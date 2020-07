23:30 | 29.07.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. VodafoneZiggo verbessert die Agilität und reduziert die Datenaktualisierungszeit mit K2View Fabric von mehr als 24 Stunden auf eine Minute oder weniger DALLAS & MAASTRICHT, Niederlande --(BUSINESS WIRE)--29.07.2020-- K2View, ein führender Anbieter von Echtzeit-DataOps und Datenmanagement-Lösungen, gab heute bekannt, dass er die Lösung für ein kombiniertes Kunden-Repository (Combined Customer Repository, CCR) von VodafoneZiggo einsetzt. In dieser Funktion liefert K2View Fabric umfassende Kunden- und Produktdaten für alle Kunden von VodafoneZiggo. Die Erzielung einer umfassenden Ansicht der Daten über Kunden und Produkte hinweg ist nach wie vor eine Herausforderung für praktisch jedes Unternehmen. Diese Herausforderung wird durch jahrzehntelange Best Practices für die Datenverwaltung verursacht, die zu einer Vielzahl von Datenquellen geführt haben, was die Datenverwaltung erschwert. K2View Fabric verfolgt mit der Einführung der patentierten Digital Entity - einer Person, einem Ort oder einer Sache, die digital aus ihren Daten neu erstellt wird - einen grundlegend anderen Ansatz. 'Als wir uns der Fusion von VodafoneZiggo näherten, mussten wir nahezu in Echtzeit Berechtigungsprüfungen durchführen und die Bereitstellung von Leistungen für konvergierte Kunden mit einem Festnetz- und Mobilfunkabonnement einleiten. Vor K2View führte unser altes CCR zum anhaltenden Erfolg der Fusion; allerdings gab es auch einige Einschränkungen', so Marc Schmeetz, Programm-Manager, VodafoneZiggo. 'Im Laufe der Zeit hatte sich gezeigt, dass dieses alte CCR-System nicht die erforderliche Flexibilität oder Agilität hatte, um zukünftige Geschäftsanforderungen zu unterstützen; außerdem wurden Datenaktualisierungen, die über einen Zeitraum von 24 Stunden oder länger erfolgten, zu einem immer beunruhigenderen Faktor. Aufgrund sich entwickelnder Kundenerwartungen war dieses Verarbeitungszeitfenster nicht mehr akzeptabel, und es bestand ein zusätzliches Risiko, wenn Projekte im früheren CCR geändert oder Funktionen hinzugefügt wurden. Um weiterhin eine ausgezeichnete Kundenbetreuung zu gewährleisten, musste eine Änderung vorgenommen werden. Aber mit K2View gibt es kein Drama. Wir sind von mehr als 24 Stunden für Aktualisierungen zu einfach verfügbaren Daten in Minuten oder sogar Sekunden übergegangen - wir sind mit der Leistung zufrieden.' Da K2View den CCR mit Strom versorgt, kann VodafoneZiggo neue oder sich ändernde Regeln aufgrund der neu verbesserten Agilität leichter implementieren. Infolgedessen ist das Unternehmen schneller in der Lage, diese Änderungen auf den Markt zu bringen. 'K2View trägt dazu bei, VodafoneZiggo neue Möglichkeiten zu eröffnen, indem es uns einfach ermöglicht, uns mit mehr Agilität zu bewegen', sagte Reinhard Kreft, IT-Direktor von VodafoneZiggo. 'Wenn die Verbesserungen in unserer Fähigkeit, auf den Markt zu gehen, nicht ausreichen sollten, so steigern die zeitnahen Berechtigungsprüfungen und die Bereitstellung von Leistungen die Kundenerfahrung und unterstützen unsere Kundenbetreuer. Wir sind zuversichtlich, dass K2View in der Lage sein wird, unsere Vision zu unterstützen, insbesondere wenn wir uns dem Aufbau einer echten und umfassenden 'Customer 360'-Sicht zuwenden.' Über K2View K2View ist ein führender Anbieter von fortschrittlicher Datenstruktur-, Datenintegrations- und Datenbereitstellungssoftware, die das Versprechen einer 360-Grad-Sicht der Daten auf die nächste Stufe hebt. Seine Flaggschifflösung, K2View Fabric, verwendet eine patentierte Technologie für logische Einheiten, um schnellen, einfachen und sicheren Zugriff und Kontrolle auf alle Daten eines Unternehmens zu ermöglichen, unabhängig davon, wie viele verschiedene Systeme und Datenquellen es hat. K2View bietet einen ganzheitlichen Echtzeit-Zugriff und betriebliche Einblicke in die Daten, die für Unternehmen aller Branchen am wichtigsten sind, und zwar genau dann, wenn sie sie benötigen, und beschleunigt so die Veränderungen in den Bereichen Kundenerfahrung, Cloud-Enablement, Betrieb, IT-Modernisierung sowie Risiko und Compliance. Erfahren Sie mehr auf www.k2view.com und folgen Sie uns unter @k2view. Über VodafoneZiggo VodafoneZiggo ist ein führendes niederländisches Unternehmen, das Verbrauchern und Unternehmen feste, mobile und integrierte Kommunikations- und Unterhaltungsdienste bietet. Zum 31. März 2020 verfügte VodafoneZiggo über mehr als 5 Millionen Mobilfunk-, fast 4 Millionen Fernseh-, fast 3,4 Millionen Festnetz-Breitband-Internet- und 2,4 Millionen Festnetz-Telefonie-Abonnements. VodafoneZiggo ist ein Joint Venture von Liberty Global, dem größten internationalen TV- und Breitband-Internetunternehmen, und der Vodafone Group, einem der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. 