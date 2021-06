5:00 | 17.06.2021

Business Wire News: Verimatrix schützt STRIVE Benefits-App von Recode Health



17.06.2021 / 05:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Führender Innovator im Bereich Mitarbeiterengagement bezeichnet Verimatrix-Lösungen zur Abschirmung von mobilen Apps als effiziente, robuste Wahl AIX-EN-PROVENCE, Frankreich, und SAN DIEGO --(BUSINESS WIRE)--17.06.2021-- Pflichtmitteilung: Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, teilte heute mit, dass Recode Health aus Oakland, US-Bundesstaat Kalifornien, seine mobile STRIVE Benefits-App mit den Verimatrix-Abschirmungslösungen schützen wird. Als SaaS-Kommunikationsplattform für Arbeitgeberleistungen und erste Wahl für Tausende von Unternehmen in den USA modernisiert die mobile STRIVE-App die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, indem sie Mitarbeiter nahtlos weiterbildet und ihnen jederzeit Zugriff auf ihre Sozialleistungen, Kontostände, Finanzinformationen und andere mögliche Daten bietet. Aufgrund der persönlichen Daten, die in der App gespeichert werden, etwa in Verbindung mit Telemedizin oder Rx-Integrationen zur Einsparung von Gesundheitskosten, legt das STRIVE-Managementteam besonderen Wert auf Cybersicherheit und entschied sich, den bestmöglichen Schutz für die mobile App bereitzustellen. 'Die Sicherheit von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerdaten steht bei STRIVE an vorderster Stelle', so Saravanan Chettiar, CEO bei STRIVE Benefits. 'Jedes Jahr verdoppeln wir unseren Umsatz, und uns ist bewusst, dass diese Dynamik auf Innovation und Vertrauen beruht. Daher führen wir routinemäßig Schwachstellentests durch und wollen sicher sein, dass Cyberkriminelle keinen Zugang zu unserer mobilen App finden werden. Zusammen mit Verimatrix konnten wir einen effizienten und robusten Test durchführen, der Reverse Engineering erfolgreich verhinderte und von unseren strengen Prüfern den Gütesiegel erhielt. Es war eine einfache und naheliegend Entscheidung, Verimatrix auszuwählen.' Die zahlreichen großen Unternehmen, mit denen STRIVE Benefits zusammenarbeitet, können sich darauf verlassen, dass bei der Abwehr von böswilligen Akteuren auf bewährte Cybersecurity-Marktführer gesetzt wird, da die Erfüllung sowohl der gesetzlichen Auflagen als auch der internen Anforderungen von Partnern und Kunden höchste Priorität genießt. 'Verimatrix ist stolz darauf, STRIVE als einen seiner neuen Mobile-App-Kunden gewonnen zu haben', kommentiert Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. 'Als Innovator in einem komplexen Marktsegment arbeitet STRIVE kontinuierlich mit persönlichen Daten, die unser Leben erleichtern, aber auch Cyberkriminelle anlocken, die solche Informationen ausbeuten wollen. Wenn sich ein Mitarbeiter bei der STRIVE-App anmeldet, ist kaum etwas wichtiger ist als Vertrauen und Sicherheit. Wir freuen uns, mit STRIVE zusammenzuarbeiten, um weiterhin einen robusten Schutz des Unternehmens zu gewährleisten.' Über STRIVE Benefits

STRIVE wurde von unzufriedenen Mitarbeitern kleiner und großer Unternehmen entwickelt, um die Erfahrung am Arbeitsplatz zu verbessern und Angestellte dabei zu unterstützen, sich engagierter, produktiver und gleichzeitig glücklicher und gesünder zu fühlen. Bisher existierten keine Tools, die Mitarbeitern helfen, sich im Dschungel des Gesundheitswesen zurechtzufinden. STRIVE füllt diese Lücke. Ob mobil oder webbasiert, STRIVE holt die Mitarbeiter ab, wo und wenn sie Hilfe brauchen, und liefert ihnen wichtige Informationen. Durch die Neukonzeption des Bereichs Mitarbeiterengagement erleichtert STRIVE den Arbeitgebern, den spezifischen Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter durch eine schnell zu implementierende, benutzerfreundliche Plattform gerecht zu werden. Besuchen Sie www.strivebenefits.com. Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen - von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210616006051/de/ Kontakt:

Investorenkontakt:

Richard Vacher Detournière

General Manager und Chief Financial Officer +33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com Medienkontakt:

Matthew Zintel

+1 281 444 1590

matthew.zintel@zintelpr.com



