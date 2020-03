2:20 | 25.03.2020

Business Wire News: Verimatrix und Broadcom vereinbaren Kooperation zur schnelleren Bereitstellung von Android TV mit 4K/UHD-Konformität



25.03.2020 / 02:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Vorintegrierte Lösung reduziert Zeitaufwand und Komplexität für Set-Top-Box-Anbieter und Videodienstleister beim Übergang zu Android-TV AIX-EN-PROVENCE, Frankreich & SAN DIEGO, USA --(BUSINESS WIRE)--25.03.2020-- Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), bisher bekannt als Inside Secure, ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen, und Broadcom haben heute eine neue Zusammenarbeit bekannt gegeben, um die Bereitstellung von Android-TV-Set-Top-Boxen (STB) zu optimieren. Durch die Vorintegration von Komponenten des Verimatrix Video Content Authority System (VCAS(TM)) in die Android TV-Plattform von Broadcom verkürzen die Partner die Markteinführungszeit für Videodienstleister, die Android-TV-Streaming in 4K /UHD-Qualität starten wollen. Die vorintegrierte Lösung wurde entwickelt, um die von Google definierten spezifischen Anforderungen an die Zugangskontrolle zu erfüllen, und nutzt die standardmäßige Android TV MediaCas Framework API, um Android-TV-Plattformen effektiv zu schützen und die Komplexität der Integration für STB-Hersteller spürbar zu verringern. Die Lösung verkürzt die Markteinführungszeit für bestehende Verimatrix-Kunden, die Android TV-Dienste bereitstellen möchten, da der existierende Security-Client über das MediaCas-Plugin vollständig mit dem Android TV-SDK von Broadcom kompatibel ist. 'Unsere Kooperation ist einzigartig, da sie sowohl eine schnelle als auch sichere Bereitstellung von Premium-Videodiensten über Android TV ermöglicht. Wir sind stolz darauf, als erster Security-Anbieter Broadcom zu ermöglichen, diese Vorteile für 4K/UHD-Inhalte anzubieten', erklärt Asaf Ashkenazi, COO, Verimatrix. 'Jeder STB-Anbieter oder Videodienstleister, der sich für unsere vorintegrierte Lösung entscheidet, kann sich darauf verlassen, dass der Bereitstellungsprozess von Android TV und die Verwaltung zukünftiger Upgrades so problemlos wie möglich und bei minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand abläuft. Seit mehreren Jahren arbeiten Verimatrix und Broadcom zusammen, um Systeme zu liefern, die die 4K/UHD-Sicherheitsanforderungen erfüllen. Da der vorintegrierte Verimatrix-Client bereits die Ultra-Security-Zertifizierung erhalten hat, können sich Kunden darauf verlassen, dass sie die 4K/ UHD-Content-Richtlinien der MovieLabs-Spezifikationen für erweiterten Content-Schutz vollständig erfüllen. Weitere Informationen zu den VCAS-Lösungen von Verimatrix finden Sie unter www.verimatrix.com/solutions/vcas. Über Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein globaler Technologieführer, der eine breite Palette von Halbleiter- und Infrastruktursoftwarelösungen konzipiert, entwickelt und liefert. Mit dem Produktportfolio von Broadcom, das in seiner Kategorie führend ist, werden bedeutende Märkte wie Rechenzentren, Netzwerklösungen, Software, Breitband, Mobilfunk, Speicherung und Industrieanwendungen bedient. Unsere Lösungen umfassen Netzwerkkomponenten und Speichersysteme für Rechenzentren sowie Unternehmens-, Mainframe- und Cyber-Sicherheitssoftware mit Schwerpunkt auf Automatisierung, Überwachung und Sicherheit, Smartphone-Komponenten, Telekommunikation und Fabrikautomatisierung. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.broadcom.com. Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX), bisher bekannt als Inside Secure, ist ein globaler Anbieter von innovativen, kundenfreundlichen Cybersicherheitslösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Software und Anwendungen für eine Vielzahl an Märkten. Beim Schutz von Systemen, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen, vertrauen zahlreiche führenden Serviceprovider und Innovatoren weltweit auf Verimatrix. Mit seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung und den branchenweit besten Köpfen in seinem Team ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um die Sicherheits- und Unternehmensherausforderungen seiner Kunden zu erkennen und proaktiv anzugehen. Die Partner von Verimatrix stellen innovative, kundenfreundliche Lösungen bereit, die kosteneffizient und unkompliziert implementiert werden können und durch weltweit präsente Kundenserviceteams unterstützt werden. Näheres erfahren Sie unter www.verimatrix.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200324005822/de/ Kontakt:

Ansprechpartner für Investoren und Medien Investor Relations

Richard Vacher Detournière

Directeur général - Directeur financier +33 (0)4 42 905 905

finance@verimatrix.com Pressekontakt

Kelly Foster

+1 619 224 1261

kfoster@verimatrix.com



