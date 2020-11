23:10 | 18.11.2020

Business Wire News: Verimatrix enthüllt neueste Verbesserung seiner forensischen Watermarking-Technologie zur Bekämpfung von Piraterie



18.11.2020 / 23:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Verimatrix-Wasserzeichen für HTML5 ist eine robuste, von Studios bevorzugte Lösung, die Schutz und Effizienz beim Vertrieb von Premium-Filmen, TV-Serien und Live-Sportübertragungen optimiert AIX-EN-PROVENCE, Frankreich, und SAN DIEGO, USA --(BUSINESS WIRE)--18.11.2020-- Pflichtmitteilung: Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner überragenden leistungsstarken Anti-Piraterie-Technologie Verimatrix Watermarking für HTML5 bekannt gegeben. Als führender Innovator im Segment forensischer Wasserzeichen für die Medienund Unterhaltungsbranche präsentiert Verimatrix seine neueste Lösung für HTML5, die verbesserte Cybersicherheits-Funktionen für mehrere Content-Plattformen bietet. Es handelt sich dabei um die neueste Technologie im Lösungsportfolio des Unternehmens, das den gesamten Content-Lebenszyklus für OTT- und Pay-TV-Unternehmen abdeckt. Laut einem Bericht von Parks Associates drohen diesen Unternehmen bis 2024 jährliche Verluste durch Piraterie von geschätzt 12,5 Mrd. US-Dollar. HTML5 ist die jüngste Iteration einer gemeinsam beschlossenen, internetweiten Sprachstruktur, die die Distribution von Inhalten der unzähligen Streamingdienste und für andere webzentrierten Branchen vereinfacht. Die Watermarking-Technologie von Verimatrix bietet HTML5-Benutzern die Möglichkeit, jedem Betrachter von Streaming-Inhalten problemlos eine Signatur anzuhängen und so den Inhalt später zum jeweiligen HTML5-Wiedergabegerät zurückzuverfolgen. Dadurch sind Content-Anbieter in der Lage, die strengen Sicherheitsanforderungen der Studios zu erfüllen und den Zugang zu Premiuminhalten zu kontrollieren, die sowohl bei Zuschauern als auch bei Piraten hoch im Kurs sind. 'Zahlreiche Größen der Unterhaltungsbranche setzen bei Videosicherheit bereits auf Verimatrix, und wir streben an, unsere Position als vertrauenswürdiger, langjähriger Partner mit unübertroffener Technologie weiter auszubauen', so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. 'HTML5 ist unbestreitbar die Sprache des Internets - und wir bieten einen bewährten Weg für OTT- und Pay-TV-Unternehmen, ihre wertvollen Inhalte einfach, effizient und sicher zu vertreiben. Verimatrix wird regelmäßig für seine Rolle als Business Enabler und Pionier im Kampf gegen Piraterie gepriesen.' Die Watermarking-Lösung bietet einen client- und serverseitigen Schutz von Live-, Linear- und On-Demand-Video. Verimatrix zielt auf sämtliche Methoden, mit denen Piraten Content zu stehlen versuchen, und schützt Inhalte selbst dann durch digitale Wasserzeichen, wenn diese neu komprimiert, neu aufgezeichnet und erneut gestreamt oder auf andere Weise bearbeitet wurden. 'Verimatrix Watermarking ist in der Lage, die Quelle einer undichten Stelle zu identifizieren, und gewährleistet einen wirksamen Schutz von der Vor- bis zur Nachproduktion', berichtet Martin Bergenwall, Senior Vice President of Products bei Verimatrix. 'Wir bieten außerdem eine Vielzahl nützlicher Integrationen und Supportleistungen an, die von den Anbietern sehr geschätzt werden.' Das Verimatrix-Portfolio an Standort- und Cloud-basierten Watermarking-Lösungen umfasst: * Clientseitiges Watermarking mit VideoMark(R) * Serverseitiges Distribution Watermarking * Serverseitiges Watermarking mit StreamMark(R) * Piracy Monitoring Service Weitere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com/products/ watermarking. Über Verimatrix Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen - von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201118006099/de/ Kontakt:

Investorenkontakt:

Richard Vacher Detournière

General Manager und Chief Financial Officer +33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com Medienkontakt:

Matthew Zintel

+1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com



