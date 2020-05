23:00 | 26.05.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Award für außergewöhnliche neue Produkte zeichnet innovative neue kartenlose Sicherheitsplattform von Verimatrix aus AIX-EN-PROVENCE, Frankreich & SAN DIEGO --(BUSINESS WIRE)--26.05.2020-- Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), führender Anbieter von kundenfreundlichen Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass seine VCAS(TM) 5 for DVB-Lösung einer der Gewinner der 2020 Best of Show Awards von Future ist, die von TV Technology präsentiert werden. Der Award zeichnet VCAS 5 for DVB - eine leistungsstarke, neu konzipierte Version der VCAS for DVB-Broadcast-Sicherheitslösung des Unternehmens - als außergewöhnliches neues Produkt aus. 'Auch wenn wir VCAS 5 for DVB nicht bei der NAB-Show präsentieren können, sind wir begeistert, dass es so großen Anklang bei den Branchenexperte gefunden hat, die im Gremium der Best of Show Awards von Future saßen', sagte Asaf Ashkenazi, COO von Verimatrix. 'Die Lösung der nächsten Generation zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass sie das höchste Maß an Broadcast-Sicherheit bietet, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist, sondern auch durch höhere Geschwindigkeit, Anpassbarkeit, Skalierbarkeit und Kosteneinsparungen für den Benutzer - sowie eine zuverlässige Endnutzererfahrung.' Im April hatte Verimatrix bekannt gegeben, dass es seine VCAS for DVB-Broadcast-Sicherheitslösung auf Grundlage von Kundenfeedback ganz neu konzipiert hat. Das Ergebnis - VCAS 5 for DVB - bietet Benutzern eine modernisierte Lösung für Einweg-Netzwerke, die kosteneffizienter ist und sich leichter implementieren lässt. 'Unser Dank gilt den vielen Unternehmen, die an dem diesjährigen Programm unter solch ungewöhnlichen Umständen teilgenommen haben', sagte Paul McLane, Geschäftsführer für Content in der B2B-Medientechnologiegruppe von Future. 'Aus den Nominierungen und den herausragenden Gewinnern geht klar hervor, dass trotz der aktuellen Gesundheitskrise die technologische Innovation in unserer Branche weiterhin stark ist.' In Ermangelung einer physischen NAB-Show gab es dieses Jahr eine Sonderausgabe des Award-Programms, wobei die Eingänge basierend auf ihren schriftlichen Nominierungen beurteilt wurden. Die Gewinner der Best of Show Awards von Future wurden von einem Gremium aus Ingenieuren und Branchenexperten bewertet und unter den Gesichtspunkten Innovation, Funktionen, Kosteneffizienz und Leistung im Hinblick auf den Nutzen für die Branche ausgewählt. Um mehr über VCAS 5 for DVB zu erfahren oder eine Demo anzufordern, besuchen Sie www.verimatrix.com/DVB5. Über Verimatrix Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen - von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Weitere Informationen finden Sie auf www.verimatrix.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200526005850/de/ Kontakt:

