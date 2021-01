22:20 | 20.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Neben traditionellen APKs (Android Package Kit) unterstützt der App-Entwickler-Dienst auch AABs (Android Application Bundles), die in den Veröffentlichungsrichtlinien von Google Play definiert sind AIX-EN-PROVENCE, Frankreich & SAN DIEGO --(BUSINESS WIRE)--20.01.2021-- Regulatorische Meldungen: Verimatrix, (Paris:VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit der Version 2.2 des Verimatrix Application Protection Service für Android bekannt. Das neueste Produkt des Unternehmens Code Protection Service für Android-Anwendungen unterstützt jetzt die bevorstehende Änderung des Android-Ökosystems, welche die Verwendung von Android Application Bundles (AABs) im zweiten Halbjahr 2021 vorschreibt. Das bevorstehende AAB-Mandat ist eine bedeutende Veränderung für Entwickler und schafft einen Bedarf an einfacher, zuverlässiger Softwaresicherheit, die App-Angriffe verhindert. Zusätzlich zu herkömmlichen APKs unterstützt der Application Protection Service von Verimatrix von jetzt an auch AABs, die durch die Veröffentlichungsrichtlinien von Google Play definiert sind. Weitere neue Funktionen und Erweiterungen im Verimatrix Application Protection Service für Android: * AAB-Support durch den App Shield Service von Verimatrix oder On-Premise Tool

* Verbesserte Integritätsprüfung der gesamten App auf Basis von Zertifikatsbindung für die Veröffentlichung von APKs und AABs, die entweder die Entwickler-Signierung oder die Google Play-Signierung verwenden. * Weiter optimierte und parallelisierte Bytecode-Analyse * Verbesserte Debugger- und Hooking-Framework-Erkennung mit höherer Angriffssicherheit

* Verbesserte Robustheit der Umgebungsprüfungen, die sicherstellen, dass die App nur in der vorgesehenen Umgebung läuft. 'Als führender Innovator im Bereich der Code-Schutz-Technologien ist Verimatrix bestrebt, die neuesten mobilen App-Ökosysteme zu unterstützen', erklärte Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. 'Entwickler verlassen sich auf Verimatrix, um die neuesten Anforderungen, wie das bevorstehende AAB-Mandat von Google Play, zu berücksichtigen. Wir freuen uns, diese Version des Application Protection Tool für Android ankündigen zu können, da sie unseren einzigartigen proaktiven Ansatz unterstreicht, unseren Kunden den höchstmöglichen Mehrwert zu bieten und sie gleichzeitig mit mehrfach ausgezeichneter Software-Sicherheit zu versorgen.' Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) trägt dazu bei, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um alles zu sichern - von Premium Movies und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen vertrauenswürdige Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern rund um den Globus überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einkommensströme zu schützen und neue Kunden zu gewinnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.verimatrix.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210120005705/de/ Kontakt:

