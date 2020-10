4:50 | 11.10.2020

Business Wire News: Verimatrix meldet Verletzung der Datensicherheit



11.10.2020 / 04:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. AIX-EN-PROVENCE, Frankreich --(BUSINESS WIRE)--11.10.2020-- Verimatrix (Euronext Paris: VMX) wurde Ziel eines komplexen Cyberangriffs, der zu einer Datensicherheitsverletzung führte. Der Vorfall wurde am Freitag, 9. Oktober 2020, bestätigt. Verimatrix hat umgehend Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen. Sowohl interne als auch externe forensische Cybersicherheitsexperten wurden unverzüglich eingeschaltet, und die zuständigen Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden wurden informiert. Laut der laufenden forensischen Untersuchung waren die unseren Kunden angebotenen Produkte oder Dienstleistungen zu keiner Zeit von dem Vorfall betroffen. Die Sicherheit unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter ist und bleibt unsere oberste Priorität. Das Unternehmen wird weiterhin neue Erkenntnisse hierzu veröffentlichen und eine umfassende Transparenz gewährleisten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201010005032/de/ Kontakt:

Investorenkontakt:

Richard Vacher Detournière

General Manager und Chief Financial Officer +33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com Medienkontakt:

Matthew Zintel

+1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com



