Mobis miteinander vereint. Das auf Velodyne VELARRAY(TM) basierende System ist speziell für die Weiterentwicklung von ADAS-Funktionen in Privatfahrzeugen konzipiert. 'Der Erhalt dieser prestigeträchtigen Auszeichnung ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Innovationen von Velodyne ein umfassender Katalysator für die Beschleunigung der autonomen Fahrzeugentwicklung und die Verbesserung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme sind', sagte Anand Gopalan, CEO von Velodyne Lidar. 'Wir sind sehr stolz auf die Art und Weise, wie unsere Produkte unseren Kunden helfen. Velodyne Lidar arbeitet daran, das Versprechen einer sichereren Mobilität einzulösen, indem wir unsere Technologie weiterentwickeln, um Kosten zu sparen, Leben zu retten und Unfälle zu reduzieren.' Die TU-Automotive Awards 2020 würdigen die vom 1. Januar 2019 bis zum 19. Februar 2020 erzielten Leistungen von Unternehmen im Bereich der Automobiltechnik. Die Gewinner wurden in einer virtuellen Zeremonie während des Automotive-Festivals der Informa Tech Automotive Group, das vom 18. bis 20. August stattfand, geehrt. Weitere Informationen über die Auszeichnungen und die virtuelle Konferenz finden Sie unter https://automotive.knect365.com/ tu-auto-detroit/. Über Velodyne Lidar Velodyne bietet intelligente und leistungsfähige Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz im kalifornischen San Jose ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, der Gründer von Velodyne, erfand im Rahmen seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics 2005 die Lidar-Systeme mit Echtzeit-Rundumsicht. Halls Erfindung revolutionierte die Wahrnehmung und Autonomie in den Bereichen Automobiltechnik, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck(TM), der vielseitige Ultra Puck(TM), der autonomiefördernde Alpha Prime(TM), der ADAS-optimierte VELARRAY(TM) sowie die bahnbrechende Software Vella(TM) für Fahrerassistenzsysteme. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200819005741/de/ Kontakt:

