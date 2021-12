1:00 | 16.12.2021

Business Wire News: Verimatrix: Neuer Finanzkalender



16.12.2021 / 01:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Jahresergebnisse 2021: 9. März 2022 (nach Börsenschluss) Investor Day: 10. März 2022 AIX-EN-PROVENCE, Frankreich, und SAN DIEGO, USA --(BUSINESS WIRE)--16.12.2021-- Pflichtmitteilung: Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX) hat heute den Kalender für die Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2021 und die Präsentation des neuen Strategieplans ('New Strategic Plan') bekannt gegeben: - Die Jahresergebnisse 2021 werden am 9. März 2022 (nach Börsenschluss) veröffentlicht. - Die Investoren werden eingeladen zu einem Investor Day am 10. März 2022, von 9.30 bis 12.00 Uhr. Am Investor Day werden Amedeo D'Angelo, President und CEO, Jean-François Labadie, CFO der Gruppe, und Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer, den neuen Strategieplan von Verimatrix, die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens und die Perspektiven für 2024 vorstellen. Weitere Informationen zu diesem Event werden den Marktteilnehmern zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Über Verimatrix Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen - von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211215005625/de/ Kontakt:

Verimatrix - Investorenkontakt:

Jean-François Labadie, Chief Financial Officer finance@verimatrix.com Verimatrix - Medienkontakt:

Matthew Zintel

matthew.zintel@zintelpr.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



16.12.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1258490 16.12.2021