MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. OliveX implementiert die Verimatrix-Technologien App Shield und Code Protection, um seine vernetzten Fitnesslösungen zu schützen, die Gruppentraining ins Wohnzimmer bringen Die KARA Smart Fitness-Plattform des Unternehmens bietet ein einzigartiges Benutzererlebnis durch künstliche Intelligenz, Gamification und Premium-Inhalte AIX-EN-PROVENCE, Frankreich & SAN DIEGO --(BUSINESS WIRE)--06.01.2021-- Pflichtmitteilung: Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von benutzerorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, wird für das in Hongkong ansässige globale Unternehmen OliveX Holdings Limited (NSX: OLX), das auf digitale Gesundheits- und Fitnesslösungen spezialisiert ist, zwei Verimatrix-Cybersecurity-Lösungen für das KARA Smart Fitness-System bereitstellen. Laut einem Bericht vom Anfang dieses Monats wird der globale Online-Fitnessmarkt von 6,04 Mrd. USD im Jahr 2019 auf 59,23 Mrd. USD im Jahr 2027 wachsen. Das KARA Smart Fitness-System, das Livestreams und aufgezeichnete Unterrichtseinheiten von prominenten Fitnesstrainern in die Haushalte liefert, nutzt mobile Apps sowie einen interaktiven Ganzkörperspiegel, der eine kamerabasierte künstliche Intelligenz einsetzt. Das System, das im ausgeschalteten als gewöhnlicher Spiegel dient, bietet ein breites Spektrum an Kursen von Boxen bis Meditation. Die Kamera erkennt Bewegungen, zählt Kalorien, erteilt Empfehlungen zur Formoptimierung und erlaubt sogar Live-Wettbewerbe mit anderen Benutzern. Mithilfe von Gamification ermutigt das Unternehmen die Benutzer, ihre Leidenschaft für Spiele mit längeren und unterhaltsamen Workouts zu verbinden. Da Gaming bereits als die weltweit am meisten genutzte Medienkategorie rangiert, sieht das Unternehmen in der Gamification bedeutende Chancen für den Fitnesssektor. OliveX entschied sich für die einfach zu implementierenden Cloud-basierten Verimatrix-Lösungen App Shield und Code Protection. Ausschlaggebend für diese Wahl waren die zahlreichen Vorteile des automatisierten Ansatzes von Verimatrix bei der Anwendung grundlegender Sicherheitsfunktionen sowie seine flexiblen Kundensupport-Optionen, die den spezifischen Anforderungen von OliveX gerecht werden. 'Wir bezeichnen die modernen fitnessbegeisterten Nutzer gerne als ,Omnivoren', die eine Vielzahl von Aktivitäten konsumieren und diese kontinuierlich wechseln - was dem Körper durchaus gut tut. Deshalb engagieren wir uns für die Bereitstellung von hochwertigen und ständig aktualisierten KARA Smart Fitness-Inhalten, die zuverlässig gegen Cyberkriminelle geschützt werden müssen', so Keith Rumjahn, Chief Executive Officer bei OliveX. 'Die Codeschutzlösungen von Verimatrix gewährleisten die Sicherheit unseres geistigen Eigentums, unserer Apps und der Benutzerdaten. Die Cloud-basierte, automatisierte Technologie ist die perfekte Antwort auf die Anforderungen von KARA Smart Fitness. Wir werden uns nun auf unser Kerngeschäft konzentrieren und dabei ganz auf Verimatrix als bewährten Innovator von Sicherheitslösungen setzen.' 'Mit der wegweisenden Idee, Gruppenfitnessangebote zu den Benutzern nach Hause zu liefern, hat OliveX eine Vorreiterrolle innerhalb der globalen Fitnessbranche übernommen, die eindeutig Premiuminhalte priorisiert, die geschützt werden müssen. Das gleich gilt für seine Online-Community, deren Benutzer auf die Sicherheit ihrer persönlichen Daten vertrauen', berichtet Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer bei Verimatrix. 'Wie jedes andere App-basierte Geschäftsmodell steht auch ein Fitnessunternehmen vor denselben Herausforderungen mit Blick auf Sicherheit und geistiges Eigentum, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit OliveX, um sowohl für das Unternehmen als auch seine Benutzer weltweit die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards zu gewährleisten.' Über OliveX Holdings Limited

OliveX ist ein digitales Gesundheits- und Fitnessunternehmen, das innovative Produkte und Anwendungen bereitstellt, die auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz, Gamification und Premiuminhalten ein einzigartiges Benutzererlebnis ermöglichen. Mit seinem Flaggschiffprodukt, dem KARA Smart Fitness Mirror, und den dazugehörigen abonnementbasierten Anwendungen bietet OliveX eine Plattform, die Verbraucher mit Marken, Influencern und Fitnesstrainern zusammenführt und jeden Haushalt in ein persönliches Fitnessstudio verwandelt. OliveX hat eine Marktabdeckung von 170 Ländern. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.olivex.ai. Über KARA Smart Fitness

KARA Smart Fitness ist die digitale App von OliveX, die live und auf Abruf gesundheits- und fitnessbezogene Inhalte und Kurse von prominenten Trainern und Wellness-Influencern aus aller Welt anbietet. KARA Smart Fitness ergänzt den KARA Smart Fitness Mirror. Beide Produkte zusammen liefern eine umfassende Hard- und Softwarelösung, die künstliche Intelligenz und Technologien für das Fitnessprogramm zu Hause einsetzt. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.karasmartfitness.com. Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen - von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Ertragsquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210105006017/de/ Kontakt:

