MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Geplante Erweiterung der TDD- und Massive-MIMO-Bereitstellungen im Jahr 2020 MUMBAI (Indien) und RICHARDSON (Texas, USA) --(BUSINESS WIRE)--24.04.2020-- Vodafone Idea Limited (VIL), Indiens führender Telekommunikationsbetreiber, hat auf OpenRAN basierende Bereitstellungen in Indien um OpenRAN-Lösungsanbieter erweitert. OpenRAN von VIL wurde an mehreren Mobilfunkstandorten bereitgestellt und führt seit Dezember 2019 kommerziellen Verkehr. Die Bereitstellung wurde mit den OpenRAN-Lösungen von Mavenir für 4G durchgeführt, die disaggregierte Lösungen mit CoTS-Geräten und neuen Funkpartnern bieten. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200423005992/ de/ VIL engagiert sich für OpenRAN und wird die Bereitstellung von TDD- und Ma-MIMO-Standorten in diesem Jahr auf andere Städte ausweiten. Vodafone Idea führt die größte Bereitstellung von Ma-MIMO in Indien durch und erweitert die Kapazitäten in Schlüsselmärkten damit erheblich. 'Vodafone Idea baut ein robustes, zukunftsfähiges 4G+-Netzwerk mit den neuesten Technologiebereitstellungen auf. Nachdem wir den Stapel unserer wichtigsten Kernnetzwerkelemente erfolgreich disaggregiert haben, ist die Disaggregation des RAN für uns ein natürlicher nächster Schritt. Wir sind froh, dass wir uns für diese Initiative mit Mavenir zusammengetan haben, wodurch nicht nur Kosten gesenkt, sondern auch spannende neue Kapazitäten geschaffen werden können, die auf unsere Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind', sagte Vishant Vora, Chief Technology Officer von Vodafone Idea Limited. 'Vodafone Idea ist in Bezug auf Technologie und Innovation führend und möchte die vielseitigsten und effektivsten Lösungen nutzen und einsetzen', sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. 'Die OpenRAN-Software von Mavenir wurde entwickelt, um die strengsten Betreiberanforderungen für einen voll belastbaren Standort zu erfüllen, einschließlich der Anforderungen von VIL an die Verfügbarkeit und Netzwerk-KPIs für ein verbessertes Kundenerlebnis, einschließlich Durchsatz und Übergaben zwischen Technologien.' Vodafone Idea hat sich mit erstklassigen Partnern im OpenRAN-Bereich zusammengetan, um eine robuste Lösung zu entwickeln, die den Verkehrsanforderungen des indischen Netzwerks gerecht wird, und ein 4G+-Netzwerk aufzubauen, indem der Einsatz von 5G-Technologien im 4G-Netzwerk von VIL vorangetrieben wird. OpenRAN bezieht sich auf disaggregierte RAN-Funktionen, die unter Verwendung offener Schnittstellenspezifikationen zwischen Elementen erstellt wurden. Es kann in herstellerneutraler hardware- und softwaredefinierter Technologie implementiert werden, die auf offenen Schnittstellen und von der Community entwickelten Standards basiert. Weitere Informationen sind hier verfügbar. Über Vodafone Idea Limited Vodafone Idea Limited ist eine Partnerschaft zwischen der Aditya Birla Group und der Vodafone Group. Das Unternehmen ist der führende Telekommunikationsdienstleister in Indien. Es bietet Sprach- und Datendienste für ganz Indien für 2G-, 3G- und 4G-Plattformen an. Mit dem großen Spektrum an Portfolios zur Unterstützung der wachsenden Nachfrage nach Daten- und Sprachdiensten ist das Unternehmen bestrebt, ein angenehmes Kundenerlebnis zu bieten und zur Schaffung eines echten 'digitalen Indiens' beizutragen, indem Millionen von Bürgern die Möglichkeit erhalten, sich zu vernetzen und eine bessere Zukunft aufzubauen. Das Unternehmen entwickelt eine Infrastruktur zur Einführung neuer und intelligenterer Technologien, um sowohl Privat- als auch Geschäftskunden mit innovativen Angeboten zukunftsfähig zu machen, die bequem über ein Ökosystem digitaler Kanäle sowie über eine umfassende Präsenz vor Ort zugänglich sind. Das Unternehmen ist an der National Stock Exchange (NSE) und der Bombay Stock Exchange (BSE) in Indien notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.vodafoneidea.com Über Mavenir: Mavenir ist der einzige End-to-End-Anbieter von cloudnativer Netzwerksoftware in der Branche, der sich auf die Beschleunigung der Transformation von Softwarenetzwerken und die Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs) konzentriert. Mavenir bietet ein umfassendes durchgängiges Produktportfolio über alle Ebenen der Netzwerkinfrastruktur an. Von Anwendungs-/ Dienstleistungsebenen in 5G bis zu Packet Core und RAN weist Mavenir die Richtung für fortschrittliche cloudnative Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erlebnisse bieten. Mavenir nutzt Innovationen in den Bereichen IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)), Private Networks sowie vEPC, 5G Core und OpenRAN vRAN und beschleunigt die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 140 Ländern, die über 50 % der weltweiten Nutzer bedienen. Mavenir strebt nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit beitragen. Durch Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. www.mavenir.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200423005992/de/ Kontakt:

